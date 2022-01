Арсенал – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча Кубка английской лиги на 20.01.22

Кубок английской лиги, 1/2 финала

20 января, 21:45. "Эмирейтс" (Лондон)

Главный арбитр: Мартин Аткинсон

Прямая трансляция: Сетанта Спортс +

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

Трудный период потерь игроков в Англии внес свои коррективы и в этом полуфинальном противостоянии Кубка лиги. Первый поединок между командами должен был состояться 6 января, однако из-за коронавируса в составе "мерсисайдцев" он был перенесен на 20 января. В то же время второй матч 1/2 финала стал первым – в нем "Арсенал" и "Ливерпуль" голов не забили. Да и тогда удаление Джаки на 24-й минуте испортило планы обоих коллективов.

Теперь же они снова выйдут в полных составах, однако вряд ли тренеры могут надеяться на всех своих подопечных. Коронавирус задел и этот матч.

"Канониры" в минувшие выходные должны были сыграть в Северолондонском дерби с "Тоттенхэмом", однако попросили перенести матч. АПЛ в очередной раз пошла на уступки и одобрила просьбу, но теперь нужно все эти десятки отмененных поединков проводить позже, а проблемы у команд не заканчиваются. Каждый клуб хочет воспользоваться ситуацией и при потерях пытается перенести встречу. Такое сделал раньше “Ливерпуль”, а теперь четверговое противостояние этих команд под угрозой. А зачем тогда по 40-50 игроков в заявке?

"Арсенал" едва ли не дольше всех команд держался на плаву в декабре. Он провел все поединки, за исключением перенесенных встреч из-за проблем соперников. Но вот тогда и завершилась хорошая серия команды, ведь в этом году канониры еще не побеждали. В их активе всего одна ничья – как раз против “Ливерпуля”. В то же время подопечные Артеты уступили (пусть и достойно) "Манчестер Сити" и вылетели из Кубка Англии от "Ноттингема". Потери исполнителей подкосили команду не только количественно, но и психологически.

У "Арсенала" очень много отсутствующих футболистов. Гранит Джака не сможет принять участие в матче из-за дисквалификации, Обамеянг – из-за решения тренера (и проблем с сердцем), а Пепе, Парти и Эльнени – из-за Кубка Африки. И это еще без травмированных. В лазарете перед матчем находились Эдегор, Сака, Смит-Роу, Соареш, Томиасу и Чамберс – их участие в поединке с “мерсисайдцами” под вопросом. Только норвежец отходит от коронавируса, у других были физические травмы. А вот имена тех, кто недавно заболел Covid-19, не сообщается – потерь может быть еще больше.

Еще одна команда с не слишком лучшей формой – здесь они чуть ли не братья “Арсенала”. Перед предыдущим поединком АПЛ против “Брентфорда” подопечные Клоппа победили в основное время всего в одном из шести подряд, и то – “Шрусбери Таун”. "Мерсисайдцев" подкосил коронавирус, да и Кубок Африки забрал ключевых исполнителей. А вот против пчел было все легко: классический доминирующий “Ливерпуль” с тремя голами (а могло быть еще больше) без ответа от соперника.

10 сезонов подряд "мерсисайдцы" не побеждали в Кубке лиги. Да и Юрген Клопп в Англии не завоевал еще ни одного кубкового трофея – слишком безразлично он к ним относится. Теперь "Ливерпуль" уже в третий раз (но впервые за пять лет) дошел до полуфинала КЛ под руководством немецкого наставника. Лишь однажды команда выходила в финал, однако в 2016-м уступила "Манчестер Сити" в серии пенальти. Теперь у "Ливерпуля" есть шанс снова побороться за трофей в решающем матче.

У "мерсисайдцев" с потерями ситуация немного легче, чем у "канониров". Кейта, Мане и Салах – на Кубке Африки. Еще четыре игрока находятся в лазарете: Эллиот, Окслейд-Чемберлен, Ориги и Филлипс. В предыдущих поединках и так все кроме Алекса не играли, так что Клопп уже привык к такому расписанию. Еще Тьяго вернулся к полноценным тренировкам.

