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Красотка дня. Великолепная вторая половинка игрока Динамо, которого ждут в Серии А. ФОТО

Новости
(1 голосов)

Клуб пока не отпускает

Красотка дня. Великолепная вторая половинка игрока Динамо, которого ждут в Серии А. ФОТО

instagram.com/anya._.ivanova

UA-Футбол
Новина українською

Вчера стало известно, что "Торино" заинтересовался полузащитником "Динамо" и молодежной сборной Украины Владимиром Бражко.

Игорь Суркис уже назвал предложение в 4 миллиона евро оскорбительным.

Похоже, переезда в Италию футболисту пока придется подождать.

Не меньше расстроилась и его вторая половинка.

Анна явно не отказалась бы от переезда в Турин.

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В статье: Динамо (Киев) вТренде Владимир Бражко
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Комментарии (2)
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LEVgcUqs (Чернігів)
22.07.2023 в 13:25
Так, Ганна є Ганна....
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0
0
avatar
Прocтo Тoлик (Одесса)
22.07.2023 в 12:59
No Cиськи, No Party
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0
0

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