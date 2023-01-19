Манчестер Сити - Тоттенхэм. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 19.01.2023

Чемпионат Англии, седьмой тур

19 января 2023. Манчестер, “Этихад”

“Манчестер Сити” 22:00 “Тоттенхэм”

Телетрансляция – Setanta Sports+

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Манчестер Сити” и “Тоттенхэм” проиграли в прошлом туре своим принципиальным соперникам в дерби. “Горожане” отдалились от первого места, “шпоры” – от первой четверки. Ни первая, ни вторая команда больше не могут себе позволить терять очки.

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Новости Манчестер Сити

"Манчестер Сити" проиграл два последних матча во всех турнирах. Это случается крайне редко, и при особенных обстоятельствах.

Что не так с "Сити"? В последних двух матчах команда Гвардиолы нанесла всего один удар в створ по воротам соперников. Найти оправдание поражению "Саутгемптону" (0:2) в Кубке лиги сложно, в этом признается и сам Гвардиола, а Илкай Гюндоган сказал после матча, что игре "Сити" чего-то не хватает.

Но в оценке поединка с "Манчестер Юнайтед" (1:2) следует быть менее категоричным. Все видели при каких обстоятельствах МЮ забил свой первый гол, а во втором у “Сити” был небольшой провал в защите, это бывает.

"Наша креативная игра не на таком хорошем уровне, как раньше. Чтобы иметь голевые шансы, нужно иметь развитие атаки, растягивать линии обороны. В последних двух матчах у нас были с этим проблемы. Проблемы не в психологии, а в тактике. Мне нужно найти причины", - ответил Гвардиола на вопрос, почему его команда создает так мало моментов в последних матчах.

Какие же это тактические проблемы? Главная из них – это выпадение из игры Эрлинга Холанда. Проблема не в самом норвежце, а в том, что команда не может создавать для него качественные шансы. Холанд опускается глубже в поисках мяче, и “Сити” это не идет на пользу.

Также нельзя не заметить, что после ЧМ ряд игроков основного состава утратили игровой ритм, “Сити” сознательно замедляет темп игры, это дает контроль, но не остроту у ворот соперника. Команде Гвардиолы нужно времени, чтобы прийти в себя. Появляются и хорошие кадровые новости – защитники Джон Стоунз и Рубен Диаш вернулись к тренировкам после травм, как и Кевин Де Брюйне, пропустивший один день по личным причинам.

Новости Тоттенхэма

Проблемы “Манчестер Сити” и “Тоттенхэма” несопоставимы. У “горожан” небольшой спад в игре, но у “шпор” – настоящий кризис идентичности. Поражение “Арсеналу” в дерби Северного Лондона вновь подняло старый вопрос: в каком направлении движется “Тоттенхэм” Антонио Конте? И движется ли?

Итальянцу надоело отвечать на вопросы журналистов о трансферах команды, он сказал, что эти вопросы должны задаваться кому-то другому, недвусмысленным образом предложив спортдиру Фабио Паратичи устроить пресс-конференцию.

Что касается игры и результатов, то Конте всячески защищает свою команду, говорит, что она тяжело работает, старается, и он доволен тем, что он видит.

В это сложно поверить. В первом тайме против “Арсенала” “шпоры” позволяли противнику доминировать на своем поле. “Тоттенхэм” вновь провалил первую половины игры, включился после перерыва, но “Арсенал” – это не “Кристал Пэлас” и не “Брентфорд”, и лидер АПЛ уверенно отстоял победу, все атаки “шпор” застряли в перчатках Рэмсдейла.

“Тоттенхэм” пропускал по два и больше голов в восьми из девяти последних матчей АПЛ. Не такого ожидаешь от команд Конте.

Но кадровая ситуация “шпор” постепенно улучшается. Уже успел провести несколько минут Ришарлисон, а к игре против “Манчестер Сити” восстановился Бентанкур. Остается травмированным только Моура.

Статистика команд, цифры и факты

“Шпоры” выиграли два матча у “горожан” в прошлом сезоне. Еще никто не побеждал в трех подряд матчах чемпионата у команды Гвардиолы (Ла Лига, Бундеслига, АПЛ).

“Сити” не проигрывал в трех подряд матчах всех турниров с апреля 2018 года.

“Манчестер Сити” победил в семи первых своих матчах АПЛ на “Этихаде”, но в последних двух поединках взял на своем стадионе всего одно очко. Три подряд домашних игры без побед у “Сити” не было с декабря 2016 года.

“Тоттенхэм” проиграл все матчи нынешнего сезона против команд, которые были выше его в турнирной таблице.

Гвардиола проиграл шесть из 15 матчей “Тоттенхэму”.

“Тоттенхэм” пропускал первым в восьми из девяти последних матчей Премьер-лиги.

Эрлинг Холанд не забил ни одного гола в трех последних матчах всех турниров.

Последние пять матчей Манчестер Сити и Тоттенхэма

Манчестер Сити

14.01 “Манчестер Юнайтед” 1:2 (АПЛ)

11.01 “Саутгемптон” 0:2 (Кубок лиги)

08.01 “Челси” 4:0 (Кубок Англии)

05.01 “Челси” 1:0 (АПЛ)

31.12 “Эвертон” 1:1 (АПЛ)

Тоттенхэм

15.01 “Арсенал” 0:2 (АПЛ)

07.01 “Портсмут” 1:0 (Кубок Англии)

04.01 “Кристал Пэлас” 4:0 (АПЛ)

01.01 “Астон Вилла” 0:2 (АПЛ)

26.12 “Брентфорд” 2:2 (АПЛ)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Арсенал" 18 15 2 1 42-14 +28 47 2 "Манчестер Сити" 18 12 3 3 46-18 +28 39 3 "Манчестер Юнайтед" 19 12 3 4 30-22 +8 39 4 "Ньюкасл" 19 10 8 1 33-11 +22 38 5 "Тоттенхэм" 19 10 3 6 37-27 +10 33 6 "Фулхэм" 20 9 4 7 32-29 +3 31 7 "Брайтон энд Хоув Альбион" 18 9 3 6 35-25 +10 30 8 "Брентфорд" 19 7 8 4 32-28 +4 29 9 "Ливерпуль" 18 8 4 6 34-25 +9 28 10 "Челси" 19 8 4 7 22-21 +1 28 11 "Астон Вилла" 19 7 4 8 22-27 -5 25 12 "Кристал Пэлас" 19 6 5 8 18-27 -9 23 13 "Ноттингем Форест" 19 5 5 9 15-34 -19 20 14 "Лестер Сити" 19 5 2 12 26-33 -7 17 15 "Лидс Юнайтед" 18 4 5 9 26-33 -7 17 16 "Вулверхэмптон" 19 4 5 10 12-27 -15 17 17 "Борнмут" 19 4 4 11 18-41 -23 16 18 "Вест Хэм Юнайтед" 19 4 3 12 15-25 -10 15 19 "Эвертон" 19 3 6 10 15-26 -11 15 20 "Саутгемптон" 19 4 3 12 17-34 -17 15

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Личные встречи

“Тоттенхэм” выиграл четыре из пяти последних матчей чемпионата против “Манчестер Сити”, включая две победы в прошлом сезоне (1:0 на своем поле и 3:2 в гостях). Общая статистика АПЛ: 27 побед “Тоттенхэма”, 16 “Манчестер Сити”, семь ничьих.

Где смотреть матч Манчестер Сити – Тоттенхэм

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Манчестер Сіті - Тоттенгем Смотреть трансляцию

Ориентировочные составы

“Манчестер Сити”: Эдерсон – Аке, Аканджи, Стоунз, Льюис – Гюндоган, Родри, Де Брюйне – Грилиш, Холанд, Марез

“Тоттенхэм”: Льорис – Ромеро, Дайер, Дэвис – Доэрти, Хейбьерг, Бентанкур, Перишич – Кулушевски, Кейн, Сон

Ставки и Коэффициенты на матч Манчестер Сити – Тоттенхэм

Прогноз на матч Манчестер Сити – Тоттенхэм от UA-Football

“Тоттенхэм” дважды проиграл “Арсеналу”, по разу “Манчестер Юнайтед”, “Ньюкаслу” и “Ливерпулю”. Что должно остановить “Сити”? “Горожане” находятся не в лучшей форме, и они будут опасаться контратак гостей. Но если команда Гвардиолы забьет гол первой, победа будет за ней. Прогноз – победа “Манчестер Сити” 3:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.