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Манчестер Сити - Тоттенхэм. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 19.01.2023
И Гвардиоле, и Конте нужна победа после неудачи в дерби
Getty Images / Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, седьмой тур
19 января 2023. Манчестер, “Этихад”
“Манчестер Сити” 22:00 “Тоттенхэм”
Телетрансляция – Setanta Sports+
Текстовая трансляция – UA-Футбол
“Манчестер Сити” и “Тоттенхэм” проиграли в прошлом туре своим принципиальным соперникам в дерби. “Горожане” отдалились от первого места, “шпоры” – от первой четверки. Ни первая, ни вторая команда больше не могут себе позволить терять очки.
- Новости Манчестер Сити
- Новости Тоттенхэма
- Статистика команд, цифры и факты
- Последние пять матчей Манчестер Сити и Тоттенхэма
- Турнирная таблица
- Личные встречи
- Где смотреть матч Манчестер Сити – Тоттенхэм
- Ориентировочные составы
- Ставки и Коэффициенты на матч Манчестер Сити – Тоттенхэм
- Прогноз на матч Манчестер Сити – Тоттенхэм от UA-Football
Новости Манчестер Сити
"Манчестер Сити" проиграл два последних матча во всех турнирах. Это случается крайне редко, и при особенных обстоятельствах.
Что не так с "Сити"? В последних двух матчах команда Гвардиолы нанесла всего один удар в створ по воротам соперников. Найти оправдание поражению "Саутгемптону" (0:2) в Кубке лиги сложно, в этом признается и сам Гвардиола, а Илкай Гюндоган сказал после матча, что игре "Сити" чего-то не хватает.
Но в оценке поединка с "Манчестер Юнайтед" (1:2) следует быть менее категоричным. Все видели при каких обстоятельствах МЮ забил свой первый гол, а во втором у “Сити” был небольшой провал в защите, это бывает.
"Наша креативная игра не на таком хорошем уровне, как раньше. Чтобы иметь голевые шансы, нужно иметь развитие атаки, растягивать линии обороны. В последних двух матчах у нас были с этим проблемы. Проблемы не в психологии, а в тактике. Мне нужно найти причины", - ответил Гвардиола на вопрос, почему его команда создает так мало моментов в последних матчах.
Какие же это тактические проблемы? Главная из них – это выпадение из игры Эрлинга Холанда. Проблема не в самом норвежце, а в том, что команда не может создавать для него качественные шансы. Холанд опускается глубже в поисках мяче, и “Сити” это не идет на пользу.
Также нельзя не заметить, что после ЧМ ряд игроков основного состава утратили игровой ритм, “Сити” сознательно замедляет темп игры, это дает контроль, но не остроту у ворот соперника. Команде Гвардиолы нужно времени, чтобы прийти в себя. Появляются и хорошие кадровые новости – защитники Джон Стоунз и Рубен Диаш вернулись к тренировкам после травм, как и Кевин Де Брюйне, пропустивший один день по личным причинам.
Новости Тоттенхэма
Проблемы “Манчестер Сити” и “Тоттенхэма” несопоставимы. У “горожан” небольшой спад в игре, но у “шпор” – настоящий кризис идентичности. Поражение “Арсеналу” в дерби Северного Лондона вновь подняло старый вопрос: в каком направлении движется “Тоттенхэм” Антонио Конте? И движется ли?
Итальянцу надоело отвечать на вопросы журналистов о трансферах команды, он сказал, что эти вопросы должны задаваться кому-то другому, недвусмысленным образом предложив спортдиру Фабио Паратичи устроить пресс-конференцию.
Что касается игры и результатов, то Конте всячески защищает свою команду, говорит, что она тяжело работает, старается, и он доволен тем, что он видит.
В это сложно поверить. В первом тайме против “Арсенала” “шпоры” позволяли противнику доминировать на своем поле. “Тоттенхэм” вновь провалил первую половины игры, включился после перерыва, но “Арсенал” – это не “Кристал Пэлас” и не “Брентфорд”, и лидер АПЛ уверенно отстоял победу, все атаки “шпор” застряли в перчатках Рэмсдейла.
“Тоттенхэм” пропускал по два и больше голов в восьми из девяти последних матчей АПЛ. Не такого ожидаешь от команд Конте.
Но кадровая ситуация “шпор” постепенно улучшается. Уже успел провести несколько минут Ришарлисон, а к игре против “Манчестер Сити” восстановился Бентанкур. Остается травмированным только Моура.
Статистика команд, цифры и факты
- “Шпоры” выиграли два матча у “горожан” в прошлом сезоне. Еще никто не побеждал в трех подряд матчах чемпионата у команды Гвардиолы (Ла Лига, Бундеслига, АПЛ).
