Дерби на фоне усталости. Вест Хэм Юнайтед – Челси. Анонс и прогноз матча 15-го тура АПЛ на 04.12.2021

Английская Премьер-лига. 15-й тур.

4 декабря. 14:30. Лондон. "Олимпийский"

Главный судья: Андре Марринер (Англия)

Телетрансляция: Setanta Sports +

Что? Провели свои матчи мидвика в среду, да еще и поздно вечером? Не беда, теперь берите и открывайте очередной тур чемпионата в субботу. Первый временной слот игрового дня заняли две лондонские команды – "Вест Хэм Юнайтед" и "Челси". Лидер таблицы приедет в гости к главному претенденту на последнее место в ТОП-4.

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"Вест Хэм Юнайтед"

После завершения ноябрьской международной паузы "молотобойцы" все никак не вернутся обратно в яркую колею, о которой мы писали ранее. Сначала коллектив Мойеса минимально влетел "Вулверхэмптону" (1:0), затем обыграл на выезде уступающий ему по классу "Рапид" в Лиге Европы (0:2), однако уже через 3 дня в АПЛ вновь потерпел поражение.

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Казалось бы, а что здесь такого вообще? "Вест Хэм", вообще-то, встречался с "Манчестер Сити", да и еще в сложных погодных условиях", – выпалит любой обыватель. Вот здесь и кроется дьявол. Во-первых, снег обычно мешает играть всем. Тем более, техничным, любящим короткий пас и комбинационный футбол "горожанам" уж точно было менее комфортно, чем предпочитающим действовать без мяча "молотобойцам". Во-вторых, 93 минуты до того момента, пока Лансини не разрядил результативно свою пушку, гости, скорее, на поле отсутствовали.

В общем, в условиях такого календаря, когда в неделю стабильно по два, а то и по три матча, "Вест Хэм" ожидаемо поплыл. Запал и напор "хаммерс" если не сошли на нет полностью, то точно не соответствуют увиденному в успешном для них матче с "Ливерпулем" (3:2). Стандартные положения у парней Мойеса по-прежнему работают очень неплохо, но, к примеру, одних домашних заготовок на "Брайтон" не хватило (1:1). Футболисты "Вест Хэма" начали грешить в обороне, частенько засматриваясь на игровой снаряд, а не на оппонентов, которых нужно опекать.

"Челси"

Подопечные Тухеля же напротив, ударно оформили камбэк с паузы на игры сборных обратно в клубный футбол. "Синие" не увидели сопротивления в матче с "Лестером" (0:3), на славу покуражились дома с "Ювентусом" (4:0), отвоевав себе первую строчку в квартете ЛЧ. Кто знает, не ошибись Жоржиньо, может, "Челси" бы и поединок с "Манчестер Юнайтед" довел до победы (1:1).

Что произошло с "Уотфордом" (1:2)? Прозвучит удивительно, однако "синие" чуть ли не впервые в сезоне не контролировали ситуацию на поле. С первых минут Раньери задавил лондонцев прессингом, а затем "шершни" просто втянули гостей в крайне вязкий поединок, в котором было мало конструктива, зато борьбы, провалов и повреждений хватало с лихвой.

В неудачных для себя встречах с "Ливерпулем" (1:1) и "Манчестер Сити" (0:1) в АПЛ "Челси" демонстрировал крепкие оборонительные перформансы; с "Ювентусом" в Турине, владев весь матч инициативой, пропустил глупую контратаку (1:0), поэтому поединок с "Уотфордом" реально поразил. Из-за накопившейся усталости, неожиданной череды травм и все еще жуткой неопытности в принятии решений на финальной трети поля "пенсионеры" выдали невнятный поединок на "Викаридж Роуд", хоть и добыли результат. Боль в мышцах никуда не денется, количество игроков в лазарете будет нивелировать только ротация и предугадывание Тухелем нагрузок, а последнюю проблему прямо сейчас призван компенсировать Лукаку.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Челси" 14 10 3 1 33 27 33 4 "Вест Хэм Юнайтед" 14 7 3 4 25 8 24

Личные встречи

24.04.21 АПЛ "Вест Хэм" – "Челси" 0:1

21.12.20 АПЛ "Челси" – "Вест Хэм" 3:0

01.07.20 АПЛ "Вест Хэм" – "Челси" 3:2

30.11.19 АПЛ "Челси" – "Вест Хэм" 0:1

08.04.19 АПЛ "Челси" – "Вест Хэм" 2:0

Цифры и факты

– Только в одном из 7 домашних матчей текущего розыгрыша АПЛ "Вест Хэму" удалось не пропустить;

– "Синие" выиграли каждый из 5 последних матчей чемпионата на выезде, общий счет – 12:1;

– У "Челси" лучшая оборона в лиге – 6 пропущенных мячей после 14 туров;

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Тухель совершенно точно проведет ротацию, ведь взять три очка у "Уотфорда" малой кровью у его команды не вышло, да еще и Чалобу "Челси" на "Викаридж Роуд" потерял (задняя поверхность бедра). Также продолжают лечиться Чилвелл и Ковачич, были микроповреждения у Жоржиньо, Канте и Джеймса. Итальянского хавбека мы должны увидеть на поле даже не полностью долеченного – без него в мидвик "синим" было очень тяжело, а надежных вариантов в центре поля у немецкого менеджера не так уж и много.

Мойес еще очень долго не будет рассчитывать на Огбонну (крестообразные связки). Под вопросом Крессуэлл – Аарон неудачно врезался спиной в штангу в поединке на "Этихаде", спасая ворота "молотобойцев" от пропущенного гола.

"Вест Хэм", 4-2-3-1: Фабьяньский – Джонсон, Доусон, Зума, Крессуэлл – Соучек, Райс – Боуэн, Бенрахма, Форнальс – Антонио

"Челси", 3-4-2-1: Менди – Кристенсен, Силва, Рюдигер – Аспиликуэта, Маунт, Жоржиньо, Хадсон-Одои – Хавертц, Зиеш – Лукаку

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Вест Хэмом" и "Челси" от UA-Футбол

1:2. "Манчестер Сити" очень качественно показал, как на данный момент необходимо играть с "Вест Хэмом" – тотальное владение мячом, дисциплина и постоянный поиск пространства приносят результат. "Челси" под силу действовать против "молотобойцев" в аналогичном ключе, тем более, обе лондонские команды играют на фоне усталости, не только "синие". В целом, есть ощущение, что после 15-го тура тройка лидеров будет еще более явно стоять особняком, отдалившись от других остальных семнадцати.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.