Ливерпуль – Брайтон. Анонс и прогноз матча АПЛ на 30.10.2021

Английская Премьер-лига, 10-й тур

30 октября, 17:00. "Энфилд" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Майк Дин

Первая треть туров чемпионата Англии постепенно подходит к концу, и уже определились определенные лидеры соревнования. "Ливерпуль" приятно удивил своих болельщиков и сейчас одним очком уступает первому "Челси". "Брайтон" тоже поразил на старте сезона, ведь после девяти туров "чайки" летают выше "Тоттенгема", "МЮ", "Эвертона", "Лестера" и "Арсенала". Сможет ли крепкий середнячок в гостях забрать очки в борту с одним из лидеров чемпионата?

Предыдущий сезон для Клоппа был самым плохим за весь период его пребывания во главе "мерсисайдцев". Из-за эпидемии травм большинство времени команда играла далеко не основным составом, что явилось причиной добытого тяжелым трудом четвертого места в АПЛ и вылета из ЛЧ на стадии 1/4 финала. Теперь же "Ливерпуль" собрал всех сильнейших и снова стал на непобедимый путь. Со старта сезона подопечные Клоппа одержали верх в 11 поединках, трижды завершив матч вничью. "Мерсисайдцы" - единственная команда на пару с "Фрайбургом" в топ-6 европейских чемпионатах, которая еще не проигрывала в текущем сезоне ни в одном из турниров. Чего стоит только разгром принципиального соперника на его же поле 0:5 - "Олд Траффорд" в минувшие выходные был в шоке.

