Марокко желает провести финал ЧМ-2030

Марокко настойчиво настаивает на том, чтобы провести финал чемпионата мира 2030 у себя дома, а не на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

Как сообщает The Times, первый замысел заключался в том, что финал Чемпионата мира состоится в Мадриде, но Марокко подало заявку на рассмотрение, чтобы провести финал ЧМ именно у них. Следующие три месяца станут решающими в выборе страны, где состоится финал.

Напомним, Африка принимала чемпионат мира по футболу только один раз, в 2010 году.