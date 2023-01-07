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Ливерпуль – Вулверхэмптон. Анонс и прогноз матча Кубка Англии на 07.01.23

Англия
(1 голосов)

Здесь уже Робин Гудами быть не нужно

Ливерпуль – Вулверхэмптон. Анонс и прогноз матча Кубка Англии на 07.01.23

Фейсбук Вулвергемптона/Автор невідомий

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Кубок Англии, 1/32 финала

7 января, 22:00. "Энфилд" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Эндрю Медли

Прямая трансляция: Setanta Sports

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Трансляція матчу Ліверпуль - Вулвергемптон
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"Мерсисайдцы" в последние годы известны тем, что против "богатых" команд АПЛ они зарабатывают очки и отдают "бедным". Вулвз подпадает как раз под второй вариант, ведь на данный момент команда в очень затруднительной ситуации. Однако это Кубок Англии – игра навылет, да еще и у многих на поле выходит резерв. Как же будет в этот раз?

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Новости Ливерпуля

В начале этой недели "мерсисайдцы" снова сыграли роль Робин Гуда. 2 января подопечные Клоппа приехали в гости к "Брентфорду", где уже до перерыва пропустили дважды. В итоге "Ливерпуль" во втором тайме так и не смог переломить ход игры. В той встрече поразительными были контратаки соперника, и “мерсисайдцы” не знали, как с ними справиться. К тому же пчелы выиграли очень много борьбы при стандартах, что в таком матче тоже важно.

После международной паузы в активе команды Клоппа две победы и две ничьи. "Качественным" в исполнении "Ливерпуля" можно назвать только поединок с "Астон Виллой", где "мерсисайдцы" против достаточно сильного соперника еще в первом тайме завладели преимуществом в два мяча, и не отпустили его во втором. Из "Сити" в Кубке лиги было тяжело – причина известна, а вот против "Лестера" и "Брентфорда" – провал. За эти два матча "мерсисайдцы" забили однажды (если не считать автогол) и сделал это Окслейд-Чемберлен. Красноречиво.

Кадры хозяев

Новичок "мерсисайдцев" Коди Гакпо уже в общей группе и может дебютировать за клуб сегодня. В то же время вице-капитан команды Вирджил ван Дейк выбыл на несколько недель, а вот капитан Джордан Хендерсон вернулся из лазарета после сотрясения мозга. Ну и вне игры находятся уже привычные Артур, Луис Диас, Жота, Милнер и Фирмино. Кроме этого Кейта снова под вопросом.

Новости Вулверхэмптона

Приход Лопетеги уже меняет команду. Испанский наставник провел с "вулвз" четыре матча, а проиграл всего один раз – через поздний гол Рашфорда. В первых двух поединках "Вулверхэмптон" победил, а в четвертом, против "Астон Виллы", потерял три очка на 78-й минуте встречи. Такое из "вулвз" в этом сезоне было нечасто.

Но все равно команда все еще в зоне вылета. Однако чтобы выбраться из этой тройки аутсайдеров, нужно набрать два очка – задача для Лопетеги вполне по силам. Под руководством испанца "вулвз" провел два выездных матча АПЛ, и набрал вдвое больше очков, чем за предыдущие семь в этом сезоне. Уже виден прогресс, а против достаточно кризисного “Ливерпуля” можно показать и хороший результат. Но ведь "Энфилд"...

Кадры гостей

В "вулвз" все гораздо проще с лазаретом – там три игрока. Калайджич, Нету и Чикинью пока не помощники команде.

Последние пять матчей Ливерпуля и Вулверхэмптона

Последние пять встреч хозяев

  • 02.01.23. Брентфорд – Ливерпуль 3:1 (АПЛ)
  • 30.12.22. Ливерпуль – Лестер 2:1 (АПЛ)
  • 26.12.22. Астон Вилла – Ливерпуль 1:3 (АПЛ)
  • 22.12.22. Манчестер Сити – Ливерпуль 3:2 (Кубок лиги)
  • 16.12.22. Ливерпуль – Милан 4:1 (ТМ)

Последние пять встреч гостей

  • 04.01.23. Астон Вилла – Вулверхэмптон 1:1 (АПЛ)
  • 31.12.22. Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед 0:1 (АПЛ)
  • 26.12.22. Эвертон – Вулверхэмптон 1:2 (АПЛ)
  • 20.12.22. Вулверхэмптон – Гиллингем 2:0 (Кубок лиги)
  • 14.12.22. Кадис – Вулверхэмптон 3:4 (ТМ)

Последние пять личных встреч между командами

22.05.22. Ливерпуль – Вулверхэмптон 3:1 (АПЛ)

04.12.21. Вулверхэмптон – Ливерпуль 0:1 (АПЛ)

15.03.21. Вулверхэмптон – Ливерпуль 0:1 (АПЛ)

06.12.20. Ливерпуль – Вулверхэмптон 4:0 (АПЛ)

23.01.20. Вулверхэмптон – Ливерпуль 1:2 (АПЛ)

Цифры и факты

  • "Ливерпуль" победил в 11 из последних 13 матчей против "Вулверхэмптона".
  • Команды третий раз встречаются в Кубке Англии за последние шесть сезонов.
  • Для Лопетеги это будет дебют против Ливерпуля.
  • "Мерсисайдцы" в трех из последних четырех матчей пропускали до 20-й минуты.

Ставки и коэффициенты на матч Ливерпуль – Вулверхэмптон

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1.33
5.40
8.40
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1.35
5.50
8.00
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VBET
1.33
5.60
8.50
Сделать ставку

Прогноз матча Ливерпуль – Вулверхэмптон от UA-Football

"Вулвз" покажет очень достойную борьбу сегодня. В последний раз, когда команды встречались на "Энфилде", то победил именно "Вулверхэмптон". Возможно, сегодня победу добиться не удастся, однако по крайней мере гол забить можно. Да еще ван Дейка не будет с командой. Прогноз: Обе забьют (Кф 1,9).

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В статье: Юрген Клопп Вулверхэмптон Ливерпуль Хулен Лопетеги Коди Гакпо
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