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Слишком контрастно. Арсенал – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча 5-го тура АПЛ на 31.08.2022

Англия
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UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "канонирами" и "львами" в рамках чемпионата Англии

Слишком контрастно. Арсенал – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча 5-го тура АПЛ на 31.08.2022

Getty Images / Global Images Ukraine

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига. 5-й тур.

31 августа. 21:30. Лондон. "Эмирейтс Стэдиум"

Главный судья: Роберт Джонс (Англия)

Телетрансляция: app.setantasports.com

Первый мидвик в новом розыгрыше чемпионата Англии отметится парочкой интересных вывесок. Например, всего за полчаса до старта поединка между "Ливерпулем" и "Ньюкаслом" на "Эмирейтс" начнется матч между "Арсеналом" и "Астон Виллой".

Лондонцы еще не теряли очки в сезоне-2022/23 и пребывают в отличном настроении, в то время как команда из Бирмингема добыла лишь одну победу за 4 тура и утопает в кризисе.

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"Арсенал"

В августе "канониры" очень порадовали своих болельщиков, да и в целом приятно удивили всю футбольную общественность. Коллектив Артеты – единственная команда после 4 сыгранных матчей розыгрыша, не потерявшая ни одного зачетного пункта. Соответственно, на данный момент "Арсенал" единолично возглавляет турнирную таблицу.

В 1-м туре "пушкари" одолели на выезде "Кристал Пэлас" (0:2), затем еще более уверенно и разгромно расправились с "Лестер Сити" (4:2) и "Борнмутом" (0:3). На выходных "Арсенал" уже не так убедительно, но все равно обыграл в своих домашних стенах "Фулхэм" (2:1). Банда Артеты очень здорово отреагировала на пропущенный гол (о чем сказал сам Микель после игры) и все-таки сумела додавить "дачников".

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"Арсенал" раскрепостился, у "канониров" ощущается некий небольшой запас прочности. Сейчас лондонцы с точки зрения качества игры выглядят как бета-версия "Манчестер Сити". Благодаря Зинченко ожили розыгрыши на левом фланге, также не самый забивной Гранит Джака уже успел трансформировать полученную свободу в гол и два ассиста. К тому же, у Артеты колотит не только Габи Жезус, но и даже центральные защитники – спросите у Габриэла Магальяэша и Салиба, у них тоже по голу, а у Вильяма еще и 1 результативная передача есть в активе.

Естественно, не без "но". Если условный "Борнмут" сыграл с "Ливерпулем", "Манчестер Сити" и тем же "Арсеналом", то календарь самих "канониров" вообще не изобиловал сложными и грозными соперниками. Также стоит добавить, что "пушкари" пока не держат столь бодрый темп на протяжении всех 90 минут. В общем, еще есть над чем работать – это абсолютно нормально.

"Астон Вилла"

Много времени для приблизительной оценки масштабов кризиса "Астон Виллы" не понадобилось. Уже в 1-м туре "львы" в гостях проиграли "Борнмуту" (2:0). Стоит ли напоминать, что еще в прошлом сезоне "вишни" выступали в Чемпионшипе?

Также подопечные Джеррарда безвольно уступили "Кристал Пэлас" (3:1) и позволили "Вест Хэм Юнайтед" (0:1) вывезти три очка с родной арены "Вилла Парк".

Да, в перерывах между откровенными провалами у команды из Бирмингема было несколько успешных вспышек. Во 2-м туре "Астон Вилла" обыграла такой же проблемный "Эвертон" (2:1), а еще прошла в следующий раунд Кубка лиги, разбив на выезде представителя Лиги 1 "Болтон" (1:4). Победы над такими оппонентами – нерепрезентативны. А ведь уже в следующем туре "львам" играть с "Манчестер Сити". Что Джеррард будет делать там? Дать бой, как в мае, вряд ли получится.

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К слову, "Астон Вилла" неплохо поработала в летнее трансферное окно: у "Барселоны" был выкуплен любимчик Стивена Джеррарда Филиппе Коутиньо, взят свободным агентом опорный хавбек "Марселя" Бубакар Камара, за копейки приобретен вратарь "Ромы" Робин Ульсен, а на правах аренды из "Севильи" пришел Людвиг Аугустиннсон.

