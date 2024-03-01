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Саудовская Аравия официально подала заявку на проведение ЧМ-2034

Чемпионат мира FIFA

Чемпионата мира-2034, вероятно, состоится в Саудовской Аравии

Саудовская Аравия официально подала заявку на проведение ЧМ-2034

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Саудовская Аравия официально подала заявку на проведение Чемпионата мира по футболу 2034 года.

Королевство Персидского залива стало единственным претендентом, когда Австралия сняла свою кандидатуру за несколько часов до истечения срока подачи заявок.

"Мы достигли беспрецедентного прогресса как в мужском, так и в женском футболе, и наша заявка является открытым приглашением для всего мира присоединиться к нам в этом захватывающем путешествии", - говорит Президент Федерации футбола Саудовской Аравии (Saff) Аль-Мишаль.

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Источник:
bbc
Опубликовал: Екатерина Власова
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