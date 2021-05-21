Журналистка, модель и невеста Бондаря. Денисов представил свою соведущую на Евро-2020
Не перевелись еще на каналах Футбол талантливые футбольные журналистки
Фото - instagram.com/savinadasha
Неделю назад директор ТК "Футбол" Александр Денисов заявил о том, что во время
"Мы решили с коллегами попробовать представить вам нашей соведущей девушку, которую вы уже наверняка видели и встречали на "Футболах". Это Даша Савина, которая на время Евро-2020 станет моей соведущей и будет в студии.
У нее будет своя интересная и функциональная роль. Это будет интересно, я думаю, что Даша с этим справится", - заявил Денисов.
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