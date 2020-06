Первый тест для Лэмпарда после камбэка. Астон Вилла – Челси. Анонс и прогноз матча 30-го тура АПЛ

Английская Премьер-лига. 30-й тур.

21 июня. 18:15. Лондон. "Вилла Парк"

Прямая трансляция на Setanta Sports

Лондонский "Челси" возобновит для себя чемпионат крайне непростым выездом в пределах столицы Великобритании. Главная трудность для "синих" состоит в том, что ехать в гости придется к мотивированному аутсайдеру "Астон Вилле". Команда из Бирмингема занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице, но в отличие от "Норвича" (21 балл), который уже, кажется, потерял шансы на сохранение прописки, коллектив Дина Смита имеет небольшую возможность выхватить заветный билет даже несмотря на сложный график. "Вилле" еще предстоят матчи с "Ливерпулем", "МЮ" и "Арсеналом", далеко не самой приятной компанией с точки зрения набора очков. Плотность на дне АПЛ крайне интригующая: "Астон Вилла" с 26 очками отстает от "Борнмута", "Уотфорда" и "Вест Хэм Юнайтед" всего на один зачетный пункт.

