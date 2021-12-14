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Под угрозой срыва. Брентфорд – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 14.12.2021
Попытка "манкунианцев" вернуться в топ-4
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 17-й тур
14 декабря, 21:30. "Брентфорд Стедиум" (Лондон)
Главный арбитр: Андре Марринер
Прямая телетрансляция: Сетанта Спортс
Текстовый онлайн:
Команды до сих пор не знают, сыграют ли они сегодня. Вспоминается сразу проблема с проведением поединка "Тоттенхэм" - "Фулхэм" 30 декабря прошлого года. В тот день тогда еще наставник "шпор" Жозе Моуриньо за четыре часа до матча выставил видео в соцсети, в котором показал, как его подопечные ожидают в зале, и еще не знают, состоится ли поединок.
Прошел почти год, пришла куча новых технологий против распространения пандемии, но проблемы не изменились.
Брентфорд
Точно самый яркий новичок текущего сезона чемпионата Англии. Это подтверждает и его место в таблице, ведь подопечные Томаса Франка замыкают первую десятку турнирки. Да и у другого прошлогоднего участника АПЛ "Вотфорда" "пчелы" победили (2:1), хотя (почти сенсационно) уступили "Норвичу" (1:2).
“Брентфорд” навязал борьбу “Челси”, когда втрое перебил аристократов, но в конце концов минимально уступил (0:1). Также отобрал очки у мощного сейчас “Ливерпуля” (3:3) и победил “Вест Хэм” (2:1) и “Эвертон” (1:0) и не только. Даже когда команда уступала, то делала это с минимальным счетом – пока максимум с разрывом в два мяча. Более-менее стабильно идут пчелы в чемпионате по набору очков.
Кадры хозяев
Правда, сейчас у пчел есть определенные важные потери. Вне игры основной голкипер Давид Рая из-за травмы колена, центрбек сборной Норвегии Кристофер Аер (мышечное повреждение) и еще один игрок центра обороны Итан Пиннок. Кстати, ямаец тоже сдал положительный тест на коронавирус. Но после переноса Covid-19 в состав вернулся лучший бомбардир команды прошлого сезона (да и в общем-то Чемпионшипа) Айвен Тони – явно положительная новость для "Брентфорда".
???? @BMbeumo19 ???? @ivantoney24 ???? #BrentfordFC pic.twitter.com/DPMBosDxnL— Brentford FC (@BrentfordFC) December 13, 2021
Манчестер Юнайтед
С двух сухих побед стартовал Ральф Рангник в АПЛ: против “Кристал Пэласа” и “Норвича” с одинаковым счетом 1:0. Если с "орлами" была сразу ощутима рука немецкого специалиста: прессинг, создание свободных зон и, главное, желание игроков к футболу, то с "канарейками" было туго. Прямо туго, если учитывая, что "Норвич" - аутсайдер АПЛ. Кстати, матч шестого тура Лиги чемпионов против "Янг Бойза" (1:1) учитывать явно не нужно. Играл полностью резервный состав, и свое время на поле получил даже третий голкипер Том Хитон.
Если сегодня поединок все-таки состоится, и еще и будет победа гостей, то именно “манкунианцы” впервые девять туров могут вернуться в зону Лиги чемпионов. Очень важна мотивация, однако на одном таком эмоциональном заряде не уедешь. Против "Брентфорда" будет очень тяжело. И это не та команда, которая будет ставить автобус и просто стараться не давать забить. "Пчелы" будут кусать.
Кадры гостей
Здесь есть большое количество потерь. Точно не сыграют сегодня Кавани, Погба, Марсьяль, Линделеф, Варан, Мата и Матич. Последние двое по данным некоторых источников заболели именно на коронавирус. Также под вопросом участие Ван-Биссаки. С таким лазаретом Рангник уже играл – только шведского защитника не будет хватать, но есть Байи.
