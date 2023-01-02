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Брентфорд – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 02.01.23
Команды с большими кадровыми потерями
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 19-й тур
2 января, 19:30. "Брентфорд Коммюнити Стедиум" (Лондон)
Главный арбитр: Стюарт Эттвелл
Прямая трансляция: Setanta Sports
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
Обе команды неплохо вошли в ритм АПЛ после международной паузы. В активе "Брентфорда" четыре очка после двух матчей, а "Ливерпуль" заработал максимально возможные шесть зачетных пунктов. В прошлом сезоне коллективы выдали два хороших поединка, а повторится ли это снова?
Новости Брентфорда
Наставник “пчел” Томас Франк продлил контракт за несколько дней до возобновления чемпионата. Датчанин своими результатами заслужил долгосрочное соглашение сроком до 2027-го года. Сразу Франк вот такое доверие от руководства воплотил в результат. Сначала "Брентфорд" сыграл вничью с "Тоттенхэмом". Но, учитывая ход событий в матче, это была скорее потеря двух очков, ведь “пчелы” с победного счета 2:0 сыграли в итоге 2:2.
Против "Вест Хэма" ошибки были учтены. Хотя здесь также повлиял и уровень соперника: "молотобойцы" были гораздо хуже в реализации, чем "шпоры". Вместе эти факторы выплыли в победу "Брентфорда" и текущее 10 место в АПЛ. Да, в октябре – ноябре у пчел был тяжелый период с минимальным набором очков, однако в последних трех встречах АПЛ они заработали семь зачетных пунктов из девяти возможных. В том числе была одержана победа над "Манчестер Сити" на "Этихаде".
Кадры хозяев
Потерь у “Брентфорда” достаточно. Сейчас в лазарете находятся сразу шесть игроков: Айер, Баптист, Хики, Оньека, Стракоша и Тони. Конечно, самой болезненной потерей является отсутствие последнего – английского нападающего. Тони является наиболее результативным игроком команды в АПЛ, ведь он принял участие в 55% голов.
Новости Ливерпуля
Подопечные Клоппа неудачно вошли в игру после международной паузы. Стартовали они с поражения "Манчестер Сити" в Кубке лиги. Тогда “мерсисайдцы” дважды по ходу матча отыгрывались, однако в итоге вполне заслуженно проиграли.
Если выбывание из борьбы за такой трофей практически никак не должно повлиять на команду, то хорошие результаты в АПЛ – основная цель "Ливерпуля". А вот здесь пока все хорошо: две подряд победы над "Астон Виллой" и "Лестером". Однако “хорошо” именно в плане результата, ведь к игре есть претензии. Например, в поединке с “Лестером” “мерсисайдцы” хоть и выиграли 2:1, однако не забили ни одного гола – постарался защитник Фас, который дважды поразил собственные ворота. И вообще матч для "мерсисайдцев" складывался тяжело, даже в плане той же реализации моментов. С, казалось бы, более неуступчивой "Виллой" Эмери была на порядок легче.
Кадры гостей
У "мерсисайдцев" еще большие проблемы с травмированными. Предыдущие матчи пропускали Артур, Джонс, Луис Диас, Жота, Фирмино и Милнер. После последней сейчас встречи к ним добавились еще и Эллиот с Робертсоном. Эта двойка получила повреждения в матче против "Лестера" и пока неизвестно, сыграют ли они сегодня. А вот зимний новичок Коди Гакпо уже готов к дебюту в составе "мерсисайдцев".
