Сколько зарабатывают футболисты Динамо? Зарплаты в 2021 году - ВИДЕО
Новый видос от Фолстена
Как мы знаем, зарплаты у футболистов огромные, но только не у игроков
В моем ролике вы узнаете, какая же зарплата у таких футболистов "Динамо" Киев как: Денис Гармаш, Артем Беседин, Георгий Бущан, Виталий Буяльский, Александр Караваев, Сергей Сидорчук, Беньямин Вербич, Миккель Дуэлунд, Виктор Цыганков, Карлос Де Пена, Жерсон Родригес, Николай Шапаренко, Виталий Миколенко, Денис Попов, Владимир Шепелев, Денис Бойко, Илья Забарный, Томаш Кендзера и конечно Мирча Луческу.
Приятного просмотра!
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