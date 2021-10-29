У меня хоть дно не пробито, 50% геев, скорее всего, педофилы - Бутко устроил срач в сети после каминг-аута австралийского футболиста
Ориентация австралийского футболиста сильно задела Богдана
Защитник Богдан Бутко в соцсетях отреагировал на
"Стыдно должно быть его товарищам по команде, когда они здороваются с ним за руку. Если вы (к пользователю – прим.) поддерживаете это, то я – никак нет. Как можно молчать, когда рядом наши дети растут и на все это смотрят?
Самое главное, что они уже размножаются, а судить его по каким-то личным качествам я не буду и не хочу, так как я его не знаю лично", – написал Бутко.
Позже в ответ на один из комментариев пользователей Бутко также ответил:
"По крайней мере, у меня хоть дно не пробито", а затем добавил: "... я не запрещаю жить понятиями теперешнего времени, но если вы геи с отклонениями и выносите это на всеобщее обозрение из своей комнаты, то как я могу на это смотреть?, - написал Бутко.
В итоге, дискусссия в сети начала приобретать массовый характер. К обсуждения подключился комментатор Виталий Волочай, который так ответил Бутко:
"Что-то мне кажется, что вы, господин, просто латентный гей. И просто боитесь почему-то этого. Признаться в этом нестрашно. Это нормально.
А вот уснуть в хлеву и проснуться в 2021 году – вот это страшно", – написал Волочай.
На это Бутко ответил следующим образом.
"Признаться можно в чем угодно, только это того не стоит. Я не удивлен, что 50% геев еще, скорее всего, и педофилы", – написал Бутко в ответ на этот комментарий.
Популярное сейчас
- Руководство Интера выступило с заявлением по поводу будущего Эриксена в Милане
- Буффон на уровне. ВИДЕО, как Джанлуиджи взял пенальти и помог Парме прервать неудачную серию
- Шахтер продлил Степаненко, Металлист и Заря в 1/4 Кубка Украины. Главные новости за 28 октября
- Нужно больше Роналду! Джорджина Родригес ждет от Криштиану еще одного ребенка! ФОТО
- Очередной дубль! Криштиану Роналду официально объявил, что у него будет двойня. ФОТО
- Роналду вышел на первое место среди самых высокооплачиваемых звезд в инстаграме. ФОТО