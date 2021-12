Лондонцы сдали очередной отрицательный тест на реализацию. АПЛ. Челси – Эвертон 1:1

Коронавирус добрался и до стана "Челси". Прямо перед матчем Тухель официально подтвердил, что Лукаку, Хадсон-Одои, Вернер и Хавертц сдали положительные тесты на COVID-19. Тем не менее, у Томаса хоть и впритык, но пока вполне хватает ресурсов, чтобы не обращаться к помощи дублеров – к примеру, место на острие занял талантливый Кристиан Пулишич. Совсем другое дело "Эвертон", Бенитес с огромным трудом насобирал состав для поездки в Лондон, половину основы выкосили травмы. Сравните: у хозяев форварда играл экс-игрок "Боруссии Д" и безальтернативный лидер сборной США, а у гостей – 20-летний зеленый воспитанник.

Игровой рисунок проявился мгновенно: "Челси" владеет мячом (в среднем 81 на 19), комбинирует, методично ищет пространство вблизи ворот Пикфорда, а "Эвертон" низко обороняется, даже без намека на какие-либо контратаки, при необходимости не стесняется грубо нарушать правила. Отдельно стоит отметить голкипера "ирисок". В первом тайме Джордан парировал выстрел Джеймса со штрафного, оригинальный удар Пулишича пяткой, рядовые залпы Зиеша и Маунта. Правда, вратарь сборной Англии еще и испортил Мейсону выход 1 на 1.

Если бы не Пикфорд, то команда Бенитеса бы точно ушла на перерыв с двумя пропущенными голами (так хотя бы гласит xG). С другой стороны, игроки "Челси" могли бы и более динамично перемещаться на финальной трети поля, правильного хаоса им явно не хватало.

