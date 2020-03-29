Жена Максима Коваля на карантине развлекает фанатов сексуальными танцами. ВИДЕО

Вторым половинкам футболистов тоже нелегко дается добровольный домашний арест.

Благо, добрые люди изобрели Тик Ток, который только набрал оборотов перед карантином.

Жена Максима Коваля Карина как раз недавно отправилась покорять новую социальную сеть.

И эффектная красотка продолжает двигаться к своей цели.

Девушка регулярно радует своих поклонников яркими музыкальными роликами и соблазнительными танцами.

Времени сейчас много – самое время становиться звездой.