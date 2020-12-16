Арсенал – Саутгемптон. Анонс и прогноз на матч АПЛ

Английская Премьер-лига, 13-й тур

Стадион "Эмирейтс", Лондон

"Арсенал" 20:00 "Саутгемптон"

Прямая трансляция – Setanta Sports

"Арсенал" подходит к предстоящему поединку с "Саутгемптоном" в удручающем положении. Досада от не самой убедительной игры на старте сезона сменилась яростным возмущением фанатов от перфомансов команды в последние полтора месяца. За этот отрезок "канониры" не продемонстрировали даже и намёка на вразумительную игру, как и на наличие характера. Для негодования у болельщиков полно причин: "канониры" проиграли 4 из 5 последних игр в чемпионате, набрав лишь одно очко с "Лидсом" (0:0) за этот отрезок.

А два забитых гола (!) в 8-ми последних турах – это издёвка даже над теми, кто хоть и примирился с отсутствием характера у команды, но привык хотя бы к яркой и зрелищной игре. В минувшее воскресение главная звезда команды Пьер-Эмерик Обамеянг почти было прервал свою голевую засуху в игре с "Бернли" (0:1), однако поразил не те ворота. А Гранит Джака и вовсе подвёл коллектив, удалившись с поля за неспортивное поведение.

Нынешние лидеры коллектива из раза в раз доказывают свою несостоятельность, так не пришло ли время найти и предоставить шанс другим исполнителям? С агонией "Арсенала" в АПЛ резко контрастируют выступления в Лиге Европы, где команда набрала 18 очков из 18 возможных. Да, "Мольде", "Рапид" и "Дандолк" – сомнительный индикатор для оценки перфоманса. Однако ближайший резерв, который обычно и играет в ЛЕ у Артеты, по крайней мере знает вкус побед и находится в куда лучшем психологическом состоянии.

В еврокубках неплохо проявили себя юные Энсли Мэйтленд–Найлз и Эмил Смит-Роу. Также пора задуматься о возвращении в состав Николя Пепе. Ивуариец схлопотал удаление во встрече с "Лидсом", после чего был публично отруган наставником после матча. Однако нынешняя игра Виллиана не оставляет ничего иного, кроме как довериться вчерашнему диверсанту Пепе. Его врожденная непредсказуемость может добавить красок унылой игре команды. Микелю Артете самое время решаться на серьезные изменения, пока пучина проблем не поглотила его с головой и не привела к катастрофе.

Что касается "Саутгемтона", то дела у них обстоят кардинально противоположным образом. "Святые" неделя за неделей показывают отличный футбол, забравшись на вполне заслуженную 4-ю строчку. Вера руководства в Ральфа Хазенхюттля полностью окупилась, и теперь команда пожинает плоды от его игровых идей. Прессинг-машина "австрийского Клоппа" наконец набрала необходимые обороты, и "Арсенал" может стать их очередной жертвой.

Неспешные и не всегда удачные розыгрыши мяча "Арсенала" от своих ворот могут стать отличной приманкой для таких остервенелых прессинг-форвардов, как Данни Ингс и Че Адамс. Также отдельной похвалы нужно удостоить центрхава Джеймса Уорд-Прауза, который наконец начал полноценно реализовывать свой потенциал и в октябре вновь сыграл в футболке сборной Англии впервые за полтора года. Также своё слово наверняка захочет сказать экс-канонир Тео Уолкотт, в октябре вернувшийся на родной "Сэнт Мэри" спустя 14 лет,

Откровенно говоря, "Арсенал" и "Саутгемптон" сейчас находятся на разных этапах эволюции. И пример Хазенхюттля в очередной раз доказывает, что вера в наставника может окупиться. У австрийца тоже были свои провалы, как те самые легендарные 0:9 от "Лестера" в прошлом году. Но Артете нельзя забывать, что номинально он всё ещё работает в топ-клубе, как минимум с точки зрения того, как "канониры" себя позиционируют. А это совсем другие цели и задачи, так что решение нужно находить уже здесь и сейчас.

Ориентировочные составы:

"Арсенал": Лено – Тирни, Габриэл, Холдинг, Седрик – Мейтланд-Найлз, Эль-Нени – Сака, Ляказетт, Пепе – Обамеянг

"Саутгемптон": Маккарти – Бертранд, Вестергор, Беднарек, Уокерр-Питерс – Уолкотт, Ориоль Ромеу, Уорд-Прауз, Армстронг – Ингс, Адамс

Не сыграют: Парти, Давид Луис, Колашинац (травмы), Джака, Бельерин (дисквалификации)