Лондонцы сдали очередной отрицательный тест на реализацию. АПЛ. Челси – Эвертон 1:1

Коронавирус добрался и до стана "Челси". Прямо перед матчем Тухель официально подтвердил, что Лукаку, Хадсон-Одои, Вернер и Хавертц сдали положительные тесты на COVID-19. Тем не менее, у Томаса хоть и впритык, но пока вполне хватает ресурсов, чтобы не обращаться к помощи дублеров – к примеру, место на острие занял талантливый Кристиан Пулишич. Совсем другое дело "Эвертон", Бенитес с огромным трудом насобирал состав для поездки в Лондон, половину основы выкосили травмы. Сравните: у хозяев форварда играл экс-игрок "Боруссии Д" и безальтернативный лидер сборной США, а у гостей – 20-летний зеленый воспитанник.

Игровой рисунок проявился мгновенно: "Челси" владеет мячом (в среднем 81 на 19), комбинирует, методично ищет пространство вблизи ворот Пикфорда, а "Эвертон" низко обороняется, даже без намека на какие-либо контратаки, при необходимости не стесняется грубо нарушать правила. Отдельно стоит отметить голкипера "ирисок". В первом тайме Джордан парировал выстрел Джеймса со штрафного, оригинальный удар Пулишича пяткой, рядовые залпы Зиеша и Маунта. Правда, вратарь сборной Англии еще и испортил Мейсону выход 1 на 1.

Если бы не Пикфорд, то команда Бенитеса бы точно ушла на перерыв с двумя пропущенными голами (так хотя бы гласит xG). С другой стороны, игроки "Челси" могли бы и более динамично перемещаться на финальной трети поля, правильного хаоса им явно не хватало.

HT Chelsea 0-0 Everton



It's goalless at the break but Jordan Pickford has been kept very busy!



How long can Everton hold on for? ????



???? Follow #CHEEVE live ⤵️ #bbcfootball — BBC Sport (@BBCSport) December 16, 2021

Вторую половину встречи "пенсионеры" начали так, словно паузы и не было. Лондонцы продолжали зависать у владений Пикфорда, однако до убойных моментов в дебюте 45-минутки дело не доходило. Не тянули на уровень опасных эпизодов ни скорректированная рикошетом подача Маунта, ни удар по воробьям от Аспиликуэты.

Тухель освежил игру: Баркли заменил по позиции слабо отыгравшего Лофтус-Чика, Сауль появился вместо Алонсо и передал указания менеджера Пулишичу. Американец отправился закрывать в одиночку левый фланг, а сам Ньигес занял его место ложной девятки. Правда, гол оформили воспитанники. "Челси" поймал "Эвертон" на перестроении после контратаки, передача Джеймса на Маунта стала результативной (1:0). Очередное доказательство того, насколько сильно лондонцы нуждаются в пространстве – атака "синих" прошла быстрой органичной волной, 5 в 5.

Все бы ничего, но Джеймс дал, Джеймс и взял. Рис привез абсолютно ненужное стандартное положение, а Сауль решил отклеиться от Брантуэйта и позволить Джарреду забить (1:1). Выйти вперед вновь "Челси" не сумел, Пикфорд еще несколько раз серьезно выручил "ирисок".

Таким образом, гости выжали гол из одного полумомента, а хозяева испортили кучу своих шансов и потеряли драгоценные очки. Классика, мы видели подобный сценарий много раз. То, что заявка фаворита видоизменилась прямо накануне матча из-за коронавируса – точно не оправдание для претендента на золото. На данный момент "Челси" ближе к обладателю почетного звания третьей силы АПЛ, а не к команде, которая готова бросить вызов "Сити" и "Ливерпулю".

FT. A hard-earned point by a depleted and youthful Blues side who put in a real shift. UTT! ????



???? 1-1 ???? #CHEEVE pic.twitter.com/EDjMftuLi5 — Everton (@Everton) December 16, 2021

АПЛ, 17-й тур.

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

"Челси" – "Эвертон" 1:1

Голы: Маунт (70) – Брантуэйт (74)

"Челси": Менди – Аспиликуэта (Чалоба, 80), Силва, Рюдигер – Джеймс, Лофтус-Чик (Баркли, 65), Жоржиньо, Алонсо (Сауль, 65) – Зиеш, Маунт – Пулишич

"Эвертон": Пикфорд – Кенни, Холгейт, Кин, Брантуэйт, Годфри – Ивоби, Дукуре, Гомеш (Гбамен, 70), Гордон (Оньянго, 90+1) – Симмс (Доббин, 62)

Предупреждения: Лофтус-Чик (45), Жоржиньо (59) – Холгейт (21), Гомеш (64), Доббин (77)