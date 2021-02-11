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Зачастили со встречами. Барнсли – Челси. Анонс и прогноз матча 1/8 Кубка Англии
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "красными" и "синими"
Кубок Англии, 1/8 финала.
11 февраля. 22:00. Барнсли. "Оуквелл"
Главный судья: Мартин Аткинсон (Англия)
Телетрансляция: Setanta Sports
Замкнут 1/8-ю старейшего футбольного соревнования "Барнсли" и "Челси". "Синие" под руководством нового тренера съездят в гости в графство Саут-Йоркшир, к представителю "Чемпионшипа".
Коллектив Валерьена Исмаэля прошел два раунда в Кубке Англии, "Барнсли" успел обыграть "Транмир Роверс" (2:0) и "Норвич" (1:0). В Чемпионшипе "дворняги" не хватают звезд с неба и спокойно идут в середине таблицы (13-е место). Если говорить про достижения клуба, то можно выделить победу в Кубке Англии больше ста лет назад (1911/12) и Трофей Футбольной лиги (2016). Интересно, что 13 лет назад "красные" преподнесли сенсацию и обыграли "Челси" в рамках четвертьфинала турнира (1:0), а в кампании-2020/21 команды уже встретились в Кубке Английской лиги – представитель АПЛ забил 6 безответных мячей.
???? Morning, Reds ???? pic.twitter.com/IB7yGCw24g— Barnsley FC (@BarnsleyFC) February 9, 2021
Томас Тухель вполне успешно стартовал в "Челси" с одной мировой и трех побед (всего один пропущенный гол в четырех встречах), лондонцы вскарабкались на 5-ю строчку зачетного рейтинга после успехов с не самыми сложными соперниками – да, уж слишком плох сейчас "Тоттенхэм". Про перспективы "пенсионеров" в сезоне говорить все еще рано, новый наставник спокойно продолжает проводить курс оздоровления по немецкому рецепту.
???????? ????????????????: Barnsley in the FA Cup! pic.twitter.com/2adM41dCFv— Chelsea FC (@ChelseaFC) February 9, 2021
Как отметил сам Тухель на пресс-концеренции, в четверг он применит ротацию. Наверняка получат игровое время Билли Гилмор, Эмерсон Палмери, Курт Зума, Хаким Зиеш и Кай Хавертц – немецкий хавбек и вовсе проявляет себе наилучшим образом именно в кубковых соревнованиях (1 гол в КА и 3 в Кубке Английской лиги).
Прогноз. 0:3. Некоторые гранды АПЛ жребий столкнул между собой еще до 1/8-й, но "Челси" в текущем розыгрыше турнира пока не встречался со сложными оппонентами. Даже данных резервистов "синих" должно хватить для достижения успеха. Отметим, что "пенсионеры" выиграли в Кубке Англии 7 из 8 последних поединков.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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