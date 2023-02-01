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Манчестер Юнайтед – Ноттингем. Анонс и прогноз матча Кубка лиги на 01.02.2023
Сенсация возможна?
Getty Images/Global Images Ukraine
Кубок английской футбольной лиги
1/2 финала, ответный матч
1 февраля, 22:00. "Олд Траффорд" (Манчестер)
Главный арбитр: Питер Бэнкс
Прямая трансляция: Setanta Sports
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
Один финалист Кубка лиги уже известен: "Ньюкасл" практически без проблем прошел "Саутгемптон". Собственно, и второго участника решающего матча за трофей мы тоже знаем. После победы "манкунианцев" в первом поединке недельной давности со счетом 3:0 вряд ли "Ноттингем" сможет перевернуть все с ног на голову. Реальность такой сенсации близка к нулю, но все равно этот матч может принести сюрпризы.
Новости Манчестер Юнайтед
"Красные дьяволы" вернулись к матчам с аутсайдерами, а вместе с ними и к победам. Хотя бы проблема “Робин Гуда” уже не стоит на повестке дня в МЮ: теперь “манкунианцы” уверенно играют против более слабых команд. После поражения от "Арсенала" подопечные тен Хага победили сначала тот же "Ноттингем", а затем "Рединг", забив шесть голов за два матча. Это были те поединки, где контроль был полностью в ногах футболистов “Манчестер Юнайтед”.
Однако, конечно, есть куда расти. Особенно это мы видим во встречах с более сильными соперниками. Против "Ман Сити" в недавнем матче победа была одержана в тяжелой борьбе с большой долей везения, а против "Арсенала" трудно было что-то предложить на "Эмирейтс". Команда еще строится и без ошибок пока никак. Главное, что есть положительный прогресс.
Кадры хозяев
Впереди у "красных дьяволов" довольно неплохой календарь, так что можно и дать отдохнуть основным исполнителям – не очень любит это делать тен Хаг. Но несколько футболистов точно не сыграют. Эриксена в предыдущем матче против "Рединга" травмировали, кроме него в лазарете еще Мактоминей и ван де Бек. Кристиан, кстати, пропустит минимум 10 недель. Логично, что МЮ нужно было выйти на трансферный рынок в поисках полузащитника: за 12 часов клуб оформил аренду хавбека "Баварии" Марселя Забитцера. Сегодня он будет разве что только в роли зрителя.
Новости Ноттингем Форест
В последний день трансферного окна "лесники" подписали еще троих игроков: голкипера ПСЖ Кейлора Наваса, защитника "Атлетико" Фелипе и опытного хавбека "Ньюкасла" Джонджо Шелви. Как только Купер начал создавать из кучки игроков команды, добавились еще несколько футболистов. Только с Навасом все ясно: Дин Хендерсон не будет играть еще месяц, так что нужна достойная замена. А вот с той двойкой резервистов в своих предыдущих командах только Купер знает, что делать (но это неточно).
"Лесники" в Кубке не играли, поэтому после недели перерывы приедут на "Олд Траффорд" свежими. Перед этим подопечные Купера сыграли вничью с "Борнмутом" в гостях, а также победили "Лестер". Эти довольно хорошие результаты были у АПЛ – там "Ноттингем" уже 13. А если принять во внимание только Кубковый путь, то "лесники" вполне могут быть довольны достижением полуфинала – это для них хороший результат. Теперь можно и напоследок хлопнуть дверью.
Кадры гостей
Сколько футболистов не покупай, все равно лазарет переполнен. Перед матчем там сразу девять исполнителей: Хендерсон, Авонии, Куяте, Ричардс, Ниакате, Гиббс-Вайт, Йейтс, Вуд и Колбек. Последние трое попали туда недавно из-за простуды – возможно, и успеют восстановиться до матча.
Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Ноттингема
Последние пять встреч хозяев
- 28.01. Манчестер Юнайтед – Рединг 3:1 (Кубок Англии)
- 25.01. Ноттингем – Манчестер Юнайтед 0:3 (Кубок лиги)
- 22.01. Арсенал – Манчестер Юнайтед 3:2 (АПЛ)
- 18.01. Кристал Пелас – Манчестер Юнайтед 1:1 (АПЛ)
- 14.01. Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити 2:1 (АПЛ)
Последние пять встреч гостей
- 25.01. Ноттингем – Манчестер Юнайтед 0:3 (Кубок лиги)
- 21.01. Борнмут – Ноттингем 1:1 (АПЛ)
- 14.01. Ноттингем – Лестер 2:0 (АПЛ)
- 11.01. Ноттингем – Вулвергемптон 1:1 (4:3 в с. п.) (Кубок лиги)
- 07.01. Блэкпул – Ноттингем 4:1 (Кубок Англии)
Последние пять личных встреч между командами
В этом столетии "Манчестер Юнайтед" и "Ноттингем Форест" встречались дважды, и оба раза в этом сезоне. Более того, в обоих случаях “манкунианцы” праздновали разгромные победы с одинаковыми счетами 3:0. До этого "лесники" пропускали еще больше: в феврале 1999-го (последний матч перед текущим сезоном) они проиграли 1:8.
Путь команд в полуфинал Кубка лиги
Второй раунд
- Гримсби – Ноттингем 0:3
Третий раунд
- Ноттингем – Тоттенхэм 2:0
- Манчестер Юнайтед – Астон Вилла 4:2
1/8 финала
- Блэкберн – Ноттингем 1:4
- Манчестер Юнайтед – Бернли 2:0
Четвертьфинал
- Ноттингем – Вулверхэмптон 1:1 (п. 4:3)
- Манчестер Юнайтед – Чарльтон 3:0
Ставки и коэффициенты на матч Ноттингем – Манчестер Юнайтед
Прогноз матча Ноттингем – Манчестер Юнайтед от UA-Футбол
"Лесники" не играли в Кубке Англии в минувшие выходные – это поможет им, по крайней мере, выдержать стартовый натиск "манкунианцев". При благоприятных для гостей обстоятельствах они еще и смогут что-то и создавать. В первом матче это было очень тяжело делать, а сегодня тен Хаг может выпустить и Магуайра – шансы увеличиваются. Но до перерыва все обещает быть очень вязким. Прогноз: Первый тайм ТМ 1 (Кф 2,12).
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