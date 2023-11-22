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Тренер сборной Аргентины Скалони неожиданно заговорил о своей отставки после победы над Бразилией

Чемпионат мира FIFA

45-летний тренер  считает, что достиг своего максимума

Тренер сборной Аргентины Скалони неожиданно заговорил о своей отставки после победы над Бразилией

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською
Новина українською

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони взял время на размышления, нужно ли ему оставаться во главе команды.

О своих сомнениях 45-летний специалист сообщил журналистам после исторической победы над Бразилией.

“Мне нужно о многом подумать. Эти футболисты отдают многое на поле. Мне нужно подумать, что делать дальше. Это не прощание или что-то в этом вроде".

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"Планка очень высока и соответствовать ей очень сложно. Мне нужно об этом подумать. Я поговорю с игроками и с президентом ассоциации. Этой команде нужен полный энергии тренер, который хорошо себя чувствует”, – приводит слова Скалони TyC Sports.

Лионель Скалони не имел самостоятельного тренерского опыта до своего назначения в сборной Аргентине в 2018 году по стечению ряда обстоятельств. Под руководством Скалони Аргентина впервые за 28 лет выиграла Копа Америка и впервые за 36 лет – Чемпионат мира.

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