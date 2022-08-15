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Звездный новичок Астон Виллы вылетел из-за тяжелой травмы до конца сезона
Джеррард в шоке
Фото: avfc.co.uk
Защитник "Астон Виллы" Диего Карлос выбыл из строя на длительный срок из-за тяжелой травмы, полученной во время матча 2-го тура АПЛ против "Эвертона" (2:1).
Как сообщает клубная пресс-служба, у 29-летнего бразильца диагностирован разрыв ахиллового сухожилия. Игроку потребуется операция, после чего он приступит к программе реабилитации. Учитывая все эти обстоятельства, срок и прогнозы выглядят очень широкими: от 6 до 9 месяцев. Скорее всего, мы не увидим его в этом сезоне.
Напомним, что этим летом "Астон Вилла" потратила около 30 миллионов евро на приобретение Карлоса из "Севильи". В прошлом сезоне он отыграл 45 матчей за "красно-белых" во всех турнирах и отметился тремя забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его в 40 млн евро.
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