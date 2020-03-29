Жена Максима Коваля на карантине развлекает фанатов сексуальными танцами. ВИДЕО
Вовремя придумали Тик Ток.
Вторым половинкам футболистов тоже нелегко дается добровольный домашний арест.
Благо, добрые люди изобрели Тик Ток, который только набрал оборотов перед карантином.
Жена Максима Коваля Карина как раз недавно отправилась покорять новую социальную сеть.
И эффектная красотка продолжает двигаться к своей цели.
Девушка регулярно радует своих поклонников яркими музыкальными роликами и соблазнительными танцами.
@karina_mi93
##хочуврекомендации ##хочуврекJust like that come my way - jordanaudiož
@karina_mi93 original sound - elizabethvasilenko
@karina_mi93
Ну неееет!!! ##хочуврекомендации ##catCat Lick - g0l2ohdkhw
Времени сейчас много – самое время становиться звездой.
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