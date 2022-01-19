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Арсенал – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча Кубка английской лиги на 20.01.22
Решающий поединок за выход в финал
Getty Images / Global Images Ukraine
Кубок английской лиги, 1/2 финала
20 января, 21:45. "Эмирейтс" (Лондон)
Главный арбитр: Мартин Аткинсон
Прямая трансляция: Сетанта Спортс +
Текстовый онлайн:
Трудный период потерь игроков в Англии внес свои коррективы и в этом полуфинальном противостоянии Кубка лиги. Первый поединок между командами должен был состояться 6 января, однако из-за коронавируса в составе "мерсисайдцев" он был перенесен на 20 января. В то же время второй матч 1/2 финала стал первым – в нем "Арсенал" и "Ливерпуль" голов не забили. Да и тогда удаление Джаки на 24-й минуте испортило планы обоих коллективов.
Теперь же они снова выйдут в полных составах, однако вряд ли тренеры могут надеяться на всех своих подопечных. Коронавирус задел и этот матч.
Арсенал
"Канониры" в минувшие выходные должны были сыграть в Северолондонском дерби с "Тоттенхэмом", однако попросили перенести матч. АПЛ в очередной раз пошла на уступки и одобрила просьбу, но теперь нужно все эти десятки отмененных поединков проводить позже, а проблемы у команд не заканчиваются. Каждый клуб хочет воспользоваться ситуацией и при потерях пытается перенести встречу. Такое сделал раньше “Ливерпуль”, а теперь четверговое противостояние этих команд под угрозой. А зачем тогда по 40-50 игроков в заявке?
"Арсенал" едва ли не дольше всех команд держался на плаву в декабре. Он провел все поединки, за исключением перенесенных встреч из-за проблем соперников. Но вот тогда и завершилась хорошая серия команды, ведь в этом году канониры еще не побеждали. В их активе всего одна ничья – как раз против “Ливерпуля”. В то же время подопечные Артеты уступили (пусть и достойно) "Манчестер Сити" и вылетели из Кубка Англии от "Ноттингема". Потери исполнителей подкосили команду не только количественно, но и психологически.
Кадры хозяев
У "Арсенала" очень много отсутствующих футболистов. Гранит Джака не сможет принять участие в матче из-за дисквалификации, Обамеянг – из-за решения тренера (и проблем с сердцем), а Пепе, Парти и Эльнени – из-за Кубка Африки. И это еще без травмированных. В лазарете перед матчем находились Эдегор, Сака, Смит-Роу, Соареш, Томиасу и Чамберс – их участие в поединке с “мерсисайдцами” под вопросом. Только норвежец отходит от коронавируса, у других были физические травмы. А вот имена тех, кто недавно заболел Covid-19, не сообщается – потерь может быть еще больше.
MOTM ✅— Arsenal (@Arsenal) January 16, 2022
Congratulations, Nico ????#CIVSLE | #AFCON2021 pic.twitter.com/r6amBSLSmG
Ливерпуль
Еще одна команда с не слишком лучшей формой – здесь они чуть ли не братья “Арсенала”. Перед предыдущим поединком АПЛ против “Брентфорда” подопечные Клоппа победили в основное время всего в одном из шести подряд, и то – “Шрусбери Таун”. "Мерсисайдцев" подкосил коронавирус, да и Кубок Африки забрал ключевых исполнителей. А вот против пчел было все легко: классический доминирующий “Ливерпуль” с тремя голами (а могло быть еще больше) без ответа от соперника.
10 сезонов подряд "мерсисайдцы" не побеждали в Кубке лиги. Да и Юрген Клопп в Англии не завоевал еще ни одного кубкового трофея – слишком безразлично он к ним относится. Теперь "Ливерпуль" уже в третий раз (но впервые за пять лет) дошел до полуфинала КЛ под руководством немецкого наставника. Лишь однажды команда выходила в финал, однако в 2016-м уступила "Манчестер Сити" в серии пенальти. Теперь у "Ливерпуля" есть шанс снова побороться за трофей в решающем матче.
Кадры гостей
У "мерсисайдцев" с потерями ситуация немного легче, чем у "канониров". Кейта, Мане и Салах – на Кубке Африки. Еще четыре игрока находятся в лазарете: Эллиот, Окслейд-Чемберлен, Ориги и Филлипс. В предыдущих поединках и так все кроме Алекса не играли, так что Клопп уже привык к такому расписанию. Еще Тьяго вернулся к полноценным тренировкам.
The Reds trained in a new colourway of the 21/22 Nike #LFC Training Range, yesterday. Available in Official LFC Stores and online from 31st January ????https://t.co/vabbeNjR1c pic.twitter.com/1u5PUAjB4Y— Liverpool FC Retail (@LFCRetail) January 19, 2022
Последние матчи Арсенала и Ливерпуля
Последние пять встреч хозяев
- 13.01.22. Ливерпуль – Арсенал 0:0 (Кубок лиги)
- 09.01.22. Ноттингем – Арсенал 1:0 (Кубок Англии)
- 01.01.22. Арсенал – Манчестер Сити 1:2 (АПЛ)
- 26.12.21. Норвич – Арсенал 0:5 (АПЛ)
- 21.12.21. Арсенал – Сандерленд 5:1 (Кубок лиги)
Последние пять встреч гостей
- 16.01.22. Ливерпуль – Брентфорд 3:0 (АПЛ)
- 13.01.22. Ливерпуль – Арсенал 0:0 (Кубок лиги)
- 09.01.22. Ливерпуль – Шрусбери 4:1 (Кубок Англии)
- 02.01.22. Челси – Ливерпуль 2:2 (АПЛ)
- 28.12.21. Лестер – Ливерпуль 1:0 (АПЛ)
Последние пять личных встреч между командами
- 13.01.22. Ливерпуль – Арсенал 0:0 (Кубок лиги)
- 20.11.21. Ливерпуль – Арсенал 4:0 (АПЛ)
- 03.04.21. Арсенал – Ливерпуль 0:3 (АПЛ)
- 01.10.20. Ливерпуль – Арсенал 0:0 (победа "канониров" в с. п.) (Кубок лиги)
- 28.09.20. Ливерпуль – Арсенал 3:1 (АПЛ)
Цифры и факты
- В последний раз "Арсенал" не забивал дома еще 22 августа - против "Челси" (0:2).
- "Канониры" пропустили в последних четырех поединках из шести.
- "Ливерпуль" не забил в гостях только однажды в этом сезоне - против "Лестера". А забил на выезде меньше двух – всего дважды: против того же “Лестера” (0:1) и “Вулверхэмптона” (1:0).
- До поражения 1 января против "Ман Сити" "Арсенал" победил в 11 из 12 матчей на "Эмирейтс" при одной ничьей.
- Лондонцы не забивают "Ливерпулю" четыре поединка подряд.
Ставки и коэффициенты на матч Арсенал – Ливерпуль
Прогноз на матч Арсенал – Ливерпуль от UA-Football
В предыдущей встрече между командами все ожидали атакующей игры и большого количества голов, однако в наступления, в основном, шли "мерсисайдцы" - "канониры" защищались вдесятером. Теперь же любой мяч в чьи-то ворота приведет к вспышке, ведь это финальная игра за финал – первый поединок никому не дал гандикапа. Хочется надеяться, что голкиперы расстроятся далеко не раз. Прогноз: Обе забьют.
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