У меня хоть дно не пробито, 50% геев, скорее всего, педофилы - Бутко устроил срач в сети после каминг-аута австралийского футболиста

Защитник Богдан Бутко в соцсетях отреагировал на каминг-аут австралийского футболиста "Аделаиды Юнайтед" Джошуа Кавалло .

"Стыдно должно быть его товарищам по команде, когда они здороваются с ним за руку. Если вы (к пользователю – прим.) поддерживаете это, то я – никак нет. Как можно молчать, когда рядом наши дети растут и на все это смотрят? Самое главное, что они уже размножаются, а судить его по каким-то личным качествам я не буду и не хочу, так как я его не знаю лично", – написал Бутко.

Позже в ответ на один из комментариев пользователей Бутко также ответил:

"По крайней мере, у меня хоть дно не пробито", а затем добавил: "... я не запрещаю жить понятиями теперешнего времени, но если вы геи с отклонениями и выносите это на всеобщее обозрение из своей комнаты, то как я могу на это смотреть?, - написал Бутко.

В итоге, дискусссия в сети начала приобретать массовый характер. К обсуждения подключился комментатор Виталий Волочай, который так ответил Бутко:

"Что-то мне кажется, что вы, господин, просто латентный гей. И просто боитесь почему-то этого. Признаться в этом нестрашно. Это нормально. А вот уснуть в хлеву и проснуться в 2021 году – вот это страшно", – написал Волочай.

На это Бутко ответил следующим образом.