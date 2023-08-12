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Битва поклонников таланта Кайседо. Челси – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча 1-го тура АПЛ на 13.08.2023

Англия
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UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "синими" и "красными" в рамках чемпионата Англии

Битва поклонников таланта Кайседо. Челси – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча 1-го тура АПЛ на 13.08.2023

Getty Images / Global Images Ukraine

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига. 1-й тур.

13 августа. 18:30. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

В последние несколько дней гораздо больше остальных будоражили футбольное трансферное пространство в Англии именно "Челси" и "Ливерпуль". Лондонцы вели опорника "Брайтона" Мойсеса Кайседо все лето, но вдруг, крайне неожиданно для всех, мерсисайдцы, всегда предпочитающие, скорее, сэкономить, чем переплатить, перебили предложение "Челси".

"Красные" заявили о своей готовности отдать за игрока 110 млн фунтов стерлингов. Клопп на пресс-конференции даже сообщил о договоренности