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Цитаишвили в Таиланде женился на своей очаровательной избраннице. ФОТО

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Пара вместе уже много лет

Цитаишвили в Таиланде женился на своей очаровательной избраннице. ФОТО

instagram.com/sofia_rii

UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат мира - это дополнительная нагрузка для ряда футболистов прямо посреди сезона.

А вот для большинства игроков, которые не поехали в Катар - это дополнительный отдых.

Георгий Цитаишвили воспользовался паузов для организации важного события в жизни.

Футболист "Динамо", который сейчас выступает за польский "Лех", женился в Таиланде.

Избранницей игрока стала его давняя любовь София.

Пара уже давно вместе - и вот торжественный момент наступил.

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В статье: Георгий Цитаишвили вТренде
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