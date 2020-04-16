Бой с тенью. Ирина Морозюк вылечилась от коронавируса и показала новый вид стриптиза

Жена украинского футболиста Николая Морозюка Ирина, которая недавно переболела коронавирусом, продолжает радовать фанатов в Инстаграме эпатажными видео.

На сей раз девушка решила исполнить своеобразный стриптиз, направив камеру на свою тень на белой стене.

Впрочем, данное видео было создано не просто ради лайков, а как дополнение к тексту о том, как она следит за своей фигурой.