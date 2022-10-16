Поттер уволит Джеррарда? Астон Вилла – Челси. Анонс и прогноз матча 11-го тура АПЛ на 16.10.2022

Английская Премьер-лига. 11-й тур.

16 октября. 16:00. Бирмингем. "Вилла Парк"

Главный судья: Роберт Джонс (Англия)

Трансляция: app.setantasports.com

Хоть "Челси" и победил в трех последних матчах с "Астон Виллой" во всех соревнованиях, эти поединки вообще ни разу не напоминали прогулку для лондонского клуба. "Вилланы" всегда по-особому настраивались на грандов и старательно выгрызали любые подборы. Например, в Кубке лиги чуть больше года назад "синие" и вовсе обыграли "львов" лишь в серии пенальти. Правда, сейчас "Вилла" уже не относится к категории "tough to beat".

Подопечные Поттера постепенно выравнивают свое положение в турнирной таблице АПЛ, "львы" же сейчас наоборот – продолжают находиться возле дна.

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Новости "Астон Виллы"

В начале сезона ситуация вообще была катастрофической, но и к сегодняшнему дню заметно лучше не стало. В августе "Астон Вилла" сгорела новичку АПЛ "Борнмуту" (2:0), забила первой в ворота "Кристал Пэлас" и тут же рассыпалась (3:1), не показала ничего внятного с "Вест Хэмом" дома (0:1) и "Арсеналом" на выезде (2:1).

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Во 2-м туре "Астон Вилла" обыграла такой же проблемный (на тот момент) "Эвертон" (2:1), а еще прошла в следующий раунд Кубка лиги, разбив на выезде представителя Лиги 1 "Болтон" (1:4). Победы над такими оппонентами мало репрезентативны.

Казалось бы, в сентябре и октябре "львы" даже никому не проиграли, три ничьи и одна победа. "Манчестер Сити" забил "вилланам" всего один гол, расслабился и пропустил (1:1), "Лидс Юнайтед" по-бойцовски выстоял вдесятером (0:0), также паритет был зафиксирован в игре "Виллы" с главным претендентом на камбэк в Чемпионшип – "Ноттингем Форест" (1:1). Минимально же обыгран был только "Саутгемптон" (1:0), находящийся сейчас в аккурат под "львами" в таблице, а именно на 17-й строчке.

Команда Джеррарда хоть и перестала напоминать "вспышку", однако заметно менее контрастной от этого не стала. Непонятно, во что именно играют парни из Бирмингема под руководством Стивена. Серьезно, "Астон Вилла" завершает матчи с "Ноттенгемом" и "Манчестер Сити" с одинаковым результатом… При этом забивают в чемпионате "львы" в основном не больше гола за поединок, за 9 туров набралось 7 мячей. Меньше – только у "Вулвз" (3). Gerrard out?

Новости "Челси"

Прошло уже 5 матчей, а полноценно и без оговорок сказать, что, мол, вот он, "Челси" Поттера – абсолютно новый и симпатичный – ну, не получается. И это не вина Грэма или команды: просто "Вулверхэмптон" – не индикатор (3:0), а настоящий "Милан" мы, к сожалению, так и не увидели.

На "Стэмфорд Бридж" не приехала половина основы коллектива Пиоли (3:0), а уже на "Сан-Сиро" итог определили радикальность и несовершенство футбольных правил (0:2). Действительно, с точки зрения актуальной буквы закона, Фикайо Томори был удален справедливо, однако в плане игрового духа – это чистое кощунство.

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С "РБ Зальцбург" (1:1) в середине сентября и "Кристал Пэлас" (1:2) в начале октября вышло вполне по-боевому. Это были дебютные поединки для Поттера во главе "Челси", к тому же во времени их разделила международная пауза. Удержать минимальную победу над австрийцами "синие" не смогли, а вот с "орлами" фортуна улыбнулась на последних секундах встречи.

До конца месяца "Челси" проведет еще 5 матчей. Цели очевидны: укрепить свои позиции в чемпионате Англии, оформить выход из группы Лиги чемпионов. На каждый поединок Поттер точечно адаптирует игровую модель, но с ростом числа игроков в лазарете делать это будет все сложнее.

Турнирная таблица

Личные встречи

26.12.21 АПЛ "Астон Вилла" – "Челси" 1:3

22.09.21 EFL "Челси" – "Астон Вилла" 1:1 (4:3 в лотерее)

11.09.21 АПЛ "Челси" – "Астон Вилла" 3:0

23.05.21 АПЛ "Астон Вилла" – "Челси" 2:1

28.12.20 АПЛ "Челси" – "Астон Вилла" 1:1

Цифры и факты

– В последних 7 матчах "Челси" в АПЛ залетала ставка ТБ 2.5;

– В последних 4 поединках "Астон Виллы" в чемпионате наоборот – залетала ставка ТМ 2.5;

– "Синие" выиграли свои последние 3 матча в АПЛ.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Джеррард стопроцентно не рассчитывает на Камара, Диня, Аугустинссона. Еще не стоит вспоминать и про Диего Карлоса, защитник должен вернуться во второй половине сезона. Леон Бэйли в порядке, мышечная травма его уже не беспокоит.

Канте схватил рецидив – шок, но француз не поедет в Катар на чемпионат мира. Та же участь может постигнуть и Джеймса. Колено англичанина не позволит ему выйти на поле 6-8 недель. Для Риса Мундиаль под большим вопросом. Также продолжают лечиться Фофана и болеть Зиеш. Маунт успел восстановиться от небольшого повреждения бедра. Видимо, именно по этой причине Поттер снял Мейсона с игры на "Сан-Сиро" еще в перерыве.

"Астон Вилла", 4-3-3: Мартинес – Кэш, Конса, Мингз, Янг – Макгинн, Луис, Рэмзи – Бейли, Ингз, Буэндия

"Челси", 4-2-3-1: Аррисабалага – Аспиликуэта, Силва, Кулибали, Кукурелья – Лофтус-Чик, Жоржиньо – Маунт, Хавертц, Стерлинг – Обамеянг

An injury update on Reece James. — Chelsea FC (@ChelseaFC) October 15, 2022

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Астон Виллой" и "Челси" от UA-Футбол

ТБ 2.5 – 1:2. "Челси" обязан быть свежим и эффективным, ведь лондонцы осознанно экономили силы во втором тайме в Италии. "Астон Вилла" однозначно постарается дать именитым гостям бой, но даже желание спасти Джеррарда (если такое вообще у "львов" присутствует) вряд ли окажется мощнее настроя и тонуса "синих".

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.