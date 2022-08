Негостеприимный Гудисон. Эвертон – Челси. Анонс и прогноз матча 1-го тура АПЛ на 06.08.2022

Английская Премьер-лига. 1-й тур.

6 августа. 19:30. Ливерпуль. "Гудисон Парк"

Главный судья: Крейг Поусон (Англия)

Телетрансляция: Setanta Sports

Третий временной слот во второй игровой день в Англии займут "Эвертон" и "Челси". Команда Фрэнка Лэмпарда примет у себя дома коллектив Томаса Тухеля. В прошлом сезоне "ириски" набрали в двух матчах с "пенсионерами" 4 очка из 6, сначала сыграв вничью 1:1 на "Стэмфорд Бридж", а затем добыв минимальную победу со счетом 1:0 на ключевом для себя отрезке в борьбе за выживание.

К тому же, нельзя пройти мимо печальной статистики выступлений "Челси" на "Гудисон Парк", если взять отрезок, начиная с кампании-2017/18. "Эвертон" на своем поле обыграл "синих" в 4 (!) последних встречах.

В прошлом сезоне "Эвертон" с огромным трудом спасся от вылета, на заключительном этапе розыгрыша не обошлось без перформансов Ришарлисона и фарта; также, естественно, пришлось выкрутить на запредельный уровень самоотдачу и бойцовские качества. "Ириски" одолели дома "МЮ" (1:0), "Челси" (1:0), "Кристал Пэлас" (3:2), также они оформили паритет с "Лестером" (1:1), а потом обыграли "лисов" на "Кинг Пауэр (1:2). Трудовые победы принесли в копилку критически важные очки, у "Эвертона" получилось финишировать 16-м и сохранить прописку в АПЛ.

При подготовке к сезону-2022/23 команда Лэмпарда сыграла 4 спарринга. "Эвертон" уступил лондонскому "Арсеналу" (2:0) и "Миннесоте Юнайтед" (4:0), зато выиграл у "Блэкпула" (2:4) и разгромил киевское "Динамо" (3:0). "Арсенал" сейчас окрылен, но вот представители MLS и Чемпионшипа, да и дубль украинского гранда – далеко не самая репрезентативная выборка.

Важнее, что "Эвертон" продал Ришарлисона в "Тоттенхэм", и теперь не имеет в составе футболиста, способного забить важный гол, вытащить абсолютно безнадежный матч в одиночку и т.д. и т.п. Тем не менее, в масштабах всего сезона команда Лэмпарда точно не обречена, при грамотном менеджменте те функции, которые исполнял бразилец, запросто реально перераспределить. Фрэнк получит возможность созидать и доказывать, хоть это будет происходить и не в самых коктейльных условиях. Кажется, не облажаться до января и более-менее спокойно пройти вторую половину сезона "Эвертону" вполне под силу. Тем более, новички АПЛ, "Ноттингем Форест", "Фулхэм", "Борнмут", прямо сейчас на бумаге выглядят эдакими командами-лифтами.

А ведь выиграй "Челси" хотя бы одну серию пенальти у "Ливерпуля", в финале Кубка лиги или Кубка Англии (или вообще обе эти лотереи), – никто бы даже не пискнул! Розыгрыш-2021/22 для "синих" нельзя наречь неудачным, неоднозначным или еще каким-то скверным прилагательным. Дойти до решающих матчей в кубках на локальной арене, при этом в каждом из случаев играя с "красными" на равных, а также финишировать в чемпионате третьими, сразу за командами Клоппа и Гвардиолы, и это после декабрьской чехарды с травмами и коронавирусом – в сегодняшних реалиях вполне нормально. К тому же, трофейный шкаф клуба все равно пополнился фарфоровыми Суперкубком УЕФА и КЧМ.

При анализе и прогнозе накануне старта сезона никто не запрещает брать в рассмотрение результаты поединков с предсезонной подготовки. Да, далеко не факт, что у команды получится перенести успешную серию со спаррингов на официальные матчи, как и не факт, что коллектив не начнет уверенно набирать очки после откровенных провалов в товарищеских встречах. Однако в случае с "Челси" все достаточно однородно, более однозначно, если хотите. На фоне проигранной "Барселоне" гонки вооружений, запоздалых трансферов и их недостаточного количества в целом "пенсионеры" переиграли мексиканскую "Америку" (2:1) и итальянский "Удинезе" (основой 1:3 и дублем 0:2), но с треском провалились против "Арсенала" (4:0) и уступили американскому "Шарлотту" по пенальти (1:1; 5:3 в лотерее).

Кулибали, Стерлинг, Кукурелья, сохранение Аспиликуэты – однозначно необходимые приобретения. Если "Челси" докупит еще одного центрбека и найдет кого-то на правый фланг атаки, то вопросов почти не останется, а оборона будет полностью укомплектована для любой расстановки – хоть с четырьмя защитниками в линию, хоть с тремя (ну, с пятью, точнее). Правда, у "синих" все еще висит огромная проблема с балластом, отражающаяся ко всему прочему на зарплатной ведомости. Кепа, Алонсо, Сарр, Баркли, Хадсон-Одои, Зиеш, Вернер, Гилмор – успеют ли они покинуть Лондон до дедлайна? Есть ощущение, что Боули и Тухелю не хватит одного трансферного окна на чистку.

При условии, что в АПЛ останется 4 билета в Лигу чемпионов, перед стартом сезона "Челси" не выглядит явным обладателем заветной путевки по его итогам, что уже даже говорить о каких-либо медалях. Сохранение качества игры и достигнутой планки в кубках, попадание в ТОП-4 и нахождение кадрового баланса – главные цели тренерского штаба и руководства лондонцев на новую кампанию.

01.05.22 АПЛ "Эвертон" – "Челси" 1:0

16.12.21 АПЛ "Челси" – "Эвертон" 1:1

08.03.21 АПЛ "Челси" – "Эвертон" 2:0

12.12.20 АПЛ "Эвертон" – "Челси" 1:0

08.03.20 АПЛ "Челси" – "Эвертон" 4:0

– "Эвертон" выиграл последние 4 домашних матча против "Челси" во всех соревнованиях;

– В последних 4 поединках между командами сыграла ставка ТМ 2.5;

