Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча

Всего четыре очка отделяют "Тоттенхэм" от "Ман Юнайтед" в турнирной таблице, в свою очередь манкунианцы на расстоянии одной победы от "лигочемпионовского" четвертого места. Матч между "шпорами" и "красными дьяволами" безусловно такой, который называют битвой за шесть очков. Кроме турнирной интриги противостояние бывшей и нынешней команд Моуриньо вызывает особый интерес, соперники великолепно знают друг друга и вполне способны броситься вперед без всякой лишней осторожности.

АПЛ. 30-й тур.

Лондон. Стадион "Тоттенхэм Хотспур"

Главный арбитр: Джонатан Мосс

Тоттенхэм Хотспур 22:15 Манчестер Юнайтед

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В противоположном настроении уходили на карантин команды. "Тоттенхэм" успел проиграть в 1/8 финала Кубка Англии "Норвичу", затем сыграл вничью со скромным "Бернли" (1:1), а 10 марта в Лиге Чемпионов "Лейпциг" поиздевался над подопечными Моуриньо 3:0. Этот перерыв необходим был "шпорам" для перезагрузки.

А вот команда Сульшера находилась в марте в отменной форме – три победы у них и ни одного пропущенного мяча. Разгром "Дерби" в Кубке Англии 3:0, победа в дерби с "Ман Сити" 2:0, а также уверенная победа в Лиге Европы над австрийским ЛАСКом – 5:0. Сейчас вряд ли манкунианцам удалось сохранить такие физические кондиции. Хотя все может быть.

Последний раз эти соперники встречались в декабре прошлого года, на "Олд Траффорд" лондонцы ничего не смогли противопоставить хозяевам 2:1. В августе 2018-го последний раз "Тоттенхэму" удавалось обыграть "МЮ" (3:0), и это в Манчестере. Бескомпромиссными получаются очные встречи соперников, ничьи большая редкость, в декабре 2014-го разошлись миром команды 0:0. Продолжается серия из 12 матчей без ничьих.

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В этом чемпионате "Тоттенхэм" очень много пропускает, в среднем 1,4 гола за матч, для сравнения у "МЮ" 1,03 мяча за игру. Правда, атака у "шпор" чуть лучше – 47 забитых против 44 у "красных дьяволов". Можно ожидать результативного противостояния, тем более, что придется каждому из соперников играть только на победу.

СТАТИСТИКА

Всего сыграно 193 матча;

52 победы Тоттенхэма, 49 ничьих, 92 победы Ман Юнайтед

Общий счет 248:304

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СОСТАВ

У "Тоттенхэма" успели выздороветь Кейн и Сиссоко, которые обязательно сыграют в 30-м туре. Кейн уже и не тешил себя надеждой вернуться на поле в этом сезоне, но вот как все обернулось. Лучший бомбардир "шпор" может еще стать лучшим бомбардиром АПЛ. Только дисквалификация Алли не позволит Моуриньо выставить оптимальный состав. В "Ман Юнайтед" нет травмированных и дисквалифицированных, но мы не знаем, кто в каком состоянии.

Манчестер Юнайтед: де Хеа, Линделеф, Магуайр, Шоу, Уильямс, Фернандеш, Джеймс, Ван-Биссака, Матич, Фред, Марсьяль.

Тоттенхэм: Гассанига, Мина Санчес, Дайер, Орье, Дэвис, Ндомбеле, Уинкс, Ло Чельсо, Лукас Моура, Бергвейн, Кейн.

ПРОГНОЗ

Хозяева встречи, при всем уважении, не могут считаться фаворитами. Хорошим сценарием для "шпор" будет, если удастся навязать борьбу гостям и забить быстрый гол. Что опять же маловероятно. Сделаем прогноз, что "Ман Юнайтед" забьет дважды, воспользовавшись игровым преимуществом, а "Тоттенхэм" ответит только один раз. Единственный козырь остается у "Хотспур" при пустых трибунах – Гарри Кейн. Прогноз: победа гостей 1:2.