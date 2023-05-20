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Без надії таки сподіватись. Ноттингем Форест – Арсенал. Анонс и прогноз матча АПЛ на 20.05.23
"Канониры" лишь теоретически продолжают бороться за чемпионство
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 37-й тур
20 мая, 19:30. "Сити Граунд" (Ноттингем)
Главный арбитр: Энтони Тейлор
Прямая трансляция: Setanta Sports+
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Команда с реальной борьбой против коллектива с теоретической. "Ноттингем Форест" еще не удалился от зоны вылета на безопасное расстояние. В то же время у "Арсенала" практически нет реальных шансов на чемпионство. Неоднозначный поединок, но точно с нотой соперничества.
Новости Ноттингема Форест
"Лесники" в последних четырех матчах набрали семь очков и выбрались из зоны вылета. В настоящее время подопечные Купера находятся на 16-м месте – до 18-го "Лидса" три зачетных пункта. В матче с “Арсеналом” необходимо набирать очки, однако в случае чего есть запасной вариант. В последнем туре "Ноттингем" сыграет против "Кристал Пэлас", который уже ни на что не претендует.
У "Ноттингема" есть три прямых конкурента: "Эвертон", "Лидс" и "Лестер". Из этой четверки двое не сыграют в АПЛ в следующем сезоне. У "ирисок" календарь самый легкий – немотивированные "Борнмут" и "Вулверхэмптон", "павлины" сыграют против "Вест Хэма" и "Тоттенхэма", а "лисы" сойдутся с "Ньюкаслом" и "молотобойцами". "Лесники" имеют очень хорошие шансы все-таки не вылететь.
Кадры хозяев
Внести свои коррективы в результаты команды могут травмы. Сразу девять игроков "лесников" находятся в лазарете: Вуд, Уильямс, Колбек, Шелви, Бьянкон, Маккена, Хендерсон и Скарпа не сыграют сегодня.
Новости Арсенала
На минувших выходных "Брайтон" во главе с Де Дзерби забил последний гвоздь в надежде "канониров" на чемпионство. 0:3 на "Эмирейтс" – это как апогей сезона для "Арсенала". Сезона, когда они очень старались, но ресурсов и опыта им не хватило. Что нельзя сказать о “Манчестер Сити” – подопечные Гвардиолы действовали по своему привычному сценарию.
Если "канониры" проиграют сегодня, то официально сделают "Сити" чемпионом Англии. В противном случае все затянется минимум в сутки. Независимо от результата “Арсенала” команда из синего Манчестера сможет оформить очередной титул АПЛ, если победит “Челси” в воскресном противостоянии на "Этихаде". Вряд ли что-то сможет помешать такому развитию событий, где именно МС становится чемпионом.
Кадры гостей
У "канониров" тоже тяжелая ситуация с потерями. Зинченко все-таки выбыл до конца сезона и не сыграет ни сегодня, ни через неделю (участие в матчах сборной еще под вопросом). Компанию ему в лазарете составляют Эльнени, Мартинелли (выбывший в предыдущей встрече), Салиба и Томиясу. Солидный состав.
Последние пять матчей Ноттингем Форест и Арсенала
Последние пять встреч хозяев
- 13.05. Челси – Ноттингем Форест 2:2 (АПЛ)
- 08.05. Ноттингем Форест – Саутгемптон 4:3 (АПЛ)
- 29.04. Брентфорд – Ноттингем Форест 2:1 (АПЛ)
- 26.04. Ноттингем Форест – Брайтон 3:1 (АПЛ)
- 22.04. Ливерпуль – Ноттингем Форест 3:2 (АПЛ)
Последние пять встреч гостей
- 14.05. Арсенал – Брайтон 0:3 (АПЛ)
- 07.05. Ньюкасл – Арсенал 0:2 (АПЛ)
- 02.05. Арсенал – Челси 3:1 (АПЛ)
- 26.04. Манчестер Сити – Арсенал 4:1 (АПЛ)
- 21.04. Арсенал – Саутгемптон 3:3 (АПЛ)
Последние пять личных встреч между командами
30.10.22. Арсенал – Ноттингем 5:0 (АПЛ)
09.01.22. Ноттингем – Арсенал 1:0 (Кубок Англии)
24.09.19. Арсенал – Ноттингем 5:0 (Кубок лиги)
07.01.18. Ноттингем – Арсенал 4:2 (Кубок Англии)
20.09.16. Ноттингем – Арсенал 0:4 (Кубок лиги)
Турнирная таблица чемпионата Англии
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З - П
|ОЧКИ
|1
|Манчестер Сити
|35
|27
|4
|4
|92 - 31
|85
|2
|Арсенал
|36
|25
|6
|5
|83 - 42
|81
|3
|Ньюкасл
|36
|19
|12
|5
|67 - 32
|69
|4
|Манчестер Юнайтед
|35
|20
|6
|9
|51 - 41
|66
|5
|Ливерпуль
|36
|19
|8
|9
|70 - 42
|65
|6
|Брайтон энд Хоув Альбион
|35
|17
|7
|11
|67 - 49
|58
|7
|Тоттенхэм
|36
|17
|6
|13
|65 - 59
|57
|8
|Астон Вилла
|36
|17
|6
|13
|48 - 44
|57
|9
|Брентфорд
|36
|13
|14
|9
|54 - 45
|53
|10
|Фулхэм
|36
|15
|6
|15
|52 - 49
|51
|11
|Челси
|35
|11
|10
|14
|36 - 41
|43
|12
|Кристал Пэлас
|36
|11
|10
|15
|37 - 46
|43
|13
|Вулверхэмптон
|36
|11
|7
|18
|30 - 52
|40
|14
|Борнмут
|36
|11
|6
|19
|37 - 69
|39
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|36
|10
|7
|19
|38 - 52
|37
|16
|Ноттингем Форест
|36
|8
|10
|18
|36 - 67
|34
|17
|Эвертон
|36
|7
|11
|18
|32 - 56
|32
|18
|Лидс Юнайтед
|36
|7
|10
|19
|46 - 71
|31
|19
|Лестер Сити
|36
|8
|6
|22
|49 - 67
|30
|20
|Саутгемптон
|36
|6
|6
|24
|31 - 66
|24
Ставки и коэффициенты на матч Ноттингем Форест – Арсенал
Прогноз матча Ноттингем Форест – Арсенал от UA-Football
Для "Форест" – это очень важный матч. “Канониры” отнесутся к нему более спокойно. "Лесники" обязательно будут атаковать и открывать зоны. Прекрасная почва для того, чтобы уродили голы. Прогноз: Обе забьют (Кф 1,63).
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