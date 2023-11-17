Месси - о поражении от Уругвая: Нам было некомфортно всю игру

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал поражение от Уругвая (0:2) в матче отбора на ЧМ-2026.

"Нам было некомфортно всю игру. У Уругвая атлетичная команда, они хорошо взаимодействуют друг с другом. Против них всегда так", - приводит слова Месси AP.

Отметим, что Аргентина проиграла Уругваю впервые с 2013-го года. Также альбиселесте уступили впервые с 2022 года, прервав 14-матчевую беспроигрышную серию.