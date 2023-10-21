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Марокко желает провести финал ЧМ-2030

Чемпионат мира FIFA
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Следующие три месяца станут решающие для выбора страны, где пройдет финал ЧМ

Марокко желает провести финал ЧМ-2030

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Марокко настойчиво настаивает на том, чтобы провести финал чемпионата мира 2030 у себя дома, а не на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

Как сообщает The Times, первый замысел заключался в том, что финал Чемпионата мира состоится в Мадриде, но Марокко подало заявку на рассмотрение, чтобы провести финал ЧМ именно у них. Следующие три месяца станут решающими в выборе страны, где состоится финал.

Напомним, Африка принимала чемпионат мира по футболу только один раз, в 2010 году.

Читайте такжеОфициально. ЧМ-2030 состоится на трех континентах и в шести странах

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В статье: Марокко Чемпионат Мира
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Источник:
The Times

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Комментарии (1)
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Romantíco777 (Alicante)
21.10.2023 в 11:01
за щеку Марокко, а не финал☝️
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