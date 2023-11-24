Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Родриго - Месси на слова о победе на ЧМ: чемпионы мира, да? Все мы знаем, как ты выиграл
У Месси и Родриго произошел конфликт во время матча
folhape
Напомним, в связи со стычками, происходившими между болельщиками и полицией на трибунах, игроки сборной Аргентины решили вернуться в раздевалку. В итоге матч начался на полчаса позже запланированного.
После возвращения на поле Месси вступил в стычку с Родриго. Портал TyC Sports ранее рассказал, какими фразами обменялись тогда игроки.
"Вы трусы", - заявил бразилец аргентинцу после их возвращения на поле.
"Мы чемпионы мира, почему мы трусы? Следи за своим языком", - ответил Месси.
Folha de Pernambuco со ссылкой на TyC Sports дополняет, что в ответ на эту реплику Родриго сделал ироничное замечание относительно победы Аргентины на прошедшем турнире.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
"Чемпионы мира, да? Все мы знаем, как ты выиграл", - сказал Родриго в ответ на фразу Месси о победе сборной Аргентины на ЧМ-2022.
Сборная Аргентины победила сборную Бразилии благодаря голу Николаса Отаменди на 63-й минуте. Аргентинцы возглавляют турнирную таблицу отборочного раунда к ЧМ-2026 в Южной Америке, набрав 15 очков по результатам шести проведенных встреч. Бразилия занимает шестую строчку. В активе "селесао" семь очков.
Популярное сейчас
- Украина узнала своих соперников в плей-офф, серьезная травма Ваната и трансфер Судакова в Италию. Главные новости за 23 ноября
- Экс-защитник тернопольской Нивы: Благодаря победам над Динамо и Шахтером построил себе хороший дом
- Сабо - о матчах плей-офф Евро: Наши "иностранцы" в марте будут измучены
- Стали известны фразы, которыми Месси и Родриго обменялись во время конфликта
- Бывший британский футболист, который увлекся съемками в порно, умер в 34 года
- Звезда женского футбола восхитила фанатов прозрачным платьем на церемонии GQ. ФОТО
Комментарии 2