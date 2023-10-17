Сборная Пакистана впервые в своей истории выиграла матч отбора к ЧМ

В Азиатской футбольной конфедерации были сыграны ответные матчи первого раунда квалификации к ЧМ-2026.

Произошло историческое событие. Сборная Пакистана, занимающая 197 место в рейтинге ФИФА, обыграла Камбоджу и пробилась в следующий раунд. Для команды Пакистана, представляющую страну с более чем 200-миллионным населением, это была первая истории победа в отборочных матчах к ЧМ. Также для Пакистана это была вв целом первая победа за последние пять лет.

Все результаты первого раунда отбора к ЧМ-2026 в зоне АФК

Монголия – Афганистан 0:1 (0:2 за суммой двух матчей)

0:1 (0:2 за суммой двух матчей) Бангладеш – Мальдивы 2:1 (3:2)

– Мальдивы 2:1 (3:2) Гуам – Сингапур 0:1 (1:3)

0:1 (1:3) Шри-Ланка – Йемен 1:1 (1:4)

1:1 (1:4) Макао – Мьянма 0:0 (1:5)

0:0 (1:5) Пакистан – Камбоджа 1:0 (1:0)

Тимор-Лесте – Тайвань 0:3 (0:7)

0:3 (0:7) Бруней – Индонезия 0:6 (0:12)

0:6 (0:12) Бутан – Гонконг 2:0 (2:4)

2:0 (2:4) Лаос – Непал 0:1 (1:2)

Победители пар пробились в следующий раунд. Во втором раунде 36 команд будут разбиты на девять групп, и в борьбу вступают фавориты вроде Японии, Южной Кореи, Австралии.