Чья-то серия точно оборвется. Манчестер Сити – Вест Хэм. Анонс и прогноз матча 26-го тура АПЛ

Английская Премьер-лига. 26-й тур.

27 февраля. 14:30. Манчестер. "Этихад"

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

Телетрансляция: Setanta Sports

Подопечные Дэвида Мойеса находятся на четвертой строчке в турнирной таблице АПЛ с 45 баллами в активе (13 побед, 6 ничьих и столько же поражений). В свою очередь команда Хосепа Гвардиолы безоговорочно лидирует в чемпионате с отрывом от ближайшего конкурента в 10 зачетных пунктов (18 викторий, 5 мировых и 2 проигрыша). "Молотобойцы" попытаются остановить "горожан", чтобы самим попробовать задержаться в ТОП-4, а вот получится ли у них – давайте обсудим.

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Начнем с гостей. "Вест Хэм" проводит отличный сезон, "железные" мало пропускают (29 мячей) и достаточно много как для себя забивают (39) в чемпионате. Лондонцы проиграли лишь раз в десяти последних матчах АПЛ. Конечно, вряд ли "Юнайтед" зацепится за место в Лиге чемпионов по итогам кампании, однако в случае плюс-минус ровных результатов на финальном отрезке дистанции, у "молотобойцев" будут отличные шансы сыграть в Лиге Европы в розыгрыше-2021/22. Все-таки, пока не слишком понятно, надолго ли хватит запала у Джесси Лингарда, обойдут ли команду стороной травмы и коронавирус, как коллектив отреагирует на неминуемые неудачи.

Всю зиму складывается впечатление, что на сегодняшний день "Манчестер Сити" способен остановить только сам "Манчестер Сити". После блеклого старта кампании Гвардиола закончил первый этап тюнинга своей новой машины, накинул на нее старые "плюшки" (ложная девятка на постоянной основе вновь с нами) и посадил за штурвал новых пилотов – речь идет о железобетонном Рубене Диаше в обороне и лучшем бомбардире команды Илкае Гюндогане (11 голов). Как итог, Пеп спокойно обогнал всех на повороте с новым проектом, на первом этапе строительства которого менеджеру даже удалось избавиться от КДБ-зависимости. Что будет на втором, если "горожане" не проигрывают с конца ноября, а их победная серия уже насчитывает 19 матчей подряд во всех турнирах? На неделе вполне себе приличную "Боруссию М" англичане обыграли в ЛЧ в полноги (0:2). К слову, без Зинченко в составе – надеемся, что Александр вернется в основу уже в субботу.

Натан Аке не поможет "Манчестер Сити" из-за мышечной травмы. Мойес не рассчитывает на Артура Масуаку и Анджело Огбонну, под большим вопросом участие в поединке с "горожанами" Андрея Ярмоленко и Райана Фредерикса.

Прогноз. 3:1. Все серии рано или поздно подходят к концу. Мы уверены, что цикл "Манчестер Сити" оборвется позднее, а вот "Вест Хэм", который не проигрывал на выезде с декабря 2020-го, вполне может прервать свой успешный ряд результатов в гостях.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.