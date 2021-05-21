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Журналистка, модель и невеста Бондаря. Денисов представил свою соведущую на Евро-2020

Новости
(4 голосов)

Не перевелись еще на каналах Футбол талантливые футбольные журналистки

Журналистка, модель и невеста Бондаря. Денисов представил свою соведущую на Евро-2020

Фото - instagram.com/savinadasha

Новина українською

Неделю назад директор ТК "Футбол" Александр Денисов заявил о том, что во время Евро-2020 в студии программы Великий футбол появится соведущая. Сегодня он назвал её имя. Ею станет украинская журналистка и модель Дарья Савина, которая также является невестой защитника Шахтера Валерия Бондаря.

"Мы решили с коллегами попробовать представить вам нашей соведущей девушку, которую вы уже наверняка видели и встречали на "Футболах". Это Даша Савина, которая на время Евро-2020 станет моей соведущей и будет в студии.

У нее будет своя интересная и функциональная роль. Это будет интересно, я думаю, что Даша с этим справится", - заявил Денисов.

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В статье: Александр Денисов Телеканал Футбол1/2/3 Даша Савина
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (11)
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dmtroyan (Полтава)
21.05.2021 в 17:30
Добре, що цих Футболів в кабельній сітці в аналоговому форматі немає, не буде така порнозірка ганьбити футбольні трансляції.
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0
0
TarasLviv2019 (LVIV)
21.05.2021 в 17:13
функціональна роль, це добре))
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0
0
football_soccer (Украина)
21.05.2021 в 17:00
football_soccer (Украина) 15.05.2021 в 08:01Так вот кто Савиной те 350к предлагал ---- хе-хе, а я угадал сразу в новости о "таинственной незнакомке" ))))))))))))))))))))))))
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0
0
chastener
21.05.2021 в 16:58
Там из натурального только пустая черепная коробка, весь фасад после евро-ремонта
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+2
0
Ulrih84 (M-G)
21.05.2021 в 16:39
Дєнісов гарніше виглядає, мені подобається його гєлєвая зачіска.
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+2
0
York (Донецк)
21.05.2021 в 16:38
Бабы и футбол, вещи не совместимые! Кому это надо?!
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+1
0
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Микко82 (Херсон)
21.05.2021 в 16:38
Щоб бути журналістом потрібно ВУЗ закінчити. Що ця "модель" навчилася в свої 20? Журнашлюшка і то з натяжкою. І цікаво як вона буде в 30 виглядати
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
21.05.2021 в 16:36
"Не перелечись еще..." (c)
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0
0
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Stuntriding (Киев)
21.05.2021 в 16:34
бл"Dей заказывали?)В 20 лет страшная и потяганная, но главное свисткок на месте)))
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+3
0
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TerenceV (Київ)
21.05.2021 в 16:32
"У неї буде цікава і функціональна роль". Аж якось страшно стало...
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+4
0
Unselfish (Белая Церковь )
21.05.2021 в 16:23
Какая она нах журналистка??? Судя по фото она бл.дина крашеная...
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+3
0


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