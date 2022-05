Ода Бьелсе, или У каждого своя борьба. Лидс – Челси. Анонс и прогноз матча 33-го тура АПЛ на 11.05.2022

Английская Премьер-лига. 33-й тур (перенесенный)

11 мая. 21:30. Лидс. "Элланд Роуд"

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

Телетрансляция: –

Тяжелейшую победу "Челси" в декабрьском поединке первого круга АПЛ (3:2) можно рассматривать как показательное звено в цепи зимней лихорадки команды Тухеля. Подумать только, "пенсионеры" вырвали три очка только на четвертой компенсированной минуте и исключительно благодаря чуду в виде реализованного пенальти Жоржиньо.

Полгода назад лондонцы еще вполне себе выглядели одним из претендентов на золото чемпионата Англии, а "Лидс Юнайтед", хоть и начал потихоньку стагнировать, все равно не являлся явным кандидатом на даунгрейд в Чемпионшип.

А помните, как Марсело Бьелса и его "Лидс" влетели в Английскую Премьер-лигу? С разгона, чуть ли не выбив ногой тяжелую дверь. Персональные ориентировки и безумно интенсивный высокий прессинг позволили "павлинам" сходу, уже в дебютном сезоне, стать девятыми по итогам кампании-2020/21. Вторую половину того розыгрыша "белые" провели не так эффективно, как первую, однако накопленный запас удачно выступил для команды подушкой.

Учитывая прагматичный тренерский подход Бьелсы, наивно было ожидать как максимум, что Марсело будет для "Лидса" кем-то вроде Фергюсона для "МЮ", и как минимум, что у "павлинов" не начнутся игровые проблемы. "Эль Локо" – догматик, он никогда не отказывается от своего стиля, он не адаптируется под оппонентов. Так, упрямый "Лидс" начали вскрывать матч за матчем, тренерам соперников не составляло большого труда предложить своим футболистам план по тактической нейтрализации неизменных фишек "белых". Коллектив аргентинца оперативно превратился из кареты в тыкву, а в переводе на спортивный язык – из середняка в аутсайдера.

К тому же известно, что Бьелса делает упор на солидную физическую готовность игроков, чтобы те были в состоянии перебегать конкурентов. Правда, если команда попадает под террор физических нагрузок, то рано или поздно раздевалку накрывает эпидемия травм. Марсело регулярно ныряет с головой в собственные принципы, в которые так свято верит, но никогда не бывает подготовленным к последствиям и часто оказывается в тупике, после чего без зазрения совести уходить в закат. Наверное, все мы уже привыкли к такому повороту событий.

28 февраля в английском полку учеников Ральфа Рангника прибыло – новым тренером "Лидса" стал Джесси Марш. Концептуально американец проповедует более сложный и современный футбол, прессинг у него ориентирован не на игроков, а на зоны и положение мяча на поле. За три неполных месяца у Марша не получилось улучшить ситуацию. Он принял команду на 16-м месте, а к сегодняшнему дню показатели просели еще на две строчки. В девяти матчах при Джесси "Лидс" выиграл всего трижды (четыре поражения и два паритета).

Скажем так, это однозначно не темп для улучшения или хотя бы закрепления позиций. Изменения схемы и выдвижения юркого Джеймса на позицию форварда слишком мало, Марш – не спасатель, а идеолог, ему необходимо время. Интересно, продолжит ли он свой проект в Чемпионшипе, если придется? Останутся ли в команде лидеры? Тот же Калвин Филлипс вполне бы мог попробовать себя в клубе с более высоким статусом.

Совсем недавно "пенсионеры" уютно располагались на третьей строчке, т.н. островке комфорта. С одной стороны были и есть "Ливерпуль" и "Манчестер Сити", до которых уже (или все еще, кому как удобно) никак не дотянуться ни в игровом плане, ни по количеству очков, а с другой расположилась целая когорта команд, желающих забрать себе последний билет в ТОП-4. Тем не менее, лондонцы на завершающем отрезке сезона не сделали абсолютно ничего для того, чтобы хоть немного приблизиться к лидерам чемпионата. Наоборот: во время спада, который больше ассоциируется с запоем алкоголика с охапкой неудач и провалов, "синие" (под стать нашему сравнению) умудрились окончательно растерять весь свой гандикап.

В чемпионате Англии "Челси" выиграл только один из 5 последних матчей, все поединки состоялись уже после обидного вылета от "Реала" из Лиги чемпионов. Во всех этих встречах лондонцы проигрывали ("Арсенал", 2:4; "Эвертон", 1:0) или упускали победу ("МЮ", 1:1; "Вулвз", 2:2) исключительно по собственной вине. Если бы не рывок Пулишича под занавес матча с полуосновой "Вест Хэма" (1:0), то подопечные Тухеля потеряли бы зачетные пункты даже в дерби. К слову, из-за дележки очков с "Вулверхэмптоном" Томас заставил "синих" тренироваться в выходной. Справедливо.

Сейчас "синие" откровенно рискуют не попасть в Лигу чемпионов на следующую кампанию. Команда продолжает пребывать в гнусном эмоциональном состоянии, уже начали появляться слухи якобы о конфликте между Томасом Тухелем и Маркосом Алонсо (информация не подтверждена). Мол, испанский защитник один разок не вернулся в оборону и был справедливо заменен в перерыве матча с "Вулвз", а теперь он и вовсе желает летом покинуть Лондон.

Не командный, но все равно важный лучик надежды на волне кризиса – это завершение саги с продажей клуба. Американский миллиардер Тодд Боули экстремально близок к тому, чтобы закрыть сделку по приобретению "Челси"; все и так понимают, что для начала новой эры осталось лишь уладить формальности, подписать все необходимые бумаги. Бюрократия, бессердечная ты с*ка.

Chelsea’s last five Premier League games: LWDLD



Now only four points ahead of Arsenal and six ahead of Spurs with one game less in hand ???? pic.twitter.com/r57R4obViH