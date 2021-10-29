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У меня хоть дно не пробито, 50% геев, скорее всего, педофилы - Бутко устроил срач в сети после каминг-аута австралийского футболиста

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(3 голосов)

Ориентация австралийского футболиста сильно задела Богдана

У меня хоть дно не пробито, 50% геев, скорее всего, педофилы - Бутко устроил срач в сети после каминг-аута австралийского футболиста

Новина українською

Защитник Богдан Бутко в соцсетях отреагировал на каминг-аут австралийского футболиста "Аделаиды Юнайтед" Джошуа Кавалло.

"Стыдно должно быть его товарищам по команде, когда они здороваются с ним за руку. Если вы (к пользователю – прим.) поддерживаете это, то я – никак нет. Как можно молчать, когда рядом наши дети растут и на все это смотрят?

Самое главное, что они уже размножаются, а судить его по каким-то личным качествам я не буду и не хочу, так как я его не знаю лично", – написал Бутко.

Позже в ответ на один из комментариев пользователей Бутко также ответил:

"По крайней мере, у меня хоть дно не пробито", а затем добавил: "... я не запрещаю жить понятиями теперешнего времени, но если вы геи с отклонениями и выносите это на всеобщее обозрение из своей комнаты, то как я могу на это смотреть?, - написал Бутко.

В итоге, дискусссия в сети начала приобретать массовый характер. К обсуждения подключился комментатор Виталий Волочай, который так ответил Бутко:

"Что-то мне кажется, что вы, господин, просто латентный гей. И просто боитесь почему-то этого. Признаться в этом нестрашно. Это нормально.

А вот уснуть в хлеву и проснуться в 2021 году – вот это страшно", – написал Волочай.

На это Бутко ответил следующим образом.

"Признаться можно в чем угодно, только это того не стоит. Я не удивлен, что 50% геев еще, скорее всего, и педофилы", – написал Бутко в ответ на этот комментарий.

У меня хоть дно не пробито, 50% геев, скорее всего, педофилы - Бутко устроил срач в сети после каминг-аута австралийского футболиста - изображение 1У меня хоть дно не пробито, 50% геев, скорее всего, педофилы - Бутко устроил срач в сети после каминг-аута австралийского футболиста - изображение 2У меня хоть дно не пробито, 50% геев, скорее всего, педофилы - Бутко устроил срач в сети после каминг-аута австралийского футболиста - изображение 3У меня хоть дно не пробито, 50% геев, скорее всего, педофилы - Бутко устроил срач в сети после каминг-аута австралийского футболиста - изображение 4У меня хоть дно не пробито, 50% геев, скорее всего, педофилы - Бутко устроил срач в сети после каминг-аута австралийского футболиста - изображение 5

