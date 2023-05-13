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Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон. Анонс и прогноз матча АПЛ на 13.05.23
Откровенно "домашняя" команда против откровенно "выездной"
Твіттер Вулвергемптона/Автор невідомий
Английская Премьер-лига, 36-й тур
13 мая, 17:00. "Олд Траффорд" (Манчестер)
Главный арбитр: Джон Брукс
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
- Новости Манчестер Юнайтед
- Новости Вулверхэмптона
- Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Вулверхэмптона
- Последние пять личных встреч между командами
- Турнирная таблица чемпионата Англии
- Цифры и факты
- Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон
- Прогноз матча Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон от UA-Football
"Вулверхэмптон" практически гарантировал себе сохранение прописки в АПЛ. Его мотивация по сравнению с мотивацией МЮ гораздо меньше. Подопечные тен Хага хорошо шли по турнирной лестнице, но под конец чемпионата придумали себе проблемы. Теперь место в ЛЧ под риском.
Новости Манчестер Юнайтед
Не идут в этом сезоне "манкунианцам" гостевые матчи. В последних двух турах МЮ играл именно не на “Олд Траффорд” и в обоих случаях уступил со счетом 0:1. И если поражение от “Брайтона” еще можно воспринимать как должное, то неудачный результат в матче с “Вест Хэмом” - это недопустимо в такой турнирной ситуации. В обоих случаях команда тен Хага сыграла одинаково плохо.
Пока "Манчестер Юнайтед" идет на четвертой позиции с одноочковым преимуществом над пятым "Ливерпулем" – единственным реальным конкурентом "красных дьяволов" за место в зоне ЛЧ. Однако в то время как мерсисайдцы победили в последних шести поединках в АПЛ подряд, “манкунианцы” набрали 10 очков из 18 возможных. За несколько туров до финиша все-таки шансы у МЮ лучше – тем более с игрой в запасе. Но ее можно снова провести неудачно, и “Ливерпуль” этим готов воспользоваться.
Кадры хозяев
Не в последнюю очередь в таких результатах должны потери. Основные центральные защитники Мартинес и Варан больше месяца не играли за МЮ. Благо для тен Хага, что француз уже покинул лазарет. Однако там все еще находятся ван де Бек, Мактоминей, Хитон и Джонс.
Новости Вулверхэмптона
Хулен Лопетеги вывел команду со дна турнирной таблицы – свою задачу он уже выполнил. Результаты "волков" достаточно нестабильны, и их сценарий довольно схож с тем, что у "манкунианцев": дома играем хорошо, в гостях – как получится. Примером являются последние два матча. Сначала "Брайтон" на "Амексе" разбил подопечных испанского тренера 6:0, а затем "вулвз" на "Молинью" победили "Астон Виллу", которая по пришествии Эмери очень мощно набрала (1:0).
Текущее 13 место вполне устраивает "Вулверхэмптон". Хорошо для сегодняшних гостей, что перед финальным отрезком матчей они набрали 10-очковый гандикап над зоной вылета. Кроме матча с МЮ "волков" еще ждут противостояния с сверхмотивированным сейчас "Эвертоном", а также в 38-м туре игра против "Арсенала". Однако все сейчас складывается так, что и "канониры" тогда уже выбудут из гонки за чемпионство.
Кадры гостей
Внезапных потерь у "вулвз" нет. Чикинью и Калайджич в лазарете еще с прошлого года. Молодой малиец Бубакар Траоре лечится с марта. Более-менее оптимальный состав у Лопетеги перед поединком на Олд Траффорд.
Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Вулверхэмптона
Последние пять встреч хозяев
- 07.05. Вест Хэм – Манчестер Юнайтед 1:0 (АПЛ)
- 04.05. Брайтон – Манчестер Юнайтед 1:0 (АПЛ)
- 30.04. Манчестер Юнайтед – Астон Вилла 1:0 (АПЛ)
- 27.04. Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед 2:2 (АПЛ)
- 23.04. Брайтон – Манчестер Юнайтед 0:0 (6:7 в с. п.) (Кубок Англии)
Последние пять встреч гостей
- 06.05. Вулверхэмптон – Астон Вилла 1:0 (АПЛ)
- 29.04. Брайтон – Вулверхэмптон 6:0 (АПЛ)
- 25.04. Вулверхэмптон – Кристал Пэлас 2:0 (АПЛ)
- 22.04. Лестер – Вулверхэмптон 2:1 (АПЛ)
- 15.04. Вулверхэмптон – Брентфорд 2:0 (АПЛ)
Последние пять личных встреч между командами
31.12.22. Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед 0:1 (АПЛ)
03.01.22. Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон 0:1 (АПЛ)
29.08.21. Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед 0:1 (АПЛ)
23.05.21. Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед 1:2 (АПЛ)
29.12.20. Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон 1:0 (АПЛ)
Турнирная таблица чемпионата Англии
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З - П
|ОЧКИ
|1
|Манчестер Сити
|34
|26
|4
|4
|89 - 31
|82
|2
|Арсенал
|35
|25
|6
|4
|83 - 39
|81
|3
|Ньюкасл
|34
|18
|11
|5
|61 - 29
|65
|4
|Манчестер Юнайтед
|34
|19
|6
|9
|49 - 41
|63
|5
|Ливерпуль
|35
|18
|8
|9
|67 - 42
|62
|6
|Тоттенхэм
|35
|17
|6
|12
|64 - 57
|57
|7
|Брайтон энд Хоув Альбион
|33
|16
|7
|10
|63 - 45
|55
|8
|Астон Вилла
|35
|16
|6
|13
|46 - 43
|54
|9
|Брентфорд
|35
|12
|14
|9
|52 - 45
|50
|10
|Фулхэм
|35
|14
|6
|15
|50 - 49
|48
|11
|Челси
|34
|11
|9
|14
|34 - 39
|42
|12
|Кристал Пэлас
|35
|10
|10
|15
|35 - 46
|40
|13
|Вулверхэмптон
|35
|11
|7
|17
|30 - 50
|40
|14
|Борнмут
|35
|11
|6
|18
|37 - 67
|39
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|35
|10
|7
|18
|38 - 50
|37
|16
|Ноттингем Форест
|35
|8
|9
|18
|34 - 65
|33
|17
|Эвертон
|35
|7
|11
|17
|32 - 53
|32
|18
|Лестер Сити
|35
|8
|6
|21
|49 - 64
|30
|19
|Лидс Юнайтед
|35
|7
|9
|19
|44 - 69
|30
|20
|Саутгемптон
|35
|6
|6
|23
|31 - 64
|24
Цифры и факты
- "Манчестер Юнайтед" не проигрывает дома с сентября прошлого года – тогда на "Олд Траффорд" одержал победу "Реал Сосьедад" в Лиге Европы.
- За последние пять матчей в гостях "вулвз" заработал только одно очко из 15 возможных.
- Дома МЮ за 16 встреч в АПЛ пропустил восемь голов.
- На выезде "Вулверхэмптон" в текущем чемпионате получил 11 очков в 17 матчах.
Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон
Прогноз матча Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон от UA-Football
Муры "Олд Траффорд" пока не по зубам для "вулвз". Гости однозначно не дадут сегодня МЮ легкой игре, однако и подопечные тен Хага готовы к этому. “Манкунианцы” должны сегодня побеждать и, что главное, они могут это сделать. Прогноз: Победа МЮ 1:0.
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