На волков и без ружья. Вулверхэмптон – Челси. Анонс и прогноз матча 18-го тура АПЛ на 19.12.2021

Английская Премьер-лига. 18-й тур.

19 декабря. 16:00. Вулверхэмптон. "Молинью"

Главный судья: Дэвид Кут (Англия)

Телетрансляция: –

Одного из по-прежнему лидеров таблицы на фоне череды неудач ожидает сложнейший выезд в гости к крепкому середняку чемпионата. Во многих аспектах "Вулверхэмптон" сейчас выглядит далеко не хуже "Челси", а в чем-то даже лучше. Разберемся, есть ли шансы у хозяев взять очки в матче с претендентом на золотые медали.

Чем дальше мы продвигаемся по сезону, тем старательнее Бруно Лаже оттирает от "волков" образ исключительно оборонительной и контратакующей команды. Португалец, в отличие от предыдущего менеджера "Вулвз" и своего соотечественника Нуну Эшпириту Санту, предпочитает владеть мячом, удивлять оппонентов частыми перестроениями по ходу матчей и розыгрышами стандартных положений. Это абсолютно точно правильный курс, тем более, предыдущая модель начала регрессировать еще весной.

Чтобы изменить "Вулверхэмптон" полностью, Лаже может понадобиться не одна кампания. Текущую версию "Вулвз" нельзя назвать командой Бруно от А до Я. С соперниками своего уровня или ниже "волки" настойчиво продвигают идеи тренера, но, допустим, с "Ливерпулем" и "Манчестер Сити" закономерно и наглухо садятся в низкий блок, впереди надеясь лишь на молниеносные вертикальные чудеса от вновь монструозного Адама Траоре. К слову, грандам "волки" уступили с минимальным счетом 0:1. "Красные" вырвали победу на последних секундах за счет идеально разыгранной комбинации, а "горожане" – благодаря левому пенальти. "Вулверхэмптон" сражался с лидерами достойно и обязан был отбирать очки.

FT | #MCI 1-0 #WOL



Another valiant effort but our ten men fall to a second half penalty. #MCIWOL



????⏱️ pic.twitter.com/tD5HrIMFsh