Около дна таблицы. Челси – Ноттингем Форест. Анонс и прогноз матча 36-го тура АПЛ на 13.05.2023

Английская Премьер-лига. 36-й тур.

13 мая. 17:00. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Пол Тирни (Англия)

Трансляция: app.setantasports.com

В первом круге АПЛ-2022/23 "Ноттингем" принимал "Челси" в самом начале года, а именно 1 января. На гол Рахима Стерлинга во втором тайме ответил Серж Орье (1:1). "Синие" очень сонно владели инициативой, выжали гол из ошибки оппонента, а после перерыва и вовсе бросили играть – просто стояли в своей штрафной и ждали гол, поэтому справедливо потеряли очки. Удержать ничью "лесникам" не составило никакого труда.

Внимание! Нет, это не учебная тревога! "Челси" действительно… выиграл футбольный матч. На "Вайталити Стэдиум" лондонцы достаточно неожиданно взяли три очка, хотя перед стартом поединка фаворитом выглядел именно "Борнмут". До перерыва команды обменялись голами, "Челси" создавал моменты не самого высокого качества, но все же создавал, а вот уже во второй половине встречи атаковали и желали добыть победу исключительно "вишенки".

"Борнмут" не реализовал прекрасные шансы у ворот Кепы, можно вспомнить как минимум три пожара во владениях команды Лэмпарда. И, как известно, очень часто в футболе, если не забиваешь ты, то забивают тебе. Соланке поскользнулся и подарил родному клубу результативный штрафной, еще Жоау Феликс отличился первым же касанием после выхода на замену. Хозяева подсели, гости пустили в ход припавший пылью класс, Лэмпард не выбил себе статус агента 007 (ноль побед, ноль ничей, семь поражений). Теперь Фрэнк – агент 106.

В матче с "Борнмутом" "Челси" забил больше, чем в 8 предыдущих матчах. Безусловно, победа была очень нужна "синим" с психологической точки зрения. "Пенсионеры" точно не вылетят из АПЛ, команда математически обеспечила сохранение прописки в Высшем английском дивизионе. Теперь "Челси" окончательно ничего не нужно от текущей кампании.

На "Вайталити Стэдиум" Михаил Мудрик отыграл 63 минуты. В отличие от Мадуэке, украинец грамотно тянул одеяло на себя, не особо передерживал мяч и не выглядел каким-то откровенным эгоистом. То есть, из позитивного: коллекционировал фолы соперников. Из негативного: еще в первом тайме заработал "горчичник" за симуляцию, картинно упав в штрафной "вишенок". Вот оно, влияние Рахима Стерлинга.

В начале розыгрыша "Ноттингем Форест" был чуть ли не самым главным кандидатом на вылет обратно в Чемпионшип. Впрочем, после 35 сыгранных туров "лесники" находятся на 16-й позиции в турнирной таблице, до зоны вылета – 3 очка. С одной стороны, все уже не так плохо, как раньше. С другой, естественно, ситуация "очень на тоненького", "красные" еще вполне могут покинуть АПЛ – впереди матчи с тремя представителями Лондона: "Челси", "Арсеналом" и "Кристал Пэлас".

"Канониры" вряд ли будут особо щедры на фоне своей борьбы с "Манчестер Сити", а вот "синие" и "орлы" вполне могут раскошелиться. Но давайте о другом. Отдадим должное самому "Ноттингему". Постепенно команда Стива Купера действительно поправила положение, цепляясь за баллы там, где конкурент либо был еще хуже, либо проявил недооценку / выдохся по ходу встречи / пребывал в плохой физической форме. К тому же, в целом лесная сборная солянка, местами из качественных футболистов, сыгралась и результаты немного улучшились.

Каждый месяц находился тот, кто делился зачетными пунктами с "Ноттингемом". Зимой это были "Челси" (1:1), "Саутгемптон" (0:1), "Лестер" (2:0), "Борнмут" (1:1), "Лидс" (1:0) и даже "Манчестер Сити" (1:1). Весной в этом списке оказались "Эвертон" (2:2), "Вулверхэмптон" (1:1), "Брайтон" (3:1) и вновь "Саутгемптон" (4:3). "Святые" в результативном матче не справились с контратаками "Ноттингема". Поединок с последней командой лиги показал, что "Форест" набрал кондиции в аккурат под занавес сезона. Важный фактор в контексте выживания на дне таблицы.

01.01.23 АПЛ "Ноттингем" – "Челси" 1:1

05.01.20 FA Cup "Челси" – "Ноттингем" 2:0

05.01.19 FA Cup "Челси" – "Ноттингем" 2:0

20.09.17 EFL "Челси" – "Ноттингем" 5:1

28.01.07 FA Cup "Челси" – "Ноттингем" 3:0

– "Челси" прервал серию без побед из 6 матчей во всех турнирах;

– "Синие" выиграли 4 последних домашних матча против "Ноттингем Форест" во всех турнирах;

– В последних 4 поединках "Ноттингем Форест" в АПЛ залетал ТБ 2.5;

– "Лесники" пропускали не менее 2 мячей в 6 матчах АПЛ из 7 последних;

– У "Фореста" лишь одна победа и 6 очков в 17 выездных играх, в гостях они пропускают в среднем 2,4 гола за матч;

– "Ноттингем" одержал две победы в трех последних поединках.

