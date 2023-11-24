Родриго - Месси на слова о победе на ЧМ: чемпионы мира, да? Все мы знаем, как ты выиграл

Напомним, в связи со стычками, происходившими между болельщиками и полицией на трибунах, игроки сборной Аргентины решили вернуться в раздевалку. В итоге матч начался на полчаса позже запланированного.

Читайте также Стали известны фразы, которыми Месси и Родриго обменялись во время конфликта

После возвращения на поле Месси вступил в стычку с Родриго. Портал TyC Sports ранее рассказал, какими фразами обменялись тогда игроки.

"Вы трусы", - заявил бразилец аргентинцу после их возвращения на поле. "Мы чемпионы мира, почему мы трусы? Следи за своим языком", - ответил Месси.

Folha de Pernambuco со ссылкой на TyC Sports дополняет, что в ответ на эту реплику Родриго сделал ироничное замечание относительно победы Аргентины на прошедшем турнире.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"Чемпионы мира, да? Все мы знаем, как ты выиграл", - сказал Родриго в ответ на фразу Месси о победе сборной Аргентины на ЧМ-2022.

Сборная Аргентины победила сборную Бразилии благодаря голу Николаса Отаменди на 63-й минуте. Аргентинцы возглавляют турнирную таблицу отборочного раунда к ЧМ-2026 в Южной Америке, набрав 15 очков по результатам шести проведенных встреч. Бразилия занимает шестую строчку. В активе "селесао" семь очков.