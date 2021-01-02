Проверка Бьелсой в условиях плотности. Тоттенхэм – Лидс Юнайтед. Анонс и прогноз матча 17-го тура АПЛ

Английская Премьер-лига. 17-й тур.

2 января. 14:30. Лондон. "Тоттенхэм Хотспур Арена"

Главный судья: Дэвид Кут (Англия)

Телетрансляция: Setanta Sports

О небольших разрывах между командами в верхней части турнирной таблицы мы говорили после первых пяти туров, скажем сейчас и, похоже, напишем о них еще через пять туров. Влияет на ситуацию в рейтинговом зачете тот факт, что многие клубы сыграли не одинаковое количество поединков (вновь спасибо за это COVID-19). В любом случае, на данный момент "Тоттенхэм" находится на 7-й строчке с 26 баллами после 15 встреч в своем исполнении, опережая 11-ю команду первенства, "Лидс Юнайтед", всего на 3 зачетных пункта – "павлины" сыграли 16 матчей. В то же время, и ТОП-4 для "шпор" пока вполне осязаема.

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Когда в текущем сезоне АПЛ речь заходит о претендентах на чемпионство и главных конкурентах для "Ливерпуля" в борьбе за титул, то выделить даже кого-то одного крайне непросто. "Манчестер Сити" вновь не готов сражаться с "красными" на дистанции, "Челси" забуксовал, а касательно "МЮ", "Эвертона" и других тяжело сделать долгосрочный прогноз. Да, поражение мерсисайдцам в очной встрече ударило по "шпорам" сильнее, чем ожидалось – в матчах с "Лестером" (0:2) и "Вулвз" (1:1) подопечные Моуриньо набрали лишь одно очко. Тем не менее, даже несмотря на результаты в декабре и всяческие отсылки Жозе к ипподрому в контексте текущего уровня его парней, "Тоттенхэм" рано списывать со счетов. Стиль "лилейно-белых" при португальце является неудобным для любого их соперника, а mind games в исполнении The Special One не потеряли своей актуальности.

"Лидс Юнайтед" при Марсело Бьелсе эффектно и где-то даже весело вернулся в АПЛ. Атакующий футбол, лучший прессинг на финальной трети поля среди всех в лиге, постоянные ошибки в обороне и в целом не высокий уровень исполнителей – такое убойное сочетание регулярно дарит нам возможность наблюдать за качелями в матчах с участием этой команды. В принципе, "павлинам" не грозит борьба за выживание, как и конкуренция за высокие места. Коллектив Бьелсы уже может спокойно дышать в середине таблицы и демонстрировать нам фирменную агрессию у чужих ворот, греша у своих.

Марсело не рассчитывает на Берарди, Коха и Форшоу, под вопросом участие в матче со "шпорами" Клиха, Купера и Льоренте. Проблем хватает и у Моуриньо. Недоступны Бэйл и Ло Чельсо; не факт, что сыграют с "Лидсом" Карлос Винисиус и Лукас Моура.

Добавим, что "Тоттенхэм" и "Лидс Юнайтед" регулярно встречались вплоть до января 2004 года – по итогам той кампании "павлины" понизились в классе. После даунгрейда "белых" в Чемпионшип команды играли только в рамках Кубка Англии.

Прогноз. 2:1. Нас ждет противостояние стилей – комбинационный атакующий футбол "Лидса" против насыщенного низкого блока и острых выпадов "Тоттенхэма". Немаловажно, что "шпоры" не сыграли с "Фулхэмом" 30 декабря из-за вспышки коронавируса в стане "дачников", в то время как 29-го числа "белым" все-таки пришлось куражиться с "ВБА" (5:0). Много голов не ждем и думаем, что Моуриньо в интересном и непростом поединке свое возьмет.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.