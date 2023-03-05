Битва за шесть очков. Ноттингем – Эвертон. Анонс и прогноз матча АПЛ на 05.03.23

Английская Премьер-лига, 26-й тур

5 марта, 16:00. "Сити Граунд" (Ноттингем)

Главный арбитр: Джон Брукс

Прямая трансляция: Setanta Sports +

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

Несмотря на то, что "Ноттингем" покинул зону вылета и даже немного оттолкнулся от нее, однако все равно "лесники" находятся на незначительном расстоянии от сегодняшнего соперника. "Ириски" идут в опасной зоне, всего в четырех зачетных баллах от "Форест". Победа каждой из команд очень сильно поможет им в борьбе за выживание.

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Новости Ноттингем Форест

"Лесники" – стандартная английская команда этого сезона: очень любит качели. В прошлом туре "Ноттингем" разгромно проиграл кризисному "Вест Хэму", а вот неделю до этого создал сенсацию. Подопечные Купера, несмотря на мощное давление от “Манчестер Сити”, завоевали ничью. Этот поединок был одним из тех, который получил довольно нелогичное завершение. "Горожане" весь матч атаковали и забили, однако потеряли победу в конце встречи в одиночной атаке соперника.

После Чемпионата мира дела "лесников" пошли вверх, и команда стала командой. Цель "Ноттингема" неизменна: остаться в АПЛ. Со дна турнирной таблицы они выбрались и находятся на 14-м месте. Конечно же, речь не идет о попадании в десятку АПЛ, ведь до последнего "Борнмута" более чем вдвое меньше очков, чем до 11 "Астон Виллы" (четыре против девяти).

Кадры хозяев

Много летом купили игроков "лесники", но лазарет все равно переполнен. Перед этим матчем там было больше десятка футболистов. В частности, точно не сыграют с "ирисками" Авонии, Боли, Куяте, Ричардс, Маккена, Хендерсон, Йейтс, Ниакате и Бьянконе. Также под вопросом Орье и Лоди. В частности, последний не доиграл до конца предыдущую встречу против “молотобойцев”.

Новости Эвертона

Дайч пришел, но результаты еще в пути. Да, во время дебюта тренера во главе "ирисок" его команда сразу же победила "Арсенал". Это больше, чем могли ожидать болельщики умирающего на поле коллектива под руководством Лэмпарда. Потом еще была победа над "Лидсом". И это тоже очень важные три очка, ведь добыты у прямого конкурента за сохранение прописки в элите.

Однако параллельно "Эвертон" еще трижды проиграл. В двух случаях сделал это без особого сопротивления: против "Ливерпуля" и "Арсенала" (с "канонирами" играли дважды за месяц из-за перенесенного матча седьмого тура). Против "Виллы" поражение было менее заслуженное, подопечные Дайча бились-боролись, однако даже одним голом ответить затруднились. У этой команды до сих пор есть признаки Лэмпарда (ведь он ее строил), но время от времени проскакивает характер нового тренера.

Кадры гостей

У "ирисок" футболистов в лазарете меньше, но трое – это ключевые игроки. Речь идет о Таунсенде, Калверте-Льюине и Паттерсоне. Также еще Гарнер вне игры. Последние трое уже набрали хороший темп восстановления, сегодня, возможно, кто-то из них даже попадет в заявку.

Последние пять матчей Ноттингема и Эвертона

Последние пять встреч хозяев

25.02. Вест Хэм – Ноттингем 4:0 (АПЛ)

18.02. Ноттингем – Манчестер Сити 1:1 (АПЛ)

11.02. Фулхэм – Ноттингем 2:0 (АПЛ)

05.02. Ноттингем – Лидс 1:0 (АПЛ)

01.02. Манчестер Юнайтед – Ноттингем 2:0 (Кубок лиги)

Последние пять встреч гостей

01.03. Арсенал – Эвертон 4:0 (АПЛ)

25.02. Эвертон – Астон Вилла 0:2 (АПЛ)

18.02. Эвертон – Лидс 1:0 (АПЛ)

13.02. Ливерпуль – Эвертон 2:0 (АПЛ)

04.02. Эвертон – Арсенал 1:0 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ 1 Арсенал 26 20 3 3 59 - 25 63 2 Манчестер Сити 26 18 4 4 66 - 25 58 3 Манчестер Юнайтед 24 15 4 5 41 - 28 49 4 Тоттенхэм 26 14 3 9 46 - 36 45 5 Ньюкасл 24 10 11 3 35 - 17 41 6 Ливерпуль 24 11 6 7 40 - 28 39 7 Фулхэм 25 11 6 8 36 - 31 39 8 Брайтон энд Хоув Альбион 23 11 5 7 43 - 29 38 9 Брентфорд 23 8 11 4 37 - 30 35 10 Челси 25 9 7 9 24 - 25 34 11 Астон Вилла 25 10 4 11 31 - 38 34 12 Кристал Пэлас 25 6 9 10 21 - 32 27 13 Вулверхэмптон 26 7 6 13 19 - 35 27 14 Ноттингем Форест 24 6 7 11 18 - 42 25 15 Лестер Сити 25 7 3 15 36 - 43 24 16 Вест Хэм Юнайтед 25 6 5 14 23 - 33 23 17 Лидс Юнайтед 25 5 7 13 29 - 40 22 18 Эвертон 25 5 6 14 17 - 36 21 19 Саутгемптон 25 6 3 16 20 - 41 21 20 Борнмут 25 5 6 14 24 - 51 21

Личные встречи между Ноттингемом и Эвертоном

В этом столетии команды играли всего один раз – в первом круге текущего чемпионата. В третьем туре коллективы практически до конца встречи держали нули, а затем забили по одному мячу. До этого встречались только в 1999-м – тогда "лесники" вылетели из АПЛ.

Цифры и факты

128 матчей между собой провели команды. Больше побед у "Эвертона" – 55, еще 27 раз коллективы сыграли вничью. В 46 поединках одержал верх "Ноттингем".

У "Эвертона" самая плохая атака чемпионата: 17 забитых голов. Меньше не забил никто.

Собственно "Ноттингем" недалеко убежал – у него 18 мячей.

В гостях в этом сезоне "Эвертон" заработал семь очков в 12 матчах чемпионата. "Ириски" в гостях победили только однажды – "Саутгемптон" в девятом туре.

Ставки и коэффициенты на матч Ноттингем – Эвертон

Прогноз матча Ноттингем – Эвертон от UA-Football

Уровни команды по многим показателям. В том числе и их оборонительные редуты находятся на одной и той же ступени. И “Ноттингем”, и “Эвертон” хоть и забивают мало, но часто, а пропускают еще больше. Прогноз: Обе забьют (Кф 2,05).