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Звезда МЮ открывает книжный клуб для детей из бедных семей

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(1 голосов)

Настоящий герой нации.

Звезда МЮ открывает книжный клуб для детей из бедных семей
UA-Футбол
Новина українською

Маркус Рэшфорд – один из главных героев Англии времен коронавирусного кризиса.

Футболист МЮ даже удостоился Ордена Британской империи за свою помощь детям из бедных семей.

Но спортсмен не собирается завязывать с добрыми делами.

Игрок объединился с организацией Macmillan Children's Books и организовал книжный клуб.

Основная цель – организовать доступ к книгам для детей из малоимущих семей.

Звезда МЮ открывает книжный клуб для детей из бедных семей - изображение 1

"Я начал читать только в 17 и это полностью изменило мое мировоззрение и менталитет. Я очень хотел бы иметь возможность читать, но в те времена у нас в семье была в приоритете еда.

Сейчас в Великобритании 380 тысяч детей, у которых никогда не было книг. Это нужно изменить.

Эти книги предназначены для каждого ребенка, пусть даже мне придется доставлять их самому", - сказал Рэшфорд.

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В статье: Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд вТренде
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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
17.11.2020 в 21:02
Сподіваюся, седан хоч одну книжку прочитає.
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