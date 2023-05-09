АПЛ. Ноттингем Форест переиграл Саутгемптон и поднялся на шестнадцатое место

Результативный триллер между “Ноттингем Форест” и “Саутгемптоном” подвел черту 35-м туру английской Премьер-лиги. В семи матчах субботы и воскресенье было забито 13 голов. В понедельник, в трех матчах – сразу 21. Так влияет на команды бескомпромиссная борьба за выживание.

“Саутгемптон” не может выиграть уже десять матчей подряд (три ничьи, семь поражений). Математически вылет “святых” еще не гарантирован, но на 99% процентов можно утверждать, что “Сотон” в следующем сезоне будет в Чемпионшипе. Шансы “Фореста”, напротив, возрастают после сегодняшней победы.

Команда Стива Купера решила играть вторым номером против последней команды чемпионата, и ее план работал. Скорость Авонийи и Джонсона, а также прекрасная работа с мячом Гиббз-Уайта и Данилу позволила хозяевам провести две красивые атаки, а “святые” ответили лишь мячом Алькараса. В конце тайма “Форест” вернул себе преимущество в два мяча – Джонсон заработал пенальти, и его реализовал Гиббз-Уайт.

Во втором тайме “святые” вновь сократили отставание после того как Лянко пробил в упор Наваса после углового, но “Форест”, практически играя без моментов, все же смог организовать еще одну красивую атаку с участием Джонсона, Гиббз-Уайта (шикарный пас пяткой) и Данилу. Просто не может вылетать команда с такими замечательными футболистами.

Но “Форест” не был бы “Форестом”, если бы не заставил своих болельщиков понервничать на последних минутах. Сначала Уорд-Прауз реализовал пенальти, а затем “Саутгемптон” провел несколько стандартов, команды переиграли 12 минут, но все же счет остался прежним. 4:3 – важнейшая победа “Ноттингем Форест”.

Чемпионат Англии, 35-й тур. Уэст-Бриджфорд, “Сити Граунд”

“Ноттингем Форест” – “Саутгемптон” 4:3

Голы: Авонийи 18, Авонийи 21, Гиббз-Уайт 44 (пен.), Данилу 73 – Алькарас 25, Лянко 51, Уорд-Прауз 90+6 (пен.)

“Ноттингем Форест”: Навас – Орье (Уоррэлл 64), Фелипе, Ньякате, Лоди (Тоффоло 81) – Йейтс (Куяте 70), Мангаля, Данилу – Джонсон (Боли 81), Авонийи (Сарридж 81), Гиббз-Уайт

“Саутгемптон”: Маккарти – Мэйтленд-Найлз, Белла-Котчап (Лянко 38), Беднарек, Уокер-Питерс – Лавия, Уорд-Прауз – Стюарт Армстронг (Эдози 76), Алькарас (Адам Армстронг 76), Уолкотт (Сулемана 61) – Адамс (Онуачу 76)

Предупреждение: Лоди 78