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Первый тест для Лэмпарда после камбэка. Астон Вилла – Челси. Анонс и прогноз матча 30-го тура АПЛ

Англия
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UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Астон Виллой" и "Челси" в рамках чемпионата Англии

Первый тест для Лэмпарда после камбэка. Астон Вилла – Челси. Анонс и прогноз матча 30-го тура АПЛ
Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига. 30-й тур.

21 июня. 18:15. Лондон. "Вилла Парк"

Прямая трансляция на Setanta Sports

Лондонский "Челси" возобновит для себя чемпионат крайне непростым выездом в пределах столицы Великобритании. Главная трудность для "синих" состоит в том, что ехать в гости придется к мотивированному аутсайдеру "Астон Вилле". Команда из Бирмингема занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице, но в отличие от "Норвича" (21 балл), который уже, кажется, потерял шансы на сохранение прописки, коллектив Дина Смита имеет небольшую возможность выхватить заветный билет даже несмотря на сложный график. "Вилле" еще предстоят матчи с "Ливерпулем", "МЮ" и "Арсеналом", далеко не самой приятной компанией с точки зрения набора очков. Плотность на дне АПЛ крайне интригующая: "Астон Вилла" с 26 очками отстает от "Борнмута", "Уотфорда" и "Вест Хэм Юнайтед" всего на один зачетный пункт.

Незадолго до карантинной паузы "вилланы" порадовали своих поклонников проходом в финал Кубка Лиги ("Сити" обыграл соперника, 1:2). Результаты в рамках поединков чемпионата Англии – катастрофа. Лучший бомбардир команды (7 голов) и ее лидер Джек Грилиш, видимо, не способен затащить команду повыше – четко прослеживается, что "Астон Вилле" не хватает надежности в обороне, ведь команда пропускает больше всех в АПЛ (56 мячей после 29 туров).

Добавим, что первыми на поле после перерыва вышли именно бирмингемцы – в среду, 17 июня, команда Смита лишь с помощью чуда в виде ошибки системы фиксации гола отскочила в поединке с "Шеффилд Юнайтед". "Клинкам" точно следует подать в суд на Hawk-Eye в том случае, если по окончанию кампании коллектив не досчитается очков – особенно ввиду сражения за зону ЛЧ.

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Согласно продвинутой статистике "Челси" – третья команда чемпионата. Правда, на деле "синие" неуверенно замыкают ТОП-4 ("МЮ" дышит в спину, разрыв с лондонцами всего 2 балла). До карантина главной проблемой "пенсионеров" была тотальная нереализация моментов. Безусловно, покупки форварда "РБ Лейпциг" Тимо Вернера и полузащитника "Аякса" Хакима Зийеша нацелены на лечение недуга, но атакующий тандем прямо сейчас помочь Лэмпарду не сможет.

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С другой стороны, если мы уже заикнулись про контрактные перипетии, то здесь более актуальны вопросы Педро и Виллиана – испанец и бразилец смогут выйти на поле в поединке с "Астон Виллой", но после 30 июня Лэмпард может их не досчитаться в составе. Особенно учитывая политику руководства касательно соглашений с возрастными футболистами. Возможно, все стороны устроят краткосрочные договоры до конца чемпионата – здесь остается лишь наблюдать.

Из успехов, которые можно выделить у "Челси" в этом году – уверенные победы над "Тоттенхэмом" (2:1) и "Эвертоном" (4:0), а также выигрыш у полуосновы "Ливерпуля" в ¼ Кубка Англии. В то же время, было очень много неудач: "Бавария" уже в первом поединке 1/8 ЛЧ решила все вопросы о победителе пары, "Арсенал" в меньшинстве спасся на "Стэмфорд Бридж" в 24-м туре (2:2), "Лестер" также сыграл с "синими" вничью (2:2), а "МЮ" и вовсе деклассировал лондонцев на их же стадионе (0:2).

Тем не менее, после возобновления тренировок в лагере "Челси" много хороших новостей и мало плохих: выздоровели Лофтус-Чик и Хадсон-Одои, "пенсионеры" обыграли "Рединг" в товарищеском матче (1:0). Да, Жоржиньо не сыграет из-за перебора "горчичников", а Канте, скорее всего, не стоит ожидать с первых минут, но учитывая количество и качество исполнителей "Челси" в центре поля, данный вопрос вызовет у именинника Лэмпарда лишь приятную головную боль.

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Прогноз. 1:2. Мы уже увидели в деле "Астон Виллу" после перерыва и даже несмотря на оплошность Hawk-Eye было заметно, что команда Дина Смита не сильно уступала "Шеффилд Юнайтед" как с точки зрения физики, так и по статистике. "Челси" ожидает действительно непростой выезд – рискнем предположить, что отсутствие игроков в лазарете и желание футболистов преподнести подарок своему тренеру трансформируется в успех.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) анонс Чемпионат Англии Фрэнк Лэмпард Челси (Лондон) АПЛ прогноз UA-Футбол Прогнозы Дин Смит Прогноз
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