Тренер сборной Аргентины Скалони неожиданно заговорил о своей отставки после победы над Бразилией

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони взял время на размышления, нужно ли ему оставаться во главе команды.

О своих сомнениях 45-летний специалист сообщил журналистам после исторической победы над Бразилией .

“Мне нужно о многом подумать. Эти футболисты отдают многое на поле. Мне нужно подумать, что делать дальше. Это не прощание или что-то в этом вроде".

"Планка очень высока и соответствовать ей очень сложно. Мне нужно об этом подумать. Я поговорю с игроками и с президентом ассоциации. Этой команде нужен полный энергии тренер, который хорошо себя чувствует”, – приводит слова Скалони TyC Sports.

Лионель Скалони не имел самостоятельного тренерского опыта до своего назначения в сборной Аргентине в 2018 году по стечению ряда обстоятельств. Под руководством Скалони Аргентина впервые за 28 лет выиграла Копа Америка и впервые за 36 лет – Чемпионат мира.