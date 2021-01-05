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Тоттенхэм - Брентфорд. Прогноз на полуфинал Кубка лиги
UA-Футбол делает прогноз на противостояние в Кубке английской лиги, которое состоится 5 января, начало встречи в 21:45
Главная причина, по которой в ноябре 2019-го Жозе Моуриньо пригласили в "Тоттенхэм" - завоевание трофеев. Последнее серьезное достижение "шпор" датировано еще 2008-м годом, тогда лондонская команда победила в Кубке лиги. Почему бы снова не начать завоевывать призы с этого турнира? Шансы на победу в этом кубковом соревновании у "Хотспур" более чем высокие, правда, если не произойдет недооценки соперника, который на первый взгляд кажется ниже по классу.
Кубок английской лиги. Полуфинал
Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон)
Главный судья: Майк Дин (Хесволл)
Тоттенхэм 21:45 Брентфорд
Телетрансляция матча на канале Сетанта
"Брентфорд" представитель второго английского дивизиона, на сегодня команда Томаса Франка идет на четвертом месте в Чемпионшипе и реально претендует на выход в АПЛ. С октября прошлого года не проигрывают "пчелы", а именно в 16-ти матчах подряд. В прошлом туре "Борнмут" проиграл "Брентфорду" 1:2 (было это 30 декабря, было время подготовиться к следующему противостоянию). Возможно, в следующем сезоне "Тоттенхэм" и "Брентфорд" сыграют уже на самом высоком уровне.
В Кубке лиги 2020/21 "пчелы" прошли таких соперников как "Ньюкасл" 1:0, "Фулхэм" 3:0, "Вест Бромвич" 2:2 (серия пенальти - 5:4), "Саутгемптон" 2:0, а также "Уиком" 1:1 (серия пенальти – 4:2).
У "Тоттенхэма" в этом розыгрыше Кубка Карабао всего два матча – победа над "Сток Сити" 3:1 и ничья с "Челси" 1:1 (победа в серии пенальти 5:4).
Всего три дня назад подопечные Моуриньо провели свой последний матч, в АПЛ разгромив "Лидс" 3:0. Что не должно помешать восстановиться к кубковой встрече. Серия из трех матчей без поражений у "шпор", при этом стабильности "Тоттенхэму" все еще не хватает, есть проблемы с психологией, а также в обороне иногда возникают неожиданные провалы.
До поединка с "Лидсом" в пяти матчах подряд пропускал "Хотспур", скорее всего, пропустит и от "Брентфорда". Одна из лучших и самых забивных линий атаки у "пчел" в Чемпионшипе. Однако лондонцы все же смогут забить на один мяч больше и выйти в финал. Прогноз: победа хозяев 2:1.
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