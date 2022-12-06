Цитаишвили в Таиланде женился на своей очаровательной избраннице. ФОТО

Чемпионат мира - это дополнительная нагрузка для ряда футболистов прямо посреди сезона.

А вот для большинства игроков, которые не поехали в Катар - это дополнительный отдых.

Георгий Цитаишвили воспользовался паузов для организации важного события в жизни.

Футболист "Динамо", который сейчас выступает за польский "Лех", женился в Таиланде.

Избранницей игрока стала его давняя любовь София.

Пара уже давно вместе - и вот торжественный момент наступил.