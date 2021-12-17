На волков и без ружья. Вулверхэмптон – Челси. Анонс и прогноз матча 18-го тура АПЛ на 19.12.2021

Английская Премьер-лига. 18-й тур.

19 декабря. 16:00. Вулверхэмптон. "Молинью"

Главный судья: Дэвид Кут (Англия)

Телетрансляция: –

Одного из по-прежнему лидеров таблицы на фоне череды неудач ожидает сложнейший выезд в гости к крепкому середняку чемпионата. Во многих аспектах "Вулверхэмптон" сейчас выглядит далеко не хуже "Челси", а в чем-то даже лучше. Разберемся, есть ли шансы у хозяев взять очки в матче с претендентом на золотые медали.

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 3000 ₴ Бонус на первый депозит Получить бонус

"Вулверхэмптон"

Чем дальше мы продвигаемся по сезону, тем старательнее Бруно Лаже оттирает от "волков" образ исключительно оборонительной и контратакующей команды. Португалец, в отличие от предыдущего менеджера "Вулвз" и своего соотечественника Нуну Эшпириту Санту, предпочитает владеть мячом, удивлять оппонентов частыми перестроениями по ходу матчей и розыгрышами стандартных положений. Это абсолютно точно правильный курс, тем более, предыдущая модель начала регрессировать еще весной.

Чтобы изменить "Вулверхэмптон" полностью, Лаже может понадобиться не одна кампания. Текущую версию "Вулвз" нельзя назвать командой Бруно от А до Я. С соперниками своего уровня или ниже "волки" настойчиво продвигают идеи тренера, но, допустим, с "Ливерпулем" и "Манчестер Сити" закономерно и наглухо садятся в низкий блок, впереди надеясь лишь на молниеносные вертикальные чудеса от вновь монструозного Адама Траоре. К слову, грандам "волки" уступили с минимальным счетом 0:1. "Красные" вырвали победу на последних секундах за счет идеально разыгранной комбинации, а "горожане" – благодаря левому пенальти. "Вулверхэмптон" сражался с лидерами достойно и обязан был отбирать очки.

FT | #MCI 1-0 #WOL



Another valiant effort but our ten men fall to a second half penalty. #MCIWOL



????⏱️ pic.twitter.com/tD5HrIMFsh — Wolves (@Wolves) December 11, 2021

Коллектив Лаже все еще надежен в обороне, но пока скован в атаке. "Вулвз" не забили не только "Ливерпулю" и "Сити", а еще и двум аутсайдерам, "Норвичу" и "Бернли" (0:0 в обоих случаях). В начале сезона у команды и вовсе были огромные проблемы с реализацией, общественность даже забрасывала в Интернет смешные сравнения с "Брайтоном" образца прошлой кампании, однако Хван Хи Чхан немного пофиксил проблему в отсутствие Педру Нету. Кстати, в своем последнем поединке "волки" как раз подгрызли "чаек" Поттера (0:1).

"Челси"

"Синие" продолжают дрейфовать по волнам физического спада, травм, а теперь еще и коронавируса. Новый штамм инфекции Омикрон уже изрядно успел подбить многие клубы чемпионата, заставляя руководство лиги все-таки сдвигать матчи. Вспышка в "Челси" возникла накануне поединка с "Эвертоном", из-за нее Тухель не смог рассчитывать на помощь Лукаку, Вернера, Хавертца (три форварда из трех, бинго) и Хадсона-Одои.

Правда, все равно никуда не девается стойкое послевкусие от того факта, что "пенсионеры" должны были комфортно обыгрывать дубль "ирисок" на "Стэмфорд Бридж" и без нападающих. Где-то рядом смеется "Манчестер Сити", стабильно и спокойно пополняющий таким образом при Гвардиоле трофейный шкаф.

Если без шуток, то реализация "Челси" в матче с "Эвертоном" действительно достигла апогея (1:1). Команда Тухеля играла неплохо, однако гости умудрились выжать гол из одного полумомента, а хозяева забили лишь однажды при xG = 3,5. С "Лидсом" вырвать три очка "синим" с плохой конвертацией моментов откровенно повезло (3:2), со "скаузерами" – нет. Госпожа Удача заходила выборочно и до встречи с "павлинами", на ее стабильность в данном вопросе лидеры постоянно полагаться не могут. Что ж, теперь такой "Челси" сыграет с "Вулверхэмптоном" – с командой, у которой в обороне полный порядок. Тухелю понадобится фарт, а не Сауль на позиции ложной девятки.

The boss with his thoughts on #CheEve last night. ⤵️ — Chelsea FC (@ChelseaFC) December 17, 2021

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 3 "Челси" 17 11 3 2 38 27 37 8 "Вулверхэмптон" 17 7 3 7 13 -1 24

Личные встречи

27.01.21 АПЛ "Челси" – "Вулверхэмптон" 0:0

15.12.20 АПЛ "Вулверхэмптон" – "Челси" 2:1

26.07.20 АПЛ "Челси" – "Вулверхэмптон" 2:0

14.09.19 АПЛ "Вулверхэмптон" – "Челси" 2:5

10.03.19 АПЛ "Челси" – "Вулверхэмптон" 1:1

Цифры и факты

– "Челси" нанес 72 удара в матчах против "Эвертона", "Манчестер Юнайтед" и "Бернли", а забил 3 гола;

– "Синие" добыли 2 победы в 6 последних матчах – над "Уотфордом" и "Лидсом", обе трудовые;

– Меньше "Вулвз" (14) в текущем розыгрыше АПЛ пропустили только 3 команды – "Челси" (12), "Ливерпуль" (13) и "Сити" (9);

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Хонни и Педру Нету травмировали колени, Москера получил мышечное повреждение. Также недоступны Хван Хи Чхан (бедро) и Аит-Нури (пах), под вопросом Фабиу Силва. Из-за ковида точно не сыграют Вернер, Лукаку, Хадсон-Одои, в лазарете находится Чилвелл (растяжение крестообразных связок), болевые ощущения диагностированы у Жоржиньо и Лофтус-Чика. Зато Ковачич и Хавертц сдали отрицательные тесты на коронавирус, Тухель рассчитывает на Матео и Кая. Также вернулся в общую группу Канте.

"Челси", 3-4-2-1: Менди – Чалоба, Кристенсен, Рюдигер – Джеймс, Ковачич, Канте, Алонсо – Баркли, Маунт – Пулишич

"Вулверхэмптон", 3-4-3: Са – Килман, Коади, Саисс – Семеду, Невеш, Моутиньо, Марсал – Тринкау, Хименес, Поденсе

Больше бесплатных прогнозов на футбол ищите в этом Telegram-канале

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Вулверхэмптоном" и "Челси" от UA-Футбол

0:0. "Челси" еще не выбыл из гонки за титул, однако нажать на педаль газа сейчас точно не готов. За счет чего у "пенсионеров" должно получиться в матче с "Вулверхэмптоном", если у них ничего не вышло в мидвике с "Эвертоном", не совсем понятно.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.