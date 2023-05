Коридор для чемпиона. Манчестер Сити – Челси. Анонс и прогноз матча 37-го тура АПЛ на 21.05.2023

Английская Премьер-лига. 37-й тур.

21 мая. 18:00. Манчестер. "Этихад"

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

Трансляция: app.setantasports.com, Setanta Sports

UPD. "Манчестер Сити" – чемпион Англии-2022/23. В субботу "Ноттингем Форест" обыграл дома "Арсенал" (1:0), сделав важный вклад в свою борьбу за сохранение прописки в АПЛ и тем самым короновав подопечных Гвардиолы. Фрэнк Лэмпард еще на пресс-конференции в пятницу пообещал устроить "Сити" чемпионский коридор. В воскресенье вечером "Этихад" погрузится в экстаз.

"Манчестер Сити" Гвардиолы вызубрил абсолютно всю методичку об успешном прохождении дистанции в лиге. Еще бы, Пеп же сам ее написал: с. 237, глава 24 – "Иногда вовсе не важно начинать лидировать с самого 1-го тура". Например, текущий сезон четко показал, что можно делать ставку на выведение пика физической формы поближе к весне. "Сити" сделал рывок во второй части кампании, вырулил из-за спины "Арсенала" на резком повороте, последним перед финишем, и почти без пит-стопов обошел потасканный лондонский болид. Аналогии с миром Формулы-1 не случайны: чемпионат длинный, а Пеп в подобном формате – лучший гонщик.

Естественно, когда все стало плюс-минус ясно в Премьер-лиге, вновь назрел актуальный вопрос о Лиге чемпионов. Именно по итогам главного клубного европейского турнира в последние сезоны принято оценивать сезон в исполнении "Сити". Да и сам Гвардиола, как известно, после ухода из "Барселоны" все никак не возьмет ЛЧ. Если Манчестер таки выбьет себе "ушастого", то Пеп избавится от комплекса, а шейхи наконец-то доукомплектуют трофейный шкаф.

"Небесно-голубые" сыграют в финале соревнования с "Интером", на неделе они уверенно прошли в ½ ЛЧ "Реал". В первом поединке на "Бернабеу" Мадрид бился на равных (1:1), но в Англии гостей втоптали в газон "Этихада", их попросту деклассировали (4:0). Запредельный уровень игрового контроля Пеп обильно приперчил сверху ледяным хладнокровием. Идеальному позиционному футболу и переключению между режимами раньше не хватало именно черт киллера. К тому же, "Сити" начал чертовски быстро и пугающе легко проводить работу над ошибками.

В общем, до решающей битвы с "нерадзурри" в Лиге чемпионов еще три недели, до дерби в финале Кубка страны – меньше двух. Наступает кульминация похода за треблом.

