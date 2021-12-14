Под угрозой срыва. Брентфорд – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 14.12.2021

Английская Премьер-лига, 17-й тур

14 декабря, 21:30. "Брентфорд Стедиум" (Лондон)

Главный арбитр: Андре Марринер

Прямая телетрансляция: Сетанта Спортс

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

Команды до сих пор не знают, сыграют ли они сегодня. Вспоминается сразу проблема с проведением поединка "Тоттенхэм" - "Фулхэм" 30 декабря прошлого года. В тот день тогда еще наставник "шпор" Жозе Моуриньо за четыре часа до матча выставил видео в соцсети, в котором показал, как его подопечные ожидают в зале, и еще не знают, состоится ли поединок.

Прошел почти год, пришла куча новых технологий против распространения пандемии, но проблемы не изменились. “Манкунианцы” подтвердили случаи инфицирования Covid-19 и закрылись на клубной тренировочной базе в Каррингтоне. Там они остались и на ночь, но еще неизвестно, поедут ли они в Лондон на матч. Расстояние же между Манчестером и столицей Англии 340 километров. Мы все же попытаемся разобрать состояние команд и будем надеяться на проведение поединка.

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 3000 ₴ Бонус на первый депозит Получить бонус

Брентфорд

Точно самый яркий новичок текущего сезона чемпионата Англии. Это подтверждает и его место в таблице, ведь подопечные Томаса Франка замыкают первую десятку турнирки. Да и у другого прошлогоднего участника АПЛ "Вотфорда" "пчелы" победили (2:1), хотя (почти сенсационно) уступили "Норвичу" (1:2).

“Брентфорд” навязал борьбу “Челси”, когда втрое перебил аристократов, но в конце концов минимально уступил (0:1). Также отобрал очки у мощного сейчас “Ливерпуля” (3:3) и победил “Вест Хэм” (2:1) и “Эвертон” (1:0) и не только. Даже когда команда уступала, то делала это с минимальным счетом – пока максимум с разрывом в два мяча. Более-менее стабильно идут пчелы в чемпионате по набору очков.

Кадры хозяев

Правда, сейчас у пчел есть определенные важные потери. Вне игры основной голкипер Давид Рая из-за травмы колена, центрбек сборной Норвегии Кристофер Аер (мышечное повреждение) и еще один игрок центра обороны Итан Пиннок. Кстати, ямаец тоже сдал положительный тест на коронавирус. Но после переноса Covid-19 в состав вернулся лучший бомбардир команды прошлого сезона (да и в общем-то Чемпионшипа) Айвен Тони – явно положительная новость для "Брентфорда".

Манчестер Юнайтед

С двух сухих побед стартовал Ральф Рангник в АПЛ: против “Кристал Пэласа” и “Норвича” с одинаковым счетом 1:0. Если с "орлами" была сразу ощутима рука немецкого специалиста: прессинг, создание свободных зон и, главное, желание игроков к футболу, то с "канарейками" было туго. Прямо туго, если учитывая, что "Норвич" - аутсайдер АПЛ. Кстати, матч шестого тура Лиги чемпионов против "Янг Бойза" (1:1) учитывать явно не нужно. Играл полностью резервный состав, и свое время на поле получил даже третий голкипер Том Хитон.

Если сегодня поединок все-таки состоится, и еще и будет победа гостей, то именно “манкунианцы” впервые девять туров могут вернуться в зону Лиги чемпионов. Очень важна мотивация, однако на одном таком эмоциональном заряде не уедешь. Против "Брентфорда" будет очень тяжело. И это не та команда, которая будет ставить автобус и просто стараться не давать забить. "Пчелы" будут кусать.

Кадры гостей

Здесь есть большое количество потерь. Точно не сыграют сегодня Кавани, Погба, Марсьяль, Линделеф, Варан, Мата и Матич. Последние двое по данным некоторых источников заболели именно на коронавирус. Также под вопросом участие Ван-Биссаки. С таким лазаретом Рангник уже играл – только шведского защитника не будет хватать, но есть Байи.

Последние матчи Брентфорда и Манчестер Юнайтед

Последние пять встреч хозяев

10.12. Брентфорд – Уотфорд 2:1 (АПЛ)

05.12. Лидс – Брентфорд 2:2 (АПЛ)

02.12. Тоттенхэм – Брентфорд 2:0 (АПЛ)

28.11. Брентфорд – Эвертон 1:0 (АПЛ)

20.11. Ньюкасл – Брентфорд 3:3 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

11.12. Норвич – Манчестер Юнайтед 0:1 (АПЛ)

08.12. Манчестер Юнайтед – Янг Бойз 1:1 (ЛЧ)

05.12. Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас 1:0 (АПЛ)

02.12. Манчестер Юнайтед – Арсенал 3:2 (АПЛ)

28.11. Челси – Манчестер Юнайтед 1:1 (АПЛ)

Турнирная таблица АПЛ

# КОМАНДА И В Н П О 1 Манчестер Сити 16 12 2 2 38 2 Ливерпуль 16 11 4 1 37 3 Челси 16 11 3 2 36 4 Вест Хэм Юнайтед 16 8 4 4 28 5 Манчестер Юнайтед 16 8 3 5 27 6 Арсенал 16 8 2 6 26 7 Тоттенхэм 14 8 1 5 25 8 Лестер Сити 16 6 4 6 22 9 Вулверхэмптон 16 6 3 7 21 10 Брентфорд 16 5 5 6 20 11 Брайтон енд Хоув Альбион 15 4 8 3 20 12 Кристал Пэлас 16 4 7 5 19 13 Астон Вилла 16 6 1 9 19 14 Эвертон 16 5 3 8 18 15 Лидс Юнайтед 16 3 7 6 16 16 Саутгемптон 16 3 7 6 16 17 Уотфорд 16 4 1 11 13 18 Бернли 15 1 8 6 11 19 Ньюкасл 16 1 7 8 10 20 Норвич Сити 16 2 4 10 10

Личные встречи Брентфорда и Манчестер Юнайтед

Всего 14 раз (5-3-6) играли между собой команды. И за последние 46 лет они встречались только один раз – и то в товарищеском матче: этим летом коллективы расписали боевую ничью (2:2). В 1975 году состоялась крайняя на данный момент официальная встреча. Тогда “манкунианцы” в Кубке лиги победили со счетом 2:1. А вот последний матч в чемпионате датирован аж 1947 годом и завершился он нулевой ничьей.

Цифры и факты

12 матчей подряд "Манчестер Юнайтед" не уступает в Лондоне.

"Брентфорд" "идеальная" команда дома в текущем чемпионате: 10 очков, 10 забитых, 10 пропущенных.

За последние семь встреч "пчелы" на собственном поле не забили только "Челси".

Шесть подряд официальных поединков не проигрывает “МЮ” – первая похожая серия с прошлого апреля.

Во всех выездных встречах этого сезона "манкунианцы" забили хотя бы один гол.

Больше бесплатных прогнозов на футбол смотрите в телеграм-канале

Ставки и коэффициенты на матч Брентфорд – Манчестер Юнайтед

Прогноз матча Брентфорд – Манчестер Юнайтед от UA-Футбол

Против "Брентфорда" подопечным Рангника будет гораздо труднее, чем было против "Норвича". Еще и при поддержке безумных болельщиков. "Пчелы" сегодня могут выгрызть хотя бы очко, а для этого им нужно будет забивать. “Ман Юнайтед” тоже не уйдет с поля без гола. Прогноз: Обе забьют.