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Родриго - Месси на слова о победе на ЧМ: чемпионы мира, да? Все мы знаем, как ты выиграл

Чемпионат мира FIFA
Обновлено

У Месси и Родриго произошел конфликт во время матча

Родриго - Месси на слова о победе на ЧМ: чемпионы мира, да? Все мы знаем, как ты выиграл

folhape

UA-Футбол
Новина українською

Напомним, в связи со стычками, происходившими между болельщиками и полицией на трибунах, игроки сборной Аргентины решили вернуться в раздевалку. В итоге матч начался на полчаса позже запланированного.

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После возвращения на поле Месси вступил в стычку с Родриго. Портал TyC Sports ранее рассказал, какими фразами обменялись тогда игроки.

"Вы трусы", - заявил бразилец аргентинцу после их возвращения на поле.

"Мы чемпионы мира, почему мы трусы? Следи за своим языком", - ответил Месси.

Folha de Pernambuco со ссылкой на TyC Sports дополняет, что в ответ на эту реплику Родриго сделал ироничное замечание относительно победы Аргентины на прошедшем турнире.

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"Чемпионы мира, да? Все мы знаем, как ты выиграл", - сказал Родриго в ответ на фразу Месси о победе сборной Аргентины на ЧМ-2022.

Сборная Аргентины победила сборную Бразилии благодаря голу Николаса Отаменди на 63-й минуте. Аргентинцы возглавляют турнирную таблицу отборочного раунда к ЧМ-2026 в Южной Америке, набрав 15 очков по результатам шести проведенных встреч. Бразилия занимает шестую строчку. В активе "селесао" семь очков.

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Стали известны фразы, которыми Месси и Родриго обменялись во время конфликта
Лионель Месси Родриго
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Источник:
tycsports
Комментарии
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
24.11.2023 в 11:35
Только завистливые идиоты могут что-то вякать по поводу заслуженного титула аргентинцев на Чемпионате Мира. Тем более, ещё большие идиоты те, кто позорит себя фантазиями про незаслуженный ЗМ величайшего футболиста в истории футбола - Лео Месси. Чтобы заткнулись все на эту тему, простой тест... ЧМ на расее 2018. Гризман тянет Францию к чемпионству, забил 4 гола на том ЧМ, в том числе в финале...Но... те, у кого фло перес купил ЗМ для Модрича, считают, что хорват со своим вторым местом лучше... Справедливо? Нет, конечно... Месси тащит Аргентину на ЧМ. Почти в каждом матче забивает или отдаёт голевой пас. Признан лучшим игроком ЧМ и что, после этого Месси не заслужил ЗМ? Остыньте, неадекваты. И не позорьтесь! И последнее. Для тех, у кого короткая память.. На последних минутах до времени, выход один на один француза на ворота аргентинцев... Если и есть претензии у глупых людей, почему это Аргентина чемпион, то предъявляйте эти претензии французам...
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Комментарии 2
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
24.11.2023 в 11:35
Только завистливые идиоты могут что-то вякать по поводу заслуженного титула аргентинцев на Чемпионате Мира. Тем более, ещё большие идиоты те, кто позорит себя фантазиями про незаслуженный ЗМ величайшего футболиста в истории футбола - Лео Месси. Чтобы заткнулись все на эту тему, простой тест... ЧМ на расее 2018. Гризман тянет Францию к чемпионству, забил 4 гола на том ЧМ, в том числе в финале...Но... те, у кого фло перес купил ЗМ для Модрича, считают, что хорват со своим вторым местом лучше... Справедливо? Нет, конечно... Месси тащит Аргентину на ЧМ. Почти в каждом матче забивает или отдаёт голевой пас. Признан лучшим игроком ЧМ и что, после этого Месси не заслужил ЗМ? Остыньте, неадекваты. И не позорьтесь! И последнее. Для тех, у кого короткая память.. На последних минутах до времени, выход один на один француза на ворота аргентинцев... Если и есть претензии у глупых людей, почему это Аргентина чемпион, то предъявляйте эти претензии французам...
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Romantíco777 (Alicante)
24.11.2023 в 11:19
Согласен с Родриго на все 100%!!!купленный чм = левейший золотой мяч!!!
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