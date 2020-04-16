Бой с тенью. Ирина Морозюк вылечилась от коронавируса и показала новый вид стриптиза
Девушка в полном порядке
Жена украинского футболиста Николая Морозюка Ирина, которая недавно переболела коронавирусом, продолжает радовать фанатов в Инстаграме эпатажными видео.
На сей раз девушка решила исполнить своеобразный стриптиз, направив камеру на свою тень на белой стене.
Впрочем, данное видео было создано не просто ради лайков, а как дополнение к тексту о том, как она следит за своей фигурой.
Твоё тело , твоё дело Может я рассказывала о том , что я весила всю молодость 42 кг ? ) дааа , было такое время ???? И это при том , что я питалась максимально безобразно ☝???? Потом ближе к 22 годам я начала весить около 50 кг. Я решила , что это много и решила сесть на диету! А диета заключалась « отказом от Еды» ????????♀️ на протяжении недели я сделала пару йогуртов и все. Конечно я худела , но потом все заканчивалось срывом и миской вареников на ночь ????????♀️???? Конечно мой организм послал меня нахрен и привет +8 кг. Чтобы вы понимали 58 кг - это для меня ну оооооочень много ! Учитывая то , что ни дня в спорте и минимум мышечной массы , так к этому всему я поправлялась очень не пропорционально???? Пузельник, щеки , бока ???? И тут я сказала себе стоп ✋???? и пошла в зал. Я тренировалась очень много ! Около 2 часов , ежедневно и ела сухую куриную грудку и прочую хрень ! Было очень тяжко , а результаты радовали не сильно.. ???? Сбился сон , постоянный стресс и желание сожрать все на своём пути. За каждый лишний грамм я себя ненавидела.. и так до самой беременности. В первый день , когда я узнала что жду ребёнка , подалась во все тяжкие! Макароны заедала хлебом ???? Рецепт красивого тела , я нашла чуть больше 2 лет назад. Первое - это я сменила стиль тренировок. И начала не отказывать себе в еде! Понимание , что могу съесть все что хочу , на психологическом уровне , избавило меня от постоянного желания че нибудь сожрать. Перестала контролировать количество и режим питания. В общем отпустила навязчивую идею похудеть. А спорт определила как образ жизни. Как почистить зубы , как помыться в душе и т.д .. и все пошло как по маслу. Если я раньше думала , что я склонна к полноте , так теперь уже и не знаю ????????♀️ Практически никогда не заставляю себя тренироваться , так как спорт является полноценной частью моей жизни. И я уже не знаю как жила без него. Я далеко не идеальна , но знаю одно правило ☝???? Если ты хочешь , чтобы результат был долговечным , все должно быть постепенно и без вреда себе , физически и психологически.