Последние пять матчей Брентфорда и Ливерпуля
Последние пять встреч хозяев
- 30.12. Вест Хэм – Брентфорд 0:2 (АПЛ)
- 26.12. Брентфорд – Тоттенхэм 2:2 (АПЛ)
- 17.12. Брентфорд – Вольфсбург 2:2 (АПЛ)
- 13.12. Брентфорд – Сельта 1:3 (АПЛ)
- 10.12. Брентфорд – Бордо 1:2 (ТМ)
Последние пять встреч гостей
- 30.12. Ливерпуль – Лестер 2:1 (АПЛ)
- 26.12. Астон Вилла – Ливерпуль 1:3 (АПЛ)
- 22.12. Манчестер Сити – Ливерпуль 3:2 (АПЛ)
- 16.12. Ливерпуль – Милан 4:1 (ТМ)
- 11.12. Ливерпуль – Лион 1:3 (ТМ)
Личные встречи между командами
В этом веке команды между собой играли только дважды: в прошлом розыгрыше чемпионата сначала была зафиксирована ничья (3:3), а затем "Ливерпуль" выиграл (3:0). До этого предшествовал личный поединок в далеком 1989-м. Тогда "мерсисайдцы" в Кубке Англии разгромили "пчел" со счетом 4:0. В общей сложности коллективы встречались в своей истории 17 раз: 10 побед в активе "Ливерпуля", три – на счету "Брентфорда", еще четыре раза команды играли вничью.
Турнирная таблица АПЛ
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З - П
|ОЧКИ
|1
|Арсенал
|16
|14
|1
|1
|40 - 14
|43
|2
|Манчестер Сити
|16
|11
|3
|2
|44 - 16
|36
|3
|Ньюкасл
|17
|9
|7
|1
|32 - 11
|34
|4
|Манчестер Юнайтед
|16
|10
|2
|4
|24 - 20
|32
|5
|Тоттенхэм
|17
|9
|3
|5
|33 - 25
|30
|6
|Ливерпуль
|16
|8
|4
|4
|33 - 19
|28
|7
|Фулхэм
|17
|7
|4
|6
|29 - 27
|25
|8
|Челси
|16
|7
|4
|5
|20 - 18
|25
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|16
|7
|3
|6
|28 - 24
|24
|10
|Брентфорд
|17
|5
|8
|4
|27 - 27
|23
|11
|Кристал Пэлас
|16
|6
|4
|6
|17 - 21
|22
|12
|Астон Вилла
|17
|6
|3
|8
|19 - 25
|21
|13
|Лестер Сити
|17
|5
|2
|10
|26 - 30
|17
|14
|Лидс Юнайтед
|16
|4
|4
|8
|23 - 29
|16
|15
|Борнмут
|17
|4
|4
|9
|18 - 36
|16
|16
|Эвертон
|17
|3
|6
|8
|13 - 20
|15
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|17
|4
|2
|11
|13 - 22
|14
|18
|Ноттингем Форест
|17
|3
|5
|9
|12 - 34
|14
|19
|Вулверхэмптон
|17
|3
|4
|10
|10 - 26
|13
|20
|Саутгемптон
|17
|3
|3
|11
|15 - 32
|12
Цифры и факты
- Нападающий "Брентфорда" Айвен Тони занимает второе место в АПЛ среди наиболее результативных игроков (12 голов и три ассиста). Выше него только Эрлинг Холанд (21+3).
- "Ливерпуль" за семь выездных поединков этого сезона набрал всего восемь очков.
- "Пчелы" последний раз побеждали дома еще 14 октября прошлого года. Тогда три очка в матче против “Брайтона” принес дубль того же Тони.
- У "Брентфорда" самая плохая оборона среди первых 12 команд АПЛ - 27 пропущенных голов.
- "Ливерпуль" забил в последних 26 поединках АПЛ в Лондоне.
Ставки и коэффициенты на матч Брентфорд – Ливерпуль
Прогноз матча Брентфорд – Ливерпуль от UA-Football
"Пчелы" довольно прилично смотрятся в первом тайме, в то время как "Ливерпулю" часто требуется время для расшатывания. Без Тони подопечным ФрАнка будет труднее отличиться, однако они могут и сконцентрироваться на обороне. Более интересная игра будет после перерыва, а вот к ней "мерсисайдцы" выйти вперед не смогут. Прогноз: "Брентфорд" не проигрывает в первом тайме (Кф 1,75).
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