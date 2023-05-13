Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон. Анонс и прогноз матча АПЛ на 13.05.23

Английская Премьер-лига, 36-й тур

13 мая, 17:00. "Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Джон Брукс

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

"Вулверхэмптон" практически гарантировал себе сохранение прописки в АПЛ. Его мотивация по сравнению с мотивацией МЮ гораздо меньше. Подопечные тен Хага хорошо шли по турнирной лестнице, но под конец чемпионата придумали себе проблемы. Теперь место в ЛЧ под риском.

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Новости Манчестер Юнайтед

Не идут в этом сезоне "манкунианцам" гостевые матчи. В последних двух турах МЮ играл именно не на “Олд Траффорд” и в обоих случаях уступил со счетом 0:1. И если поражение от “Брайтона” еще можно воспринимать как должное, то неудачный результат в матче с “Вест Хэмом” - это недопустимо в такой турнирной ситуации. В обоих случаях команда тен Хага сыграла одинаково плохо.

Пока "Манчестер Юнайтед" идет на четвертой позиции с одноочковым преимуществом над пятым "Ливерпулем" – единственным реальным конкурентом "красных дьяволов" за место в зоне ЛЧ. Однако в то время как мерсисайдцы победили в последних шести поединках в АПЛ подряд, “манкунианцы” набрали 10 очков из 18 возможных. За несколько туров до финиша все-таки шансы у МЮ лучше – тем более с игрой в запасе. Но ее можно снова провести неудачно, и “Ливерпуль” этим готов воспользоваться.

Кадры хозяев

Не в последнюю очередь в таких результатах должны потери. Основные центральные защитники Мартинес и Варан больше месяца не играли за МЮ. Благо для тен Хага, что француз уже покинул лазарет. Однако там все еще находятся ван де Бек, Мактоминей, Хитон и Джонс.

Новости Вулверхэмптона

Хулен Лопетеги вывел команду со дна турнирной таблицы – свою задачу он уже выполнил. Результаты "волков" достаточно нестабильны, и их сценарий довольно схож с тем, что у "манкунианцев": дома играем хорошо, в гостях – как получится. Примером являются последние два матча. Сначала "Брайтон" на "Амексе" разбил подопечных испанского тренера 6:0, а затем "вулвз" на "Молинью" победили "Астон Виллу", которая по пришествии Эмери очень мощно набрала (1:0).

Текущее 13 место вполне устраивает "Вулверхэмптон". Хорошо для сегодняшних гостей, что перед финальным отрезком матчей они набрали 10-очковый гандикап над зоной вылета. Кроме матча с МЮ "волков" еще ждут противостояния с сверхмотивированным сейчас "Эвертоном", а также в 38-м туре игра против "Арсенала". Однако все сейчас складывается так, что и "канониры" тогда уже выбудут из гонки за чемпионство.

Кадры гостей

Внезапных потерь у "вулвз" нет. Чикинью и Калайджич в лазарете еще с прошлого года. Молодой малиец Бубакар Траоре лечится с марта. Более-менее оптимальный состав у Лопетеги перед поединком на Олд Траффорд.

Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Вулверхэмптона

Последние пять встреч хозяев

07.05. Вест Хэм – Манчестер Юнайтед 1:0 (АПЛ)

04.05. Брайтон – Манчестер Юнайтед 1:0 (АПЛ)

30.04. Манчестер Юнайтед – Астон Вилла 1:0 (АПЛ)

27.04. Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед 2:2 (АПЛ)

23.04. Брайтон – Манчестер Юнайтед 0:0 (6:7 в с. п.) (Кубок Англии)

Последние пять встреч гостей

06.05. Вулверхэмптон – Астон Вилла 1:0 (АПЛ)

29.04. Брайтон – Вулверхэмптон 6:0 (АПЛ)

25.04. Вулверхэмптон – Кристал Пэлас 2:0 (АПЛ)

22.04. Лестер – Вулверхэмптон 2:1 (АПЛ)

15.04. Вулверхэмптон – Брентфорд 2:0 (АПЛ)

Последние пять личных встреч между командами

31.12.22. Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед 0:1 (АПЛ)

03.01.22. Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон 0:1 (АПЛ)

29.08.21. Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед 0:1 (АПЛ)

23.05.21. Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед 1:2 (АПЛ)

29.12.20. Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон 1:0 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ 1 Манчестер Сити 34 26 4 4 89 - 31 82 2 Арсенал 35 25 6 4 83 - 39 81 3 Ньюкасл 34 18 11 5 61 - 29 65 4 Манчестер Юнайтед 34 19 6 9 49 - 41 63 5 Ливерпуль 35 18 8 9 67 - 42 62 6 Тоттенхэм 35 17 6 12 64 - 57 57 7 Брайтон энд Хоув Альбион 33 16 7 10 63 - 45 55 8 Астон Вилла 35 16 6 13 46 - 43 54 9 Брентфорд 35 12 14 9 52 - 45 50 10 Фулхэм 35 14 6 15 50 - 49 48 11 Челси 34 11 9 14 34 - 39 42 12 Кристал Пэлас 35 10 10 15 35 - 46 40 13 Вулверхэмптон 35 11 7 17 30 - 50 40 14 Борнмут 35 11 6 18 37 - 67 39 15 Вест Хэм Юнайтед 35 10 7 18 38 - 50 37 16 Ноттингем Форест 35 8 9 18 34 - 65 33 17 Эвертон 35 7 11 17 32 - 53 32 18 Лестер Сити 35 8 6 21 49 - 64 30 19 Лидс Юнайтед 35 7 9 19 44 - 69 30 20 Саутгемптон 35 6 6 23 31 - 64 24

Цифры и факты

"Манчестер Юнайтед" не проигрывает дома с сентября прошлого года – тогда на "Олд Траффорд" одержал победу "Реал Сосьедад" в Лиге Европы.

За последние пять матчей в гостях "вулвз" заработал только одно очко из 15 возможных.

Дома МЮ за 16 встреч в АПЛ пропустил восемь голов.

На выезде "Вулверхэмптон" в текущем чемпионате получил 11 очков в 17 матчах.

Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон

Прогноз матча Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон от UA-Football

Муры "Олд Траффорд" пока не по зубам для "вулвз". Гости однозначно не дадут сегодня МЮ легкой игре, однако и подопечные тен Хага готовы к этому. “Манкунианцы” должны сегодня побеждать и, что главное, они могут это сделать. Прогноз: Победа МЮ 1:0.