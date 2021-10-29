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Ливерпуль – Брайтон. Анонс и прогноз матча АПЛ на 30.10.2021
“Мерсисайдцы” продолжают быть непобедимыми
Английская Премьер-лига, 10-й тур
30 октября, 17:00. "Энфилд" (Ливерпуль)
Главный арбитр: Майк Дин
Прямая видеотрансляция на украинских ресурсах отсутствует
Текстовая трансляция матча
Первая треть туров чемпионата Англии постепенно подходит к концу, и уже определились определенные лидеры соревнования. "Ливерпуль" приятно удивил своих болельщиков и сейчас одним очком уступает первому "Челси". "Брайтон" тоже поразил на старте сезона, ведь после девяти туров "чайки" летают выше "Тоттенгема", "МЮ", "Эвертона", "Лестера" и "Арсенала". Сможет ли крепкий середнячок в гостях забрать очки в борту с одним из лидеров чемпионата?
"Ливерпуль"
Предыдущий сезон для Клоппа был самым плохим за весь период его пребывания во главе "мерсисайдцев". Из-за эпидемии травм большинство времени команда играла далеко не основным составом, что явилось причиной добытого тяжелым трудом четвертого места в АПЛ и вылета из ЛЧ на стадии 1/4 финала. Теперь же "Ливерпуль" собрал всех сильнейших и снова стал на непобедимый путь. Со старта сезона подопечные Клоппа одержали верх в 11 поединках, трижды завершив матч вничью. "Мерсисайдцы" - единственная команда на пару с "Фрайбургом" в топ-6 европейских чемпионатах, которая еще не проигрывала в текущем сезоне ни в одном из турниров. Чего стоит только разгром принципиального соперника на его же поле 0:5 - "Олд Траффорд" в минувшие выходные был в шоке.
'Keep going, keep going, be ruthless' is @andrewrobertso5's message again as we prepare for @OfficialBHAFC ????— Liverpool FC (@LFC) October 29, 2021
Кадры хозяев
Трое игроков "Ливерпуля" находятся в лазарете. Эллиот и Милнер точно не сыграют против Брайтона, а участие основного опорника Фабинью под вопросом. Зато уже восстановился от травмы Тьяго Алькантара и сможет помочь команде, заменив потери в центре поля.
"Брайтон"
Зона Лиги чемпионов – это явно не та задача, которая была перед "чайками" в этом сезоне. Правда, на протяжении нескольких туров они чувствовали вкус пребывания там. Вся заслуга была благодаря победам над соперниками по низшей части турнирной таблицы, а вот против "Большой шестерки" уже у "Брайтона" проблемы: одно очко в двух матчах (против "Арсенала" и "Ман Сити"). Да еще из Кубка лиги посреди этой недели команда вылетела от Лестера после пенальти. В общем, Поттер строит структурированную игру, донося свои идеи на поле. Просто исполнители не того уровня, чтобы могли конкурировать с топовыми соперниками – им еще нужно развиваться и прогрессировать, что они и делают.
Кадры гостей
Два игрока никак не могут войти в ритм сезона. Альзате и Велбек пока в лазарете и не помогут команде. Правда, на двоих у них всего 512 минут из 2160 возможных – неважные звенья в построении Грэмма Поттера сейчас.
Последние матчи "Ливерпуля" и "Брайтона"
Последние пять встреч хозяев
- 27.10.2021. "Престон" – "Ливерпуль" 0:2 (Кубок лиги)
- 24.10.2021. "Манчестер Юнайтед" – "Ливерпуль" 0:2 (АПЛ)
- 19.10.2021. "Атлетико" - "Ливерпуль" 2:3 (ЛЧ)
- 16.10.2021. "Уотфорд" - "Ливерпуль" 0:5 (АПЛ)
- 03.10.2021. "Ливерпуль" - "Манчестер Сити" 2:2 (АПЛ)
Последние пять встреч гостей
- 27.10.2021. "Лестер" - "Брайтон" 2:2 (победа "Лестера" в п.п. 4:2)
- 23.10.2021. "Брайтон" - "Манчестер Сити" 1:4 (АПЛ)
- 16.10.2021. "Норвич" - "Брайтон" 0:0 (АПЛ)
- 02.10.2021. "Брайтон" - "Арсенал" 0:0 (АПЛ)
- 27.08.2021. "Кристалл Пелас" – "Брайтон" 1:1 (АПЛ)
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|2
|"Ливерпуль"
|9
|6
|3
|0
|27
|6
|21
|5
|"Брайтон"
|9
|4
|3
|2
|9
|9
|15
Личные встречи "Ливерпуля" и "Брайтона"
Всего в 33 матчах играли между собой команды. Очевидно, что мерсисайдцы имеют преимущество в победах: 19 против пяти. В последний раз “Брайтон” брал верх над “Ливерпулем” в феврале этого года, став одним из участников той домашней зло вещей проигрышной серии подопечных Клоппа на “Энфилде”.
Последние пять матчей между командами
- 03.02.2021. "Ливерпуль" – "Брайтон" 0:1 (АПЛ)
- 28.11.2020. "Брайтон" - "Ливерпуль" 1:1 (АПЛ)
- 08.07.2020. "Брайтон" - "Ливерпуль" 1:3 (АПЛ)
- 30.11.2019. "Ливерпуль" - "Брайтон" 2:1 (АПЛ)
- 12.01.2019. "Брайтон" - "Ливерпуль" 0:1 (АПЛ)
A lovely first-time strike ????— Liverpool FC (@LFC) October 29, 2021
Classy finish from @MoSalah against our next opponents ⚽️ #LIVBHA pic.twitter.com/fqWzBMkWsj
Цифры и факты
- "Ливерпуль" проведет первый матч на "Энфилде" за 27 дней.
- Брайтон дважды побеждал в гостях в этом сезоне.
- Последний раз "мерсисайдцы" проигрывали дома 7 марта - тогда завершилась шестиматчевая серия поражений на "Энфилде".
- В последних пяти поединках чайки не могут победить. В то время как "Ливерпуль" взял верх над соперником в четырех последних встречах подряд.
- "Мерсисайдцы" забили в этом сезоне уже 43 гола в 14 встречах.
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Ставки и коэффициенты на матч "Ливерпуль" – "Брайтон"
Прогноз на матч "Ливерпуль" – "Брайтон" от UA-Football
Почти все очки "чайки" завоевали в матчах с равными или уровнем соперниками. "Ливерпуль" точно не подпадает ни под одну из этих категорий, поэтому гости в субботнем матче не поедут из "Энфилда" с ничьей или победой. Вряд ли они смогут и забить, так что все должно быть легко для подопечных Клоппа. Прогноз на матч: Сухая победа "Ливерпуля".
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