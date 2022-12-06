Цитаишвили в Таиланде женился на своей очаровательной избраннице. ФОТО
Пара вместе уже много лет
instagram.com/sofia_rii
Чемпионат мира - это дополнительная нагрузка для ряда футболистов прямо посреди сезона.
А вот для большинства игроков, которые не поехали в Катар - это дополнительный отдых.
Георгий Цитаишвили воспользовался паузов для организации важного события в жизни.
Футболист "Динамо", который сейчас выступает за польский "Лех", женился в Таиланде.
Избранницей игрока стала
Пара уже давно вместе - и вот торжественный момент наступил.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Украине! На России сообщили, что в Брянской области беспилотниками атакован комбинат "Слава"
- Парадокс Роналду, шансы Испании, магия Марокко и швейцарские искорки: анонс к 1/8 финала ЧМ
- В Курске горит военный аэродром. Россияне снова говорят об ударе беспилотника
- Красотка дня. Соблазнительная девушка форварда сборной Австралии. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная фитнес-модель, которая фанатеет от форварда сборной Польши. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная хорватская супермодель испытывает на прочность законы Катара. ФОТО
Новости по теме
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн