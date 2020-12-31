Вопреки обстоятельствам. Главные победители 2020 года - ФОТО

В последний день 2020-го мы решили определить тех, для кого уходящий год, несмотря на все обстоятельства, в которых оказался мир в целом и футбол в частности, стал успешным. Благодаря своему умению, настойчивости, характеру, а иногда и везению они добыли славу и справедливо получают почетное звание "Победитель года".

Илья Забарный. До августа мало кто из украинских болельщиков знал этого парня. Но из-за травм основных исполнителей он получил шанс от нового тренера и воспользовался им на все сто. Год Илья закончил в статусе основного центрбека "Динамо" и полноценного игрока национальной сборной

Анатолий Трубин. О том, что этот парень будущее донецкой команды, говорили давно. И как-то незаметно он стал полноценным настоящим первым номером "Шахтера", отодвинув на задний план, не побоимся этого слова, легенду клуба Андрея Пятова

Юрий Максимов. В 2019-м принял команду на предпоследнем месте. В 2020-м вывел ее в финал Кубка, едва не выиграл трофей (поиграв в серии пенальти), а затем длительный отрезок времени шел в лидерах чемпионата. Хорошая история успеха, которая украшает украинский чемпионат

Юрий Вернидуб / Роман Григорчук. Заработав себе репутацию в "Заре", Юрий Вернидуб наконец мог выиграть полноценный трофей в Беларуси. Однако доработать до финала сезона в солигорском "Шахтере" ему не удалось из-за противоречий внутри клуба. Тем не менее, дело Вернидуба подхватил Роман Григорчук и в драматическом стиле выиграл золото (к слову, уже третье для себя на постсоветском пространстве)

Сергей Ребров. Если к доминированию в Венгрии мы уже привыкли, то выход в групповой этап Лиги Чемпионов - это достижение. Тем более, что на своем пути Фради прошел таких крепких оппонентов как "Динамо" Загреб, "Селтик" и "Мольде". Убеждены, что Станиславович не будет останавливаться, его цель - работа в ТОП-чемпионате

Мирча Луческу. Румын в свои 74 решил бросить вызов судьбе, возглавив главного врага своего уже бывшего клуба. С этим до сих пор не смирились ни в лагере чемпиона страны, периодически бросая колкости в адрес Луческу, ни активные фанаты "бело-синих", также регулярно критикуя Мирчу. Но специалисту это не мешает давать результат: впервые за четыре года киевляне пробились в плей-офф Лиги чемпионов, впервые за пять лет не заняли последнее место в группе ЛЧ и впервые за шесть завершили первую часть чемпионата УПЛ лидером. В 2021-м сохранит темп?

Юрген Клопп. Да, матчи и трофеи выигрывает команда, но в историческом чемпионстве "Ливерпуля", будем откровенны, есть только один отец. Благодаря системе немецкого менеджера "красные" демонстрируют эффектный и эффективный футбол даже при отсутствии ключевых игроков. Неудивительно, что уже в новом сезоне они уверенно шагают по дистанции и готовы защитить свой титул

Бруну Фернандеш. Португалец пришел в сильнейшую лигу мира в начале года и сразу дал грандиозный импакт коллектива Сульшера. Он принял участие в 52% голов "Манчестер Юнайтед" в АПЛ с момента своего дебюта (31/60). Благодаря ему именно сейчас красные дьяволы являются главными преследователями "Ливерпуля"

"Лидс" Марсело Бьелсы. "Павлины" in da house! Аргентинец вернул легендарную английскую команду в Высший дивизион Англии. Идол Почеттино и Гвардиолы теперь радует фанатов АПЛ - "белые" играют очень эффектно, смело и навязывают свой футбол даже грандам

Жозе Моуриньо. Кто бы что ни говорил, но у The Special One еще порох в пороховницах. В 2020-м Жозе доказал, что способен бороться на самом высоком уровне, он стал спокойнее (но не менее ироничным), начал пользоваться инстаграмом и создал интересный проект в Тоттенхэме. Наверняка его "шпоры" могут соперничать с "Ливерпулем" на дистанции

Кевин Де Брюйне. Гвардиола сам не заметил, как его "Манчестер Сити" стал зависимым от бельгийца, игрока с уникальным пониманием игры. Когда КДБ отсутствует на поле, то "горожане" в большинстве случаев имеют трудности с построением атак. Ощущение момента, физические данные, лидерские качества - это тоже все о нем

Роберт Левандовски. Просто лучший футболист года по любой из версии. Объяснения будут лишними

Мануэль Нойер. В какой-то момент его вычеркнули из списка сильнейших голкиперов мира. А зря. Ману вернулся еще сильнее и стал одним из главных героев года в составе "Баварии"

Ханс-Дитер Флик. Фактически всю карьеру проработал ассистентом, а затем через несколько месяцев уже в качестве главного настроил команду так, что она катком прошлась по Бундеслиге и Лиге Чемпионов. Без него мы бы не говорили с таким восторгом о Дэвисе, Комане, Горецка или даже Томасе Мюллере

Эрлинг Холанд. Одно дело, когда ты удивляешь Норвегию. Другое - когда блистаешь в Австрии. Немецкая Бундеслига - это новый уровень. 1 января 2020-го Эрлинг перешел из "Зальцбурга" в "Боруссию" и продолжил удивлять всю футбольную Европу. За год он забил 33 гола в 30 матчах за дортмундцев и совершенно заслуженно получил премию Golden Boy. Его отсутствие из-за травмы к концу года спровоцировала ни много ни мало тренерскую отставку, поскольку "Боруссия" оказалась не способной побеждать без норвежского вундеркинда

Кристиан Зайферт. Глава немецкой футбольной лиги вместе со своей командой сделал все, чтобы Бундеслига вернулась после локдауна в мае и стала примером для других лиг, что в футбол можно играть и во время пандемии

Златан Ибрагимович. В 38 лет вернуться в топ-чемпионат и стать его главной звездой - для Златана это вообще не проблема. Его голы и харизма стали краеугольным камнем в процессе возрождения "Милана", который впервые за десять лет пошел на короткие зимние каникулы в статусе лидера Серии А

Роберто Манчини. На какой-то период Италия выпала из числа грандов мирового футбола, но Роберто Манчини вернул итальянцам дух победителей. Обновленная сборная снова претендент на титулы

Габриэле Гравина. Правительство Италии, Олимпийский комитет и некоторые из клубов (например, могущественный "Ювентус") были не прочь взять за основу пример Франции и завершить сезон 2019/2020 досрочно из-за пандемии. Против был глава итальянской федерации футбола и он эту войну выиграл! Серия А ведь вернулась и доиграла прошедший чемпионат

Джан Пьеро Гасперини. "Аталанта", как и в 2019-м, стала бронзовой, но на этот раз в какой-то момент даже претендовала на чемпионство! Отставание от "Ювентуса" в итоге составило всего пять очков. При этом бергамцы дошли до четвертьфинала Лиги Чемпионов. И все это в феерическом стиле, которому Гасперини никогда не изменяет

Криштиану Роналду. Возможно, он не доминирует, как еще два-три года назад. Но бесспорным остается тот факт, что португалец - это машина по забиванию голов, которая позволила "Ювентусу" выиграть девятый подряд Скудетто, несмотря на слабую игру, и не завалиться в новом сезоне, привыкая к Андреа Пирло в качестве тренера

Карим Бензема. Возможно, чемпионство в 2020-м - самое ценное для француза. Если в предыдущих триумфах всегда находились другие герои (Роналду, Бэйл, Рамос), то на этот раз "Реал" в итоге опередил "Барселону" в первую очередь благодаря невероятной игре Карима в атаке

Серхио Рамос. Да-да, его вклад не меньший, чем в Бензема. Серхио давно стал символом мадридского клуба и в 2020-м в непростой период лишь подчеркнул значение своих лидерских качеств для команды. И периодические осечки королевского клуба в течение года только подтверждают - когда он покинет "Реал", у того возникнет немало проблем

Луис Суарес. Даже в проигранном со счетом 2:8 матче уругваец оставался едва ли не единственным светлым пятном в составе "Барселоны". Но в каталонском гранде решили, что его время закончилось. Луис долго по этому поводу не страдал, а принял предложение "Атлетико", где сразу взялся за привычное дело - забивать голы. Лидерство с новой команду в Ла Лиге перед новым годом свидетельствует о том, что именно Суарес является победитель в своеобразном противостоянии с обстоятельствами

"Лион". Они прошли "Ювентус" и "Манчестер Сити" в Лиге Чемпионов и уступили только "Баварии". Они завершили год на первом месте в турнирной таблице, оставив позади страшный ПСЖ. Разве не победители?!

Стивен Джеррард. Рано или поздно это должно было случиться. "Рейнджерс" должен был вернуться на вершину шотландского футбола. В 2020-м они это сделали. Стивен Джеррард с начала нового чемпионата выиграл 19 матчей и дважды сыграл вничью, ни разу не проиграв. "Селтик" отстает на 16 баллов!

А кто для вас победитель 2020-го года? Кого бы вы добавили к этому списку? Пишите в комментариях