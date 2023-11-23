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Габриэле Гравина объяснил решение Италии не подавать заявку на проведение ЧМ-2030
Моральные ценности в спорте: Почему Италия решила не участвовать в ЧМ-2030
Фото: Football Italia/автор невідомий
Габриэле Гравина объяснил решение Италии не подавать заявку на Чемпионат мира 2030 года
Президент Федерации футбола Италии раскрыл причины отказа страны от подачи заявки на проведение Чемпионата мира 2030 года вместе с Саудовской Аравией и Египтом.
"Мы сознательно отклонили предложение, хотя мы знаем какой успех могла бы получить такая комбинация: Египет, Саудовская Аравия и Италия.
"Мы сделали это из соображений международных проблем и потому, что не разделяли определенных ценностей. Нельзя всегда делать вид, что ничего не произошло"
Гравина также поделился своим разочарование, относительно отставки Роберто с поста главного тренера сборной Италии этим летом. Манчини почти пять лет занимал эту позади.
"Не на спортивном, а на человеческом уровне выбор Манчини был разочарованием. Я чувствовал себя преданным Роберто, которого всегда считал другом", - отметил президент
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