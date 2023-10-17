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Сборная Пакистана впервые в своей истории выиграла матч отбора к ЧМ

Чемпионат мира FIFA
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Первые страны прекратили борьбу за участие на Чемпионате мира-2026

Сборная Пакистана впервые в своей истории выиграла матч отбора к ЧМ

Фото: twitter.com/TheRealPFF/Автор - невідомий

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В Азиатской футбольной конфедерации были сыграны ответные матчи первого раунда квалификации к ЧМ-2026.

Произошло историческое событие. Сборная Пакистана, занимающая 197 место в рейтинге ФИФА, обыграла Камбоджу и пробилась в следующий раунд. Для команды Пакистана, представляющую страну с более чем 200-миллионным населением, это была первая истории победа в отборочных матчах к ЧМ. Также для Пакистана это была вв целом первая победа за последние пять лет.

Все результаты первого раунда отбора к ЧМ-2026 в зоне АФК

  • Монголия – Афганистан 0:1 (0:2 за суммой двух матчей)
  • Бангладеш – Мальдивы 2:1 (3:2)
  • Гуам – Сингапур 0:1 (1:3)
  • Шри-Ланка – Йемен 1:1 (1:4)
  • Макао – Мьянма 0:0 (1:5)
  • Пакистан – Камбоджа 1:0 (1:0)
  • Тимор-Лесте – Тайвань 0:3 (0:7)
  • Бруней – Индонезия 0:6 (0:12)
  • Бутан – Гонконг 2:0 (2:4)
  • Лаос – Непал 0:1 (1:2)

Победители пар пробились в следующий раунд. Во втором раунде 36 команд будут разбиты на девять групп, и в борьбу вступают фавориты вроде Японии, Южной Кореи, Австралии.

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В статье: ЧМ-2026 Федерация футбола Пакистана Чемпионат мира 2026
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