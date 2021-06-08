Молодая звезда сборной Англии показала новый имидж с отсылкой к легендарному Полу Гаскойну. ФОТО
На удачу?
Фото - instagram.com/philfoden
Фил Фоден стартует на чемпионате Европы в качестве
Но сам игрок вряд ли думает о рейтингах - он готовится к главному испытанию в своей жизни.
Зарядиться энергией и мотивацией хавбек "Ман Сити" решил от образа легендарного Пола Гаскойна.
Футболист предстал с новым имиджем, который очень явно отсылает к звезде чемпионата мира 1990-го года.
Неплохо, главное не брать пример с Газзы за пределами поля.
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