И все же, главная покупка руководства "львов" – это центрбек Диего Карлос, "нервионцы" получили за него 31 миллион евро. Правда, есть проблема – мы рискуем увидеть Карлоса только во второй половине кампании. Дело в том, что Диего выбыл из строя на длительный срок из-за разрыва ахиллового сухожилия, полученного во время матча против "Эвертона". И это при том, что бразилец не особо склонен к травмам… В розыгрыше-2021/22 он отыграл 45 матчей за "красно-белых" во всех турнирах.

Турнирная таблица

Слишком контрастно. Арсенал – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча 5-го тура АПЛ на 31.08.2022 - изображение 1

Личные встречи

19.03.22 АПЛ "Астон Вилла" – "Арсенал" 0:1

22.10.21 АПЛ "Арсенал" – "Астон Вилла" 3:1

06.02.21 АПЛ "Астон Вилла" – "Арсенал" 1:0

08.11.20 АПЛ "Арсенал" – "Астон Вилла" 0:3

21.07.20 АПЛ "Астон Вилла" – "Арсенал" 1:0

Слишком контрастно. Арсенал – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча 5-го тура АПЛ на 31.08.2022 - изображение 2

Цифры и факты

– В последних 12 домашних матчах "Арсенала" с "Виллой" во всех турнирах залетала ставка ТБ 2.5;

– "Канониры" выиграли 9 своих матчей из последних 11 в рамках АПЛ;

– "Арсенал" забивал как минимум 3 гола в 5 последних домашних поединках из 6 против "Виллы" во всех соревнованиях;

– "Астон Вилла" проиграла 3 последних выездных матча в Английской Премьер-лиге;

– "Львы" пропустили как минимум 2 гола в последних 3 гостевых встречах в чемпионате Англии;

– "Вилла" выиграла только 3 матча из последних 15 в АПЛ.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Неутешительные новости для украинских болельщиков: Александр Зинченко пропустил матч 4-го тура против "Фулхэма" из-за проблем со связками левого колена и не факт, что он будет готов к поединку с "Астон Виллой". Также получил повреждение Томас Парти, есть информация, что ганский разрушитель застрянет в лазарете примерно на месяц – это потеря для "Арсенала". Добавим, что и Парти, и Зинченко выходили в стартовом составе в трех первых турах АПЛ текущего сезона. А еще Артета не рассчитывает на Риса Нельсона и Эль-Ненни, но менеджер "канониров" сможет обойтись и без них.

Про травму Диего Карлоса мы подробно написали выше – далее в этом году в анонсах о бразильце можно даже не упоминать. Под небольшим вопросом участие Мингза и Коутиньо. Тайрон не сыграл в поединке с "Вест Хэмом" из-за болезни, Филиппе на выходных страдал от судорог на фоне усталости.

"Арсенал", 4-5-1: Рамздейл – Томиясу, Салиба, Габриэл, Тирни – Сака, Эдегор, Джака, Виейра, Роу – Жезус

"Астон Вилла", 4-3-3: Мартинес – Кэш, Чамберс, Мингз, Динь – Макгинн, Камара, Рэмзи – Бэйли, Уоткинс, Буэндия

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Трансляция матча "Арсенал" – "Астон Вилла"
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Ставки и коэффициенты на матч

1xBet
1.50
4.74
7.30
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Favbet
1.55
4.64
7.25
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VBET
1.46
4.66
7.22
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Parimatch
1.54
4.72
7.20
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Прогноз на матч между "Арсеналом" и "Астон Виллой" от UA-Футбол

ТБ 2.5 – 3:1. Все достаточно прозаично. Родные трибуны, уверенный старт, проблемный соперник – все вводные перед этим поединком на стороне лондонской команды.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Арсенал (Лондон) анонс Английская Премьер-лига Чемпионат Англии букмекеры АПЛ прогноз UA-Футбол ставки Александр Зинченко Прогнозы Прогноз
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