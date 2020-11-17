Звезда МЮ открывает книжный клуб для детей из бедных семей

Маркус Рэшфорд – один из главных героев Англии времен коронавирусного кризиса.

Футболист МЮ даже удостоился Ордена Британской империи за свою помощь детям из бедных семей.

Но спортсмен не собирается завязывать с добрыми делами.

Игрок объединился с организацией Macmillan Children's Books и организовал книжный клуб.

Основная цель – организовать доступ к книгам для детей из малоимущих семей.

"Я начал читать только в 17 и это полностью изменило мое мировоззрение и менталитет. Я очень хотел бы иметь возможность читать, но в те времена у нас в семье была в приоритете еда.

Сейчас в Великобритании 380 тысяч детей, у которых никогда не было книг. Это нужно изменить.

Эти книги предназначены для каждого ребенка, пусть даже мне придется доставлять их самому", - сказал Рэшфорд.