Сразу же плюс 25 миллионов к цене дома по соседству. Месси купил особняк в Майами и взорвал рынок недвижимости

Первые полгода Лионеля Месси в Майами и местном "Интере" получились неоднозначными - чудесный старт в Кубке Лиги и крайне серый отрезок чемпионата, омраченный травмами.

Тем не менее, аргентинец не играть сюда приехал все же не собирается никуда двигаться далее и готов пустить корни во Флориде.

Футболист первое время арендовал роскошную квартиру стоимостью в 7 миллионов евро, пока не решился на покупку собственного жилья.

Особняк Лео в Форт-Лодердейле оценивается приблизительно в 10 миллионов евро и находится в элитном поселке, расположенном на закрытом острове.

ФОТО: The Mega Agency

Появление в соседях самого Лионеля Месси привело жителей Форт-Лодердейла в экстаз и взорвало рынок недвижимости.

"Мой дом сразу же получил плюс 25 миллионов евро к стоимости - и на него уже существует дикий спрос", - сообщает один из соседей футболиста, предприниматель и подкастер Патрик Бет-Дэвид.

ФОТО: The Mega Agency

Люди с солидным состоянием готовы переплачивать за статус соседа Месси.

Тогда как сам игрок будет наслаждаться жизнью в поместье с десятью спальнями, бассейном, фитнес-центром, спа и двумя лодочными палубами.

ФОТО: instagram.com/leomessi