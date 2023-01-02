Брентфорд – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 02.01.23

Английская Премьер-лига, 19-й тур

2 января, 19:30. "Брентфорд Коммюнити Стедиум" (Лондон)

Главный арбитр: Стюарт Эттвелл

Прямая трансляция: Setanta Sports

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Обе команды неплохо вошли в ритм АПЛ после международной паузы. В активе "Брентфорда" четыре очка после двух матчей, а "Ливерпуль" заработал максимально возможные шесть зачетных пунктов. В прошлом сезоне коллективы выдали два хороших поединка, а повторится ли это снова?

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Новости Брентфорда

Наставник “пчел” Томас Франк продлил контракт за несколько дней до возобновления чемпионата. Датчанин своими результатами заслужил долгосрочное соглашение сроком до 2027-го года. Сразу Франк вот такое доверие от руководства воплотил в результат. Сначала "Брентфорд" сыграл вничью с "Тоттенхэмом". Но, учитывая ход событий в матче, это была скорее потеря двух очков, ведь “пчелы” с победного счета 2:0 сыграли в итоге 2:2.

Против "Вест Хэма" ошибки были учтены. Хотя здесь также повлиял и уровень соперника: "молотобойцы" были гораздо хуже в реализации, чем "шпоры". Вместе эти факторы выплыли в победу "Брентфорда" и текущее 10 место в АПЛ. Да, в октябре – ноябре у пчел был тяжелый период с минимальным набором очков, однако в последних трех встречах АПЛ они заработали семь зачетных пунктов из девяти возможных. В том числе была одержана победа над "Манчестер Сити" на "Этихаде".

Кадры хозяев

Потерь у “Брентфорда” достаточно. Сейчас в лазарете находятся сразу шесть игроков: Айер, Баптист, Хики, Оньека, Стракоша и Тони. Конечно, самой болезненной потерей является отсутствие последнего – английского нападающего. Тони является наиболее результативным игроком команды в АПЛ, ведь он принял участие в 55% голов.

Новости Ливерпуля

Подопечные Клоппа неудачно вошли в игру после международной паузы. Стартовали они с поражения "Манчестер Сити" в Кубке лиги. Тогда “мерсисайдцы” дважды по ходу матча отыгрывались, однако в итоге вполне заслуженно проиграли.

Если выбывание из борьбы за такой трофей практически никак не должно повлиять на команду, то хорошие результаты в АПЛ – основная цель "Ливерпуля". А вот здесь пока все хорошо: две подряд победы над "Астон Виллой" и "Лестером". Однако “хорошо” именно в плане результата, ведь к игре есть претензии. Например, в поединке с “Лестером” “мерсисайдцы” хоть и выиграли 2:1, однако не забили ни одного гола – постарался защитник Фас, который дважды поразил собственные ворота. И вообще матч для "мерсисайдцев" складывался тяжело, даже в плане той же реализации моментов. С, казалось бы, более неуступчивой "Виллой" Эмери была на порядок легче.

Кадры гостей

У "мерсисайдцев" еще большие проблемы с травмированными. Предыдущие матчи пропускали Артур, Джонс, Луис Диас, Жота, Фирмино и Милнер. После последней сейчас встречи к ним добавились еще и Эллиот с Робертсоном. Эта двойка получила повреждения в матче против "Лестера" и пока неизвестно, сыграют ли они сегодня. А вот зимний новичок Коди Гакпо уже готов к дебюту в составе "мерсисайдцев".

Последние пять матчей Брентфорда и Ливерпуля

Последние пять встреч хозяев

30.12. Вест Хэм – Брентфорд 0:2 (АПЛ)

26.12. Брентфорд – Тоттенхэм 2:2 (АПЛ)

17.12. Брентфорд – Вольфсбург 2:2 (АПЛ)

13.12. Брентфорд – Сельта 1:3 (АПЛ)

10.12. Брентфорд – Бордо 1:2 (ТМ)

Последние пять встреч гостей

30.12. Ливерпуль – Лестер 2:1 (АПЛ)

26.12. Астон Вилла – Ливерпуль 1:3 (АПЛ)

22.12. Манчестер Сити – Ливерпуль 3:2 (АПЛ)

16.12. Ливерпуль – Милан 4:1 (ТМ)

11.12. Ливерпуль – Лион 1:3 (ТМ)

Личные встречи между командами

В этом веке команды между собой играли только дважды: в прошлом розыгрыше чемпионата сначала была зафиксирована ничья (3:3), а затем "Ливерпуль" выиграл (3:0). До этого предшествовал личный поединок в далеком 1989-м. Тогда "мерсисайдцы" в Кубке Англии разгромили "пчел" со счетом 4:0. В общей сложности коллективы встречались в своей истории 17 раз: 10 побед в активе "Ливерпуля", три – на счету "Брентфорда", еще четыре раза команды играли вничью.

Турнирная таблица АПЛ

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ 1 Арсенал 16 14 1 1 40 - 14 43 2 Манчестер Сити 16 11 3 2 44 - 16 36 3 Ньюкасл 17 9 7 1 32 - 11 34 4 Манчестер Юнайтед 16 10 2 4 24 - 20 32 5 Тоттенхэм 17 9 3 5 33 - 25 30 6 Ливерпуль 16 8 4 4 33 - 19 28 7 Фулхэм 17 7 4 6 29 - 27 25 8 Челси 16 7 4 5 20 - 18 25 9 Брайтон энд Хоув Альбион 16 7 3 6 28 - 24 24 10 Брентфорд 17 5 8 4 27 - 27 23 11 Кристал Пэлас 16 6 4 6 17 - 21 22 12 Астон Вилла 17 6 3 8 19 - 25 21 13 Лестер Сити 17 5 2 10 26 - 30 17 14 Лидс Юнайтед 16 4 4 8 23 - 29 16 15 Борнмут 17 4 4 9 18 - 36 16 16 Эвертон 17 3 6 8 13 - 20 15 17 Вест Хэм Юнайтед 17 4 2 11 13 - 22 14 18 Ноттингем Форест 17 3 5 9 12 - 34 14 19 Вулверхэмптон 17 3 4 10 10 - 26 13 20 Саутгемптон 17 3 3 11 15 - 32 12

Цифры и факты

Нападающий "Брентфорда" Айвен Тони занимает второе место в АПЛ среди наиболее результативных игроков (12 голов и три ассиста). Выше него только Эрлинг Холанд (21+3).

"Ливерпуль" за семь выездных поединков этого сезона набрал всего восемь очков.

"Пчелы" последний раз побеждали дома еще 14 октября прошлого года. Тогда три очка в матче против “Брайтона” принес дубль того же Тони.

У "Брентфорда" самая плохая оборона среди первых 12 команд АПЛ - 27 пропущенных голов.

"Ливерпуль" забил в последних 26 поединках АПЛ в Лондоне.

Ставки и коэффициенты на матч Брентфорд – Ливерпуль

Прогноз матча Брентфорд – Ливерпуль от UA-Football

"Пчелы" довольно прилично смотрятся в первом тайме, в то время как "Ливерпулю" часто требуется время для расшатывания. Без Тони подопечным ФрАнка будет труднее отличиться, однако они могут и сконцентрироваться на обороне. Более интересная игра будет после перерыва, а вот к ней "мерсисайдцы" выйти вперед не смогут. Прогноз: "Брентфорд" не проигрывает в первом тайме (Кф 1,75).