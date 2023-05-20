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Без надії таки сподіватись. Ноттингем Форест – Арсенал. Анонс и прогноз матча АПЛ на 20.05.23

Англия
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"Канониры" лишь теоретически продолжают бороться за чемпионство

Без надії таки сподіватись. Ноттингем Форест – Арсенал. Анонс и прогноз матча АПЛ на 20.05.23

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига, 37-й тур

20 мая, 19:30. "Сити Граунд" (Ноттингем)

Главный арбитр: Энтони Тейлор

Прямая трансляция: Setanta Sports+

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Трансляція матчу Ноттінгем Форест - Арсенал
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Содержание

Команда с реальной борьбой против коллектива с теоретической. "Ноттингем Форест" еще не удалился от зоны вылета на безопасное расстояние. В то же время у "Арсенала" практически нет реальных шансов на чемпионство. Неоднозначный поединок, но точно с нотой соперничества.

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Новости Ноттингема Форест

"Лесники" в последних четырех матчах набрали семь очков и выбрались из зоны вылета. В настоящее время подопечные Купера находятся на 16-м месте – до 18-го "Лидса" три зачетных пункта. В матче с “Арсеналом” необходимо набирать очки, однако в случае чего есть запасной вариант. В последнем туре "Ноттингем" сыграет против "Кристал Пэлас", который уже ни на что не претендует.

У "Ноттингема" есть три прямых конкурента: "Эвертон", "Лидс" и "Лестер". Из этой четверки двое не сыграют в АПЛ в следующем сезоне. У "ирисок" календарь самый легкий – немотивированные "Борнмут" и "Вулверхэмптон", "павлины" сыграют против "Вест Хэма" и "Тоттенхэма", а "лисы" сойдутся с "Ньюкаслом" и "молотобойцами". "Лесники" имеют очень хорошие шансы все-таки не вылететь.

Кадры хозяев

Внести свои коррективы в результаты команды могут травмы. Сразу девять игроков "лесников" находятся в лазарете: Вуд, Уильямс, Колбек, Шелви, Бьянкон, Маккена, Хендерсон и Скарпа не сыграют сегодня.

Новости Арсенала

На минувших выходных "Брайтон" во главе с Де Дзерби забил последний гвоздь в надежде "канониров" на чемпионство. 0:3 на "Эмирейтс" – это как апогей сезона для "Арсенала". Сезона, когда они очень старались, но ресурсов и опыта им не хватило. Что нельзя сказать о “Манчестер Сити” – подопечные Гвардиолы действовали по своему привычному сценарию.

Если "канониры" проиграют сегодня, то официально сделают "Сити" чемпионом Англии. В противном случае все затянется минимум в сутки. Независимо от результата “Арсенала” команда из синего Манчестера сможет оформить очередной титул АПЛ, если победит “Челси” в воскресном противостоянии на "Этихаде". Вряд ли что-то сможет помешать такому развитию событий, где именно МС становится чемпионом.

Кадры гостей

У "канониров" тоже тяжелая ситуация с потерями. Зинченко все-таки выбыл до конца сезона и не сыграет ни сегодня, ни через неделю (участие в матчах сборной еще под вопросом). Компанию ему в лазарете составляют Эльнени, Мартинелли (выбывший в предыдущей встрече), Салиба и Томиясу. Солидный состав.

Последние пять матчей Ноттингем Форест и Арсенала

Последние пять встреч хозяев

  • 13.05. Челси – Ноттингем Форест 2:2 (АПЛ)
  • 08.05. Ноттингем Форест – Саутгемптон 4:3 (АПЛ)
  • 29.04. Брентфорд – Ноттингем Форест 2:1 (АПЛ)
  • 26.04. Ноттингем Форест – Брайтон 3:1 (АПЛ)
  • 22.04. Ливерпуль – Ноттингем Форест 3:2 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

  • 14.05. Арсенал – Брайтон 0:3 (АПЛ)
  • 07.05. Ньюкасл – Арсенал 0:2 (АПЛ)
  • 02.05. Арсенал – Челси 3:1 (АПЛ)
  • 26.04. Манчестер Сити – Арсенал 4:1 (АПЛ)
  • 21.04. Арсенал – Саутгемптон 3:3 (АПЛ)

Последние пять личных встреч между командами

30.10.22. Арсенал – Ноттингем 5:0 (АПЛ)

09.01.22. Ноттингем – Арсенал 1:0 (Кубок Англии)

24.09.19. Арсенал – Ноттингем 5:0 (Кубок лиги)

07.01.18. Ноттингем – Арсенал 4:2 (Кубок Англии)

20.09.16. Ноттингем – Арсенал 0:4 (Кубок лиги)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 35 27 4 4 92 - 31 85
2 Арсенал Арсенал 36 25 6 5 83 - 42 81
3 Ньюкасл Ньюкасл 36 19 12 5 67 - 32 69
4 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 35 20 6 9 51 - 41 66
5 Ливерпуль Ливерпуль 36 19 8 9 70 - 42 65
6 Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион 35 17 7 11 67 - 49 58
7 Тоттенхэм Тоттенхэм 36 17 6 13 65 - 59 57
8 Астон Вилла Астон Вилла 36 17 6 13 48 - 44 57
9 Брентфорд Брентфорд 36 13 14 9 54 - 45 53
10 Фулхэм Фулхэм 36 15 6 15 52 - 49 51
11 Челси Челси 35 11 10 14 36 - 41 43
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 36 11 10 15 37 - 46 43
13 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 36 11 7 18 30 - 52 40
14 Борнмут Борнмут 36 11 6 19 37 - 69 39
15 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 36 10 7 19 38 - 52 37
16 Ноттингем Форест Ноттингем Форест 36 8 10 18 36 - 67 34
17 Эвертон Эвертон 36 7 11 18 32 - 56 32
18 Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед 36 7 10 19 46 - 71 31
19 Лестер Сити Лестер Сити 36 8 6 22 49 - 67 30
20 Саутгемптон Саутгемптон 36 6 6 24 31 - 66 24

Ставки и коэффициенты на матч Ноттингем Форест – Арсенал

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4.40
1.60
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Прогноз матча Ноттингем Форест – Арсенал от UA-Football

Для "Форест" – это очень важный матч. “Канониры” отнесутся к нему более спокойно. "Лесники" обязательно будут атаковать и открывать зоны. Прекрасная почва для того, чтобы уродили голы. Прогноз: Обе забьют (Кф 1,63).

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В статье: Арсенал (Лондон) Ноттс Каунти (Ноттингем)
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