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Тренер сборной Аргентины Скалони неожиданно заговорил о своей отставки после победы над Бразилией
45-летний тренер считает, что достиг своего максимума
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони взял время на размышления, нужно ли ему оставаться во главе команды.
О своих сомнениях 45-летний специалист сообщил журналистам после
“Мне нужно о многом подумать. Эти футболисты отдают многое на поле. Мне нужно подумать, что делать дальше. Это не прощание или что-то в этом вроде".
"Планка очень высока и соответствовать ей очень сложно. Мне нужно об этом подумать. Я поговорю с игроками и с президентом ассоциации. Этой команде нужен полный энергии тренер, который хорошо себя чувствует”, – приводит слова Скалони TyC Sports.
Лионель Скалони не имел самостоятельного тренерского опыта до своего назначения в сборной Аргентине в 2018 году по стечению ряда обстоятельств. Под руководством Скалони Аргентина впервые за 28 лет выиграла Копа Америка и впервые за 36 лет – Чемпионат мира.
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