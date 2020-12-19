Тоттенхэм - Лестер. Анонс и прогноз на матч АПЛ

И "Тоттенхэм", и "Лестер" проиграли в прошлом туре чемпионата. При этом, команды остаются в лидирующей группе и являются претендентами на самые высокие места АПЛ. Несмотря на то, что догнать "Ливерпуль" в этом туре точно не получится, "шпоры" и "лисы", в случае удачи, могут выйти на чистое второе место и стать главной угрозой для действующего чемпиона. "Хотспур" всего на очко опережает "Лестер". Безусловно, в Англии это главный матч уик-энда.

АПЛ. 14-й тур

Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон)

Главный судья: Крейг Поусон (Южный Йоркшир)

Тоттенхэм 16:15 Лестер

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Команда Моуриньо не может выиграть в двух последних матчах Премьер-лиги. Сначала "Кристал Пэлас" отстоял ничью с "Хотспур" 1:1. Потом "Ливерпуль" в очень сложном и изнурительном противостоянии вырвал три очка у "Тоттенхэма" (1:2). Три полных дня еще не прошло после того матча, восстановились ли "шпоры" так быстро?

В мид-уик "лисы" проиграли на своем поле "Эвертону" 0:2. Но также "Лестер" остается единственной командой в АПЛ, которая еще не играла вничью. Эта бескомпромиссность стоит команде Роджерса стабильности. Может иногда есть необходимость сыграть более сдержанно, от обороны, но – нет, "лисы" часто рискуют.

Возможно, и в игре с "Хотспур" придется рискнуть гостям арены "Тоттенхэм". На первый взгляд, самоубийственная тактика в игре с Моуриньо, Жозе только этого и ждет, как паук, сплетая смертельную паутину. Хотя не все так однозначно.

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Последнее свидание между "Тоттенхэмом" и "Лестером" завершилось разгромом "лис" 3:0. Конечно, и общая статистика встреч соперников в пользу гранда. Но Брендан Роджерс обыграл "шпоры" в сентябре 2019-го – 2:1. Еще и волевой получилась та победа, вдохновляющей и убедительной. Вряд ли столичной команде будет просто в этот раз.

СТАТИСТИКА

Всего сыграно 114 матчей;

57 побед Тоттенхэма, 21 ничья, 36 побед Лестера

Общий счет – 228:181

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СОСТАВ

Моуриньо не может рассчитывать на травмированных Ламелу и Танганга. Пока не ясно, что с Бэйлом, скорее всего, и Гарет не сыграет в 14-м туре. У Роджерса в лазарете находятся Перейра и Сеюнджю, все остальные в строю. Примерно равные потери у соперников, в кадровом вопросе точно нет преимущества ни у кого из них.

Тоттенхэм: Льорис, Алдервейрелд, Дайер, Орье, Дэвис, Регилон, Хейбьерг, Сиссоко, Лукас Моура, Сон Мин, Кейн.

Лестер: Шмейхель, Джастин, Ндиди, Фукс, Фофана, Тилеманс, Барнс, Ундер, Менди, Мэддисон, Варди.

ПРОГНОЗ

Давно не было ничьих в дуэлях "Тоттенхэма" и "Лестера". В октябре 2016-го последний раз команды разошлись миром 1:1. Да и согласно статистике не часто они играют вничью. Букмекеры же считают, что очевидный фаворит поединка - хозяева, хотя и много голов ждать не стоит. Все же сделаем осторожный прогноз, есть высокая вероятность, что победителя соперники не смогут выявить. Прогноз: ничья 0:0.