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В статье: Богдан Бутко
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (32)
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Thiirane2 (Днепр)
29.10.2021 в 19:25
Все кого беспокоят геи, ОЧЕНЬ боятся сорваться и погрузиться в пучину однополой любви. Видимо есть такие внутренние ощущения. А еще местное ватное быдло переживает за своих детей,.. понимают, что гомогены могут передаться. И считают их настолько тупыми (дык, в папаш ведь) , что они сами не разберутся в своей личной жизни.
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0
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
29.10.2021 в 19:19
Как сказал Омар Хаям: пошли они к ..уям!
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+2
0
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Il Gatto
29.10.2021 в 19:19
Ппц в чувака в голові насрано, лише можна уявити, які в нього «думки» на інші питання. Цікаво, який клуб наважиться взяти цього цього жлоба? Минай? Інгулець?
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0
-1
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uа-football-2021 (Київ)
29.10.2021 в 19:16
Боюсь диряві зараз підінімуть гвалт, цих голубих медведчукових собак так ще ніхто не називав
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+1
-2
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Alex7Chapman (Кропивницький)
29.10.2021 в 19:05
Гуляй душа РЕАЛьного ЦІНИТЕЛЯ ФУТБОЛУ, лиш ті уроди - хто перед Мессі не в змозі житибез смокчучого поклону
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+1
0
krakow (Херсон)
29.10.2021 в 19:05
Каминг-аут Бутка. По IQ.
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+4
0
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Alex7Chapman (Кропивницький)
29.10.2021 в 19:03
Проти геїв, тут хвиля проти геїв коротше ви не звідти почали...я вам підкажу, звідки варто починати усі синьо-гранатові мессозбоченці є геями
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+1
0
Медведь с балалайкой (Харьков)
29.10.2021 в 19:03
только окончательно тупой человек - не понимает, что лгбт-ориентация - это отклонение , от нормы, есть норма, заданная природой для размножения видов - и соотв есть мужской и женский пол ... Ни один нормальный родитель не жаждет что бы его ребенок стал геем , Пропаганда сего - вызвана необходимостью уменьшения численности населения в мире ... Одно дело - терпимость - терпеть что они есть и относится к ним с соотв "уважением" , ок, стерпим, другое дело - пропагандировать это и говорить что это нормально, а что тогда НОРМА?
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+1
-5
Соколов (Никополь)
29.10.2021 в 19:07
Не приведи бог мой ребенок стал бы геем ябы его выгнал бы из квартиры и забыл что у меня есть сын
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0
-5
avatar
Il Gatto
29.10.2021 в 19:20
Ти спершу з дівчиною познайомся, альфач
0
-1
LЕVqсUqs (Чернігів)
29.10.2021 в 19:21
так твой батя и поступил с тобой?
0
-1
George_D (Харьков)
29.10.2021 в 19:21
Запрещать "пропаганду" ЛГБТ - глупо. Никакой пропагандой нельзя сделать из нормального мужика гея. Если он любит баб, так он и будет их любить, хоть ты ему ежечасно втолковывай "европейские ценности". Так же и наоборот. В СССР была мало того что пропаганда "здорового образа жизни" во всем, так еще и статья была за гомосятину. Но геи от этого не переводились. Отсюда вывод. Каждый человек рожден таким, какой он есть. И "воспитать" гея или натурала невозможно ни пропагандой, ни насилием ни "прививкой" - никак! Бутко - недалекий человек, как оказалось.
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0
0
FCZK-1922 (Кировоград)
29.10.2021 в 18:53
Вот представьте что в один прекрасный день ваш сын скажет вам что он п*дар, ну как представили? Так что прежде чем м поддерживать этих психически нездоровых заднеприводных хорошенько подумайте.
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+3
-9
Соколов (Никополь)
29.10.2021 в 18:58
У них мозгов этого нет понять
Ответить
0
-4
FCZK-1922 (Кировоград)
29.10.2021 в 19:01
Ещё и минусуют п*дары)
+2
-6
Соколов (Никополь)
29.10.2021 в 19:03
Кто минуснул тот п@д@рас вот и узнаем сколько таких на этом сайте
Ответить
0
-6
football_soccer (Украина)
29.10.2021 в 19:15
а если дочка скажет, что она лесбуха?
Ответить
0
0
George_D (Харьков)
29.10.2021 в 19:24
И что, убьешь сына? Или дочь? Отречешься, как от "врага народа"??? Ну тогда у тебя с мозгами явно что-то не то.
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0
0
Соколов (Никополь)
29.10.2021 в 19:25
Да отрекусь, выгоню, лигу наследства...жена заступится и её выгоню
0
0
football_soccer (Украина)
29.10.2021 в 18:52
у меня конечно не вызывает никакого восторга вся эта голубая модная движуха , но бл**, что он мелет ? где взаимосвязь между геями и педофилами? он вообще головушкой своей понимает, кто такие педофилы?
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+5
-2
янковский ян (Запорожье)
29.10.2021 в 18:51
У каждого своя правда. Хоть и субъективная.
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0
0
Соколов (Никополь)
29.10.2021 в 18:49
Всем кто поддерживает питар@сню желаю детей нетрадиционных
Ответить
0
-8
LЕVqсUqs (Чернігів)
29.10.2021 в 19:22
не дай бог ребенка как ты...
Ответить
+1
-1
FC Energy (Новая Каховка)
29.10.2021 в 18:28
Сразу видно - в России играл, скрепы скрепные
Ответить
+5
-2
Only DK (Kyiv)
29.10.2021 в 18:28
Типичный безмозглый ДАУНбасятник. В шлюхтере такие почти все
Ответить
+3
-7
аmg333 (Kyiv )
29.10.2021 в 18:31
что такое пишешь дорогой? забыл как мы зажигали вместе?
Ответить
+4
-5
Only DK (Kyiv)
29.10.2021 в 18:34
Ты меня со своим папашей опять перепутал? Альцгеймер?
+1
-3
Соколов (Никополь)
29.10.2021 в 18:57
А ты типичная гомосятина
Ответить
0
-3
Dimka26 (Чернигов)
29.10.2021 в 18:27
Ну человек не играет. Надо же как-то привлекать внимание к своей персоне, чтобы оставатсья на виду. а вдруг кто и подпишет его для хайпа.
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+3
-3
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таврия19752009 (симферополь)
29.10.2021 в 18:20
Щас вылезть Квашнин это его любимая тема и ещё парочка любителей советовать как сосать у Путина) видно у них есть опыт)
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+5
-6
Соколов (Никополь)
29.10.2021 в 18:59
Лучше же конечно у МВФ Евросоюза и америкосов
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0
-3
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Il Gatto
29.10.2021 в 19:23
кек, соколов розбирається в сосані
0
0


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