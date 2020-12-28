С одного стадиона и сразу на другой. Челси – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча 16-го тура АПЛ

Английская Премьер-лига. 16-й тур.

28 декабря. 19:30. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Стюарт Атвелл (Англия)

Телетрансляция: Setanta Sports

В субботу, 26 декабря, в 19:30 по киевскому времени, "Челси" начал позориться на "Эмирейтс" (3:1). На пару часов раньше арбитр поединка "Астон Вилла" – "Кристал Пэлас" приступил к наблюдению за разгромом подопечных Ходжсона (3:0). Через двое суток после тех стартовых свистков, в понедельник, 28 декабря, тоже в 19:30, команды Лэмпарда и Дина выйдут на поле "Стэмфорд Бридж". Жаловаться можно бесконечно, но ничего не поделаешь, если руководство АПЛ больше заинтересовано в заработке на грамотной сетке телетрансляций, чем в здоровье футболистов.

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"Челси" вовсе не в кризисе, "Челси" банально набивает свои шишки в рамках становления. Безусловно, Лэмпарду не стоит срываться на плохую работоспособность Тимо Вернера в прессинге, лучше продолжать вместо этого искать запасной план в атаке. В любом случае, увольнять Фрэнка в декабре 2020-го – это глупая затея. Нужно ли напоминать болельщикам английского футбола, что Клопп и Гвардиола привели "Ливерпуль" и "Сити" к успехам не во вторые свои сезоны у руля команд. Прямо сейчас менеджеру "синих" нужно решить вопрос с пассивностью лондонцев на финальной трети поля. У "пенсионеров" нет проблем с реализацией моментов – у них есть проблемы с СОЗДАНИЕМ моментов как таковых. "Эвертон", "Вулвз" и "Арсенал" справедливо наказали "Челси" за инертность, также немаловажно, что их импульс и желание добиться результата превышали таковые у "синих". После 15 сыгранных матчей команда Лэмпарда располагается на 8-й строчке в турнирной таблице, в ее активе 25 зачетных пунктов.

"Астон Вилла" приятно удивляет в этом сезоне. В прошлой кампании "львы" чудом остались в Высшем дивизионе Англии (спасибо Hawk-Eye), а на данный момент идут на 7-й позиции в зачетном рейтинге с теми же 25 баллами, что и у "Челси", причем у "виллан" есть 2 поединка в запасе. Особенно интересно, что меньше команды Смита (13 голов) пропускает только "Манчестер Сити" (12). Оборона коллектива поднаторела, Мартинес только добавил ей уверенности. Впереди у "Астон Виллы" тоже все отлично – в полузащите Грилиша и Макгинна солидно разгрузил Баркли, за голы успешно отвечает Уоткинс, у Олли уже 6 забитых мячей в чемпионате и он является лучшим бомбардиром коллектива.

Не факт, что Хаким Зиеш и Росс Баркли помогут своим партнерам в понедельник из-за повреждений. Мингс дисквалифицирован, Трезеге и Уэсли до сих пор залечивают травмы. Мы однозначно увидим активную ротацию в исполнении Лэмпарда и Смита из-за жесткого графика.

Прогноз. 1:1. "Челси" выиграл в домашних стенах 4 из 6 последних матчей в АПЛ, а "Вилла" праздновала успех на выезде в 5 из 6 поединков в текущем розыгрыше первенства. Команды будут стремиться улучшать свои показатели, но ввиду трудностей в расписании, описанных выше факторов и полярных амбиций коллективов (хозяева злые после поражения, гости в хорошем настроении после победы) сделаем ставку на то, что соседи по таблице оформят паритет.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.