A familiar foe awaits for @ECavaniOfficial... ????????????#MUFC | #UCL pic.twitter.com/Bjx5ca8nkN— Manchester United (@ManUtd) December 13, 2021
Последние матчи Брентфорда и Манчестер Юнайтед
Последние пять встреч хозяев
- 10.12. Брентфорд – Уотфорд 2:1 (АПЛ)
- 05.12. Лидс – Брентфорд 2:2 (АПЛ)
- 02.12. Тоттенхэм – Брентфорд 2:0 (АПЛ)
- 28.11. Брентфорд – Эвертон 1:0 (АПЛ)
- 20.11. Ньюкасл – Брентфорд 3:3 (АПЛ)
Последние пять встреч гостей
- 11.12. Норвич – Манчестер Юнайтед 0:1 (АПЛ)
- 08.12. Манчестер Юнайтед – Янг Бойз 1:1 (ЛЧ)
- 05.12. Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас 1:0 (АПЛ)
- 02.12. Манчестер Юнайтед – Арсенал 3:2 (АПЛ)
- 28.11. Челси – Манчестер Юнайтед 1:1 (АПЛ)
Турнирная таблица АПЛ
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|О
|1
|Манчестер Сити
|16
|12
|2
|2
|38
|2
|Ливерпуль
|16
|11
|4
|1
|37
|3
|Челси
|16
|11
|3
|2
|36
|4
|Вест Хэм Юнайтед
|16
|8
|4
|4
|28
|5
|Манчестер Юнайтед
|16
|8
|3
|5
|27
|6
|Арсенал
|16
|8
|2
|6
|26
|7
|Тоттенхэм
|14
|8
|1
|5
|25
|8
|Лестер Сити
|16
|6
|4
|6
|22
|9
|Вулверхэмптон
|16
|6
|3
|7
|21
|10
|Брентфорд
|16
|5
|5
|6
|20
|11
|Брайтон енд Хоув Альбион
|15
|4
|8
|3
|20
|12
|Кристал Пэлас
|16
|4
|7
|5
|19
|13
|Астон Вилла
|16
|6
|1
|9
|19
|14
|Эвертон
|16
|5
|3
|8
|18
|15
|Лидс Юнайтед
|16
|3
|7
|6
|16
|16
|Саутгемптон
|16
|3
|7
|6
|16
|17
|Уотфорд
|16
|4
|1
|11
|13
|18
|Бернли
|15
|1
|8
|6
|11
|19
|Ньюкасл
|16
|1
|7
|8
|10
|20
|Норвич Сити
|16
|2
|4
|10
|10
Личные встречи Брентфорда и Манчестер Юнайтед
Всего 14 раз (5-3-6) играли между собой команды. И за последние 46 лет они встречались только один раз – и то в товарищеском матче: этим летом коллективы расписали боевую ничью (2:2). В 1975 году состоялась крайняя на данный момент официальная встреча. Тогда “манкунианцы” в Кубке лиги победили со счетом 2:1. А вот последний матч в чемпионате датирован аж 1947 годом и завершился он нулевой ничьей.
Цифры и факты
- 12 матчей подряд "Манчестер Юнайтед" не уступает в Лондоне.
- "Брентфорд" "идеальная" команда дома в текущем чемпионате: 10 очков, 10 забитых, 10 пропущенных.
- За последние семь встреч "пчелы" на собственном поле не забили только "Челси".
- Шесть подряд официальных поединков не проигрывает “МЮ” – первая похожая серия с прошлого апреля.
- Во всех выездных встречах этого сезона "манкунианцы" забили хотя бы один гол.
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Ставки и коэффициенты на матч Брентфорд – Манчестер Юнайтед
Прогноз матча Брентфорд – Манчестер Юнайтед от UA-Футбол
Против "Брентфорда" подопечным Рангника будет гораздо труднее, чем было против "Норвича". Еще и при поддержке безумных болельщиков. "Пчелы" сегодня могут выгрызть хотя бы очко, а для этого им нужно будет забивать. “Ман Юнайтед” тоже не уйдет с поля без гола. Прогноз: Обе забьют.
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