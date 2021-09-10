Арсенал - Норвич. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 11.09.2021 

Чемпионат Англии, четвертый тур

11 сентября 2021. Лондон, “Эмирейтс”

“Арсенал” 17:00 “Норвич”

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Арсена” и “Норвич” – главные неудачники сезона АПЛ 2021/2022 после трех туров. Обе команды замыкают турнирную таблицу АПЛ, не набрав ни одного очка. “Норвич” опережает “канониров” только за счет того, что смог забить один гол. У “Арсенала” – ноль забитых и девять пропущенных.

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Арсенал

Во время паузы на матчи сборных спортивный директор “Арсенала” Эду и главный тренер Микель Артета занимались тем, что оправдывали трансферную кампанию клуба. “Арсенал” потратил больше всех на рынке, но пока сложно сказать, что все шесть переходов действительно усилили “Арсенал”. Клуб уверяет, что он работает на будущее.

“Арсенал” проиграл первых три матча, но неудачи с “Челси” и “Манчестер Сити” можно оправдать несколькими факторами, в частности травмами или карантином нескольких игроков основы.

“С нетерпением жду, когда все будут готовы, что начать сезон так как, мы хотим. Мы не хотим больше оправдываться, у нас был тяжелый старт и непростые матчи. Нам нужно начать выигрывать матчи”, – говорит Артета.

Против “Норвича” смогут сыграть основные центрбеки Габриэл и Уайт, центрхав Парти, восстановились все форварды. Точно пропустят матч травмированный Эльнени и дисквалифицированный Джака.

Норвич

После трех поражений на старте ряд экспертов и болельщиков уже отправляют “Норвич” обратно в Чемпионшип. “Канарейки” были главным аутсайдером лиги и перед стартом сезона, а в трех стартовых матчах команда Даниэля Фарке ничего особенного не показала.

“Норвичу” нужно улучшить как игру в атаке, так и в защите. В последний день трансферного окна “Норвич” подписал норвежского опорника Матиаса Норманна и турецкого защитника Озана Кабака, который в прошлом сезоне провел полгода в “Ливерпуля”. В атаке – надежда на то, что Пукки и Кентуэлл быстро сыграются с Рашицей, Сарджентом, Цолисом и другими новичками.

Матч с “Арсеналом” точно пропустят Яннулис и Циммерманн. Есть вопросы по Маклину и Сардженту, у которых не все просто сложилось с матчами сборных.

Статистика команд, цифры и факты

“Норвич” не может выиграть в последних 23 матчах Премьер-лиги в Лондоне.

В последний раз “Арсенал” проигрывал в четырех стартовых турах в сезоне в сезоне 1923-24. Ни разу в истории “Арсенал” не начинал сезон с четырех поединков без забитых голов.

С 1992 года “Арсенал” выиграл шесть домашних матчей против “Норвича”, еще два раза сыграв вничью.

xG “Арсенала” после трех туров – 1.9. Это второй с конца показатель в лиге. У “Норвича” – 3.1. По показателю xGA “Арсенал” худший в лиге (8.0), “Норвич” третий с конца (6.0).

Последние пять матчей Арсенала и Норвича

Арсенал

28.08 “Манчестер Сити” 0:5 (АПЛ)

25.08 “Вест Бромвич” 6:0 (Кубок Лиги)

22.08 “Челси” 0:2 (АПЛ)

13.08 “Брентфорд” 0:2 (АПЛ)

08.08 “Тоттенхэм” 0:1 (ТМ)

Норвич

28.08 “Лестер” 1:2 (АПЛ)

24.08 “Борнмут” 6:0 (Кубок Лиги)

21.08 “Манчестер Сити” 0:5 (АПЛ)

14.08 “Ливерпуль” 0:3 (АПЛ)

07.08 “Ньюкасл” 0:3 (ТМ)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Тоттенхэм" 3 3 0 0 3-0 +3 9 2 "Вест Хэм Юнайтед" 3 2 1 0 10-5 +5 7 3 "Манчестер Юнайтед" 3 2 1 0 7-2 +5 7 4 "Челси" 3 2 1 0 6-1 +5 7 5 "Ливерпуль" 3 2 1 0 6-1 +5 7 6 "Эвертон" 3 2 1 0 7-3 +4 7 7 "Манчестер Сити" 3 2 0 1 10-1 +9 6 8 "Брайтон энд Хоув Альбион" 3 2 0 1 4-3 +1 6 9 "Лестер Сити" 3 2 0 1 4-5 -1 6 10 "Брентфорд" 3 1 2 0 3-1 +2 5 11 "Астон Вилла" 3 1 1 1 5-4 +1 4 12 "Уотфорд" 3 1 0 2 3-5 -2 3 13 "Саутгемптон" 3 0 2 1 4-6 -2 2 14 "Кристал Пэлас" 3 0 2 1 2-5 -3 2 15 "Лидс Юнайтед" 3 0 2 1 4-8 -4 2 16 "Бернли" 3 0 1 2 2-5 -3 1 17 "Ньюкасл" 3 0 1 2 4-8 -4 1 18 "Вулверхэмптон" 3 0 0 3 0-3 -3 0 19 "Норвич Сити" 3 0 0 3 1-10 -9 0 20 "Арсенал" 3 0 0 3 0-9 -9 0

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Личные встречи

В позапрошлом сезоне команды сыграли 2:2 в Норвиче, в Лондоне “Арсенал” выиграл со счетом 4:0. Всего “Арсенал” выиграл у своего предстоящего противника 28 из 60 матчей, у “Норвича” 11 побед (только две в АПЛ), еще 20 матчей закончились вничью.

Ориентировочные составы

“Арсенал”: Лено – Соареш, Уайт, Габриэл, Тирни – Парти, Локонга – Пепе, Эдегор, Сака – Обамеянг

“Норвич”: Крул – Уильямс, Гибсон, Хэнли, Ааронс – Ле-Мелу, Гилмор, Маклин – Рашица, Пукки, Кентуэлл

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Арсенал – Норвич от UA-Football

И “Арсеналу” и “Норвичу” некуда отступать. Особенно это касается команды Микеля Артеты. Ожидается, что матчи против “Норвича”, “Бернли” и “Тоттенхэма” станут настоящим тестом для испанского тренера. Команда собрана под него и основные футболисты восстановились после травм. Календарь уже легче. Оправданий нет. Хозяевам будет сложно не пропустить, но все же они должны взять три очка. Прогноз – победа “Арсенала” 3:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.