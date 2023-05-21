Коридор для чемпиона. Манчестер Сити – Челси. Анонс и прогноз матча 37-го тура АПЛ на 21.05.2023

Английская Премьер-лига. 37-й тур.

21 мая. 18:00. Манчестер. "Этихад"

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

Трансляция: app.setantasports.com, Setanta Sports

UPD. "Манчестер Сити" – чемпион Англии-2022/23. В субботу "Ноттингем Форест" обыграл дома "Арсенал" (1:0), сделав важный вклад в свою борьбу за сохранение прописки в АПЛ и тем самым короновав подопечных Гвардиолы. Фрэнк Лэмпард еще на пресс-конференции в пятницу пообещал устроить "Сити" чемпионский коридор. В воскресенье вечером "Этихад" погрузится в экстаз.

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Новости "Манчестер Сити"

"Манчестер Сити" Гвардиолы вызубрил абсолютно всю методичку об успешном прохождении дистанции в лиге. Еще бы, Пеп же сам ее написал: с. 237, глава 24 – "Иногда вовсе не важно начинать лидировать с самого 1-го тура". Например, текущий сезон четко показал, что можно делать ставку на выведение пика физической формы поближе к весне. "Сити" сделал рывок во второй части кампании, вырулил из-за спины "Арсенала" на резком повороте, последним перед финишем, и почти без пит-стопов обошел потасканный лондонский болид. Аналогии с миром Формулы-1 не случайны: чемпионат длинный, а Пеп в подобном формате – лучший гонщик.

Естественно, когда все стало плюс-минус ясно в Премьер-лиге, вновь назрел актуальный вопрос о Лиге чемпионов. Именно по итогам главного клубного европейского турнира в последние сезоны принято оценивать сезон в исполнении "Сити". Да и сам Гвардиола, как известно, после ухода из "Барселоны" все никак не возьмет ЛЧ. Если Манчестер таки выбьет себе "ушастого", то Пеп избавится от комплекса, а шейхи наконец-то доукомплектуют трофейный шкаф.

"Небесно-голубые" сыграют в финале соревнования с "Интером", на неделе они уверенно прошли в ½ ЛЧ "Реал". В первом поединке на "Бернабеу" Мадрид бился на равных (1:1), но в Англии гостей втоптали в газон "Этихада", их попросту деклассировали (4:0). Запредельный уровень игрового контроля Пеп обильно приперчил сверху ледяным хладнокровием. Идеальному позиционному футболу и переключению между режимами раньше не хватало именно черт киллера. К тому же, "Сити" начал чертовски быстро и пугающе легко проводить работу над ошибками.

В общем, до решающей битвы с "нерадзурри" в Лиге чемпионов еще три недели, до дерби в финале Кубка страны – меньше двух. Наступает кульминация похода за треблом.

Securing our place in the #UCL final! ????



Highlights from our 4-0 win over Real Madrid at the Etihad! ???? pic.twitter.com/n2ut8ZD4x2 — Manchester City (@ManCity) May 18, 2023

Новости "Челси"

На прошлых выходных все стало обратно на свои места: вода течет, огонь горит, "Челси" снова не выигрывает футбольный матч. После неожиданной победы над "Борнмутом" в гостях (1:3) "синие" не смогли одолеть на "Стэмфорд Бридж" "Ноттингем Форест" (2:2).

Большую часть поединка "Челси" стерильно контролировал мяч, короткий (хоть и результативный) всплеск состоялся лишь после перерыва в рамках общей реакции на отставание в счете. Аутсайдер забил первым, воспользовавшись ошибкой Менди на выходе из ворот. Эдуар перед этим в последний раз выходил на поле еще в ноябре 2022-го. Этот матч лишь подсветил для руководства "синих" необходимость выходить на трансферный ранок не только за опорником и форвардом, но еще и за вратарем.

Второй тайм "Челси" действительно открыл агрессивно, подключения Чалобы и удачные действия Стерлинга подарили сразу два гола. Тем не менее, "Ноттингем" не уныл и одним заходом прибегнул сразу к двум своим главным аутсайдерским орудиям: стандартам и быстрой реакции на отскоках. "Челси", тем более немотивированный, не готов противостоять подобным инструментам. Сегодняшний "Манчестер Сити" бы на их месте при счете 2:1 дал мастер-класс по подавлению соперника, но не "Челси". "Синие" при 2:2 на табло даже на штурм не сподобились. Хотя, а зачем? Это же "Ноттингем" борется за сохранение прописки, "пенсионеры" данную задачу уже решили, от текущей кампании им ничего не нужно.

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Жаль, но Михаил Мудрик на матч с "Форестом" остался на скамейке и по ходу встречи так и не вышел на замену. Сложно понять, какие мысли в голове у Фрэнка Лэмпарда в контексте формирования состава на завершающий отрезок сезона, в частности, в атаке. Наверное, такие же, как и у игроков – несистемные и обреченные. Приедет Почеттино, перезагрузятся в отпуске, приедут к Кобхэм на предсезонку, устроят распродажу – таков путь.

Турнирная таблица

Личные встречи

08.01.23 FA Cup "Манчестер Сити" – "Челси" 4:0

05.01.23 АПЛ "Челси" – "Манчестер Сити" 0:1

09.11.22 EFL "Манчестер Сити" – "Челси" 2:0

15.01.22 АПЛ "Манчестер Сити" – "Челси" 1:0

25.09.21 АПЛ "Челси" – "Манчестер Сити" 0:1

Цифры и факты

– В текущем сезоне "Сити" не удалось выиграть лишь 2 из 30 домашних матчей во всех турнирах. Один из них – против "Эвертона", который тогда еще тренировал Фрэнк Лэмпард;

– "Манчестер Сити" выиграл 11 последних матчей в АПЛ;

– В последних 8 поединках "горожан" в чемпионате залетал ТБ 2.5;

– Подопечные Гвардиолы в 5 последних матчах против "Челси" во всех соревнованиях сохранили свои ворота в неприкосновенности;

– "Сити" может продлить свою домашнюю победную серию в 2023 году до 17 встреч;

– "Челси" выиграл только одну игру из 11 последних во всех турнирах.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "Сити" с повреждением только Натан Аке, но вряд ли стоит ждать и всех тех, кто бил "Реал" в среду.

У "Челси" все еще не готовы играть Джеймс, Чилвелл, Броя, Маунт, Кулибали, Канте и Кукурелья. Также на тренировке травмировался Бадьяшиль.

"Манчестер Сити", 4-2-3-1: Ортега – Льюис, Диаш, Лапорт, Аканджи – Родри, Гюндоган – Марез, Де Брюйне, Фоден – Альварес

"Челси", 4-3-3: Аррисабалага – Чалоба, Силва, Фофана, Холл – Лофтус-Чик, Фернандес, Галлахер – Мадуэке, Феликс, Стерлинг

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Манчестер Сити" и "Челси" от UA-Футбол

ТБ 2.5 – 3:1. Все матчи "Челси" в сезоне-2022/23 после вылета от ног "Реала" в ЛЧ носят исключительно товарищеский характер. "Манчестер Сити" играет этот поединок дома, команда заряжена и находится на ходу. Да, Пеп наверняка проведет легкую ротацию, но с сегодняшним "Челси" Лапорт, Фоден, Альварес, Марез, Ортега, Льюис и другие тоже способны справиться.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.