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Марокко желает провести финал ЧМ-2030
Следующие три месяца станут решающие для выбора страны, где пройдет финал ЧМ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Марокко настойчиво настаивает на том, чтобы провести финал чемпионата мира 2030 у себя дома, а не на стадионе "Сантьяго Бернабеу".
Как сообщает The Times, первый замысел заключался в том, что финал Чемпионата мира состоится в Мадриде, но Марокко подало заявку на рассмотрение, чтобы провести финал ЧМ именно у них. Следующие три месяца станут решающими в выборе страны, где состоится финал.
Напомним, Африка принимала чемпионат мира по футболу только один раз, в 2010 году.
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