- “Сити” не проигрывал в трех подряд матчах всех турниров с апреля 2018 года.
- “Манчестер Сити” победил в семи первых своих матчах АПЛ на “Этихаде”, но в последних двух поединках взял на своем стадионе всего одно очко. Три подряд домашних игры без побед у “Сити” не было с декабря 2016 года.
- “Тоттенхэм” проиграл все матчи нынешнего сезона против команд, которые были выше его в турнирной таблице.
- Гвардиола проиграл шесть из 15 матчей “Тоттенхэму”.
- “Тоттенхэм” пропускал первым в восьми из девяти последних матчей Премьер-лиги.
- Эрлинг Холанд не забил ни одного гола в трех последних матчах всех турниров.
Последние пять матчей Манчестер Сити и Тоттенхэма
Манчестер Сити
- 14.01 “Манчестер Юнайтед” 1:2 (АПЛ)
- 11.01 “Саутгемптон” 0:2 (Кубок лиги)
- 08.01 “Челси” 4:0 (Кубок Англии)
- 05.01 “Челси” 1:0 (АПЛ)
- 31.12 “Эвертон” 1:1 (АПЛ)
Тоттенхэм
- 15.01 “Арсенал” 0:2 (АПЛ)
- 07.01 “Портсмут” 1:0 (Кубок Англии)
- 04.01 “Кристал Пэлас” 4:0 (АПЛ)
- 01.01 “Астон Вилла” 0:2 (АПЛ)
- 26.12 “Брентфорд” 2:2 (АПЛ)
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Арсенал"
|18
|15
|2
|1
|42-14
|+28
|47
|2
|"Манчестер Сити"
|18
|12
|3
|3
|46-18
|+28
|39
|3
|"Манчестер Юнайтед"
|19
|12
|3
|4
|30-22
|+8
|39
|4
|"Ньюкасл"
|19
|10
|8
|1
|33-11
|+22
|38
|5
|"Тоттенхэм"
|19
|10
|3
|6
|37-27
|+10
|33
|6
|"Фулхэм"
|20
|9
|4
|7
|32-29
|+3
|31
|7
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|18
|9
|3
|6
|35-25
|+10
|30
|8
|"Брентфорд"
|19
|7
|8
|4
|32-28
|+4
|29
|9
|"Ливерпуль"
|18
|8
|4
|6
|34-25
|+9
|28
|10
|"Челси"
|19
|8
|4
|7
|22-21
|+1
|28
|11
|"Астон Вилла"
|19
|7
|4
|8
|22-27
|-5
|25
|12
|"Кристал Пэлас"
|19
|6
|5
|8
|18-27
|-9
|23
|13
|"Ноттингем Форест"
|19
|5
|5
|9
|15-34
|-19
|20
|14
|"Лестер Сити"
|19
|5
|2
|12
|26-33
|-7
|17
|15
|"Лидс Юнайтед"
|18
|4
|5
|9
|26-33
|-7
|17
|16
|"Вулверхэмптон"
|19
|4
|5
|10
|12-27
|-15
|17
|17
|"Борнмут"
|19
|4
|4
|11
|18-41
|-23
|16
|18
|"Вест Хэм Юнайтед"
|19
|4
|3
|12
|15-25
|-10
|15
|19
|"Эвертон"
|19
|3
|6
|10
|15-26
|-11
|15
|20
|"Саутгемптон"
|19
|4
|3
|12
|17-34
|-17
|15
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Личные встречи
“Тоттенхэм” выиграл четыре из пяти последних матчей чемпионата против “Манчестер Сити”, включая две победы в прошлом сезоне (1:0 на своем поле и 3:2 в гостях). Общая статистика АПЛ: 27 побед “Тоттенхэма”, 16 “Манчестер Сити”, семь ничьих.
Где смотреть матч Манчестер Сити – Тоттенхэм
Ориентировочные составы
“Манчестер Сити”: Эдерсон – Аке, Аканджи, Стоунз, Льюис – Гюндоган, Родри, Де Брюйне – Грилиш, Холанд, Марез
“Тоттенхэм”: Льорис – Ромеро, Дайер, Дэвис – Доэрти, Хейбьерг, Бентанкур, Перишич – Кулушевски, Кейн, Сон
Ставки и Коэффициенты на матч Манчестер Сити – Тоттенхэм
Прогноз на матч Манчестер Сити – Тоттенхэм от UA-Football
“Тоттенхэм” дважды проиграл “Арсеналу”, по разу “Манчестер Юнайтед”, “Ньюкаслу” и “Ливерпулю”. Что должно остановить “Сити”? “Горожане” находятся не в лучшей форме, и они будут опасаться контратак гостей. Но если команда Гвардиолы забьет гол первой, победа будет за ней. Прогноз – победа “Манчестер Сити” 3:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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