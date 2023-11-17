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Месси - о поражении от Уругвая: Нам было некомфортно всю игру

Чемпионат мира FIFA

Альбиселесте уступили уругвайцам со счетом 0:2

Месси - о поражении от Уругвая: Нам было некомфортно всю игру

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал поражение от Уругвая (0:2) в матче отбора на ЧМ-2026.

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"Нам было некомфортно всю игру. У Уругвая атлетичная команда, они хорошо взаимодействуют друг с другом. Против них всегда так", - приводит слова Месси AP.

Отметим, что Аргентина проиграла Уругваю впервые с 2013-го года. Также альбиселесте уступили впервые с 2022 года, прервав 14-матчевую беспроигрышную серию.

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Лионель Месси Аргентина Уругвай Аргентина - Уругвай
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Источник:
AP
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
17.11.2023 в 09:55
Ну так всі серії закінчуються... І там б'ється вища ліга Південної Америки... Команд з другої сотні рейтингу ФІФА там НЕМА! Майже всі у перших 50.
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Комментарии 1
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Spokoyno (Київ)
17.11.2023 в 09:55
Ну так всі серії закінчуються... І там б'ється вища ліга Південної Америки... Команд з другої сотні рейтингу ФІФА там НЕМА! Майже всі у перших 50.
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