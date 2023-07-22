Красотка дня. Великолепная вторая половинка игрока Динамо, которого ждут в Серии А. ФОТО
Клуб пока не отпускает
instagram.com/anya._.ivanova
Вчера стало известно, что "Торино" заинтересовался полузащитником "Динамо" и молодежной сборной Украины Владимиром Бражко.
Игорь Суркис уже
Похоже, переезда в Италию футболисту пока придется подождать.
Не меньше расстроилась и его вторая половинка.
Анна явно не отказалась бы от переезда в Турин.
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Комментарии (2)
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LEVgcUqs (Чернігів)
22.07.2023 в 13:25
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Прocтo Тoлик (Одесса)
22.07.2023 в 12:59
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