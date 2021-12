Дерби на фоне усталости. Вест Хэм Юнайтед – Челси. Анонс и прогноз матча 15-го тура АПЛ на 04.12.2021

Английская Премьер-лига. 15-й тур.

4 декабря. 14:30. Лондон. "Олимпийский"

Главный судья: Андре Марринер (Англия)

Телетрансляция: Setanta Sports +

Что? Провели свои матчи мидвика в среду, да еще и поздно вечером? Не беда, теперь берите и открывайте очередной тур чемпионата в субботу. Первый временной слот игрового дня заняли две лондонские команды – "Вест Хэм Юнайтед" и "Челси". Лидер таблицы приедет в гости к главному претенденту на последнее место в ТОП-4.

После завершения ноябрьской международной паузы "молотобойцы" все никак не вернутся обратно в яркую колею, о которой мы писали ранее. Сначала коллектив Мойеса минимально влетел "Вулверхэмптону" (1:0), затем обыграл на выезде уступающий ему по классу "Рапид" в Лиге Европы (0:2), однако уже через 3 дня в АПЛ вновь потерпел поражение.

Казалось бы, а что здесь такого вообще? "Вест Хэм", вообще-то, встречался с "Манчестер Сити", да и еще в сложных погодных условиях", – выпалит любой обыватель. Вот здесь и кроется дьявол. Во-первых, снег обычно мешает играть всем. Тем более, техничным, любящим короткий пас и комбинационный футбол "горожанам" уж точно было менее комфортно, чем предпочитающим действовать без мяча "молотобойцам". Во-вторых, 93 минуты до того момента, пока Лансини не разрядил результативно свою пушку, гости, скорее, на поле отсутствовали.

В общем, в условиях такого календаря, когда в неделю стабильно по два, а то и по три матча, "Вест Хэм" ожидаемо поплыл. Запал и напор "хаммерс" если не сошли на нет полностью, то точно не соответствуют увиденному в успешном для них матче с "Ливерпулем" (3:2). Стандартные положения у парней Мойеса по-прежнему работают очень неплохо, но, к примеру, одних домашних заготовок на "Брайтон" не хватило (1:1). Футболисты "Вест Хэма" начали грешить в обороне, частенько засматриваясь на игровой снаряд, а не на оппонентов, которых нужно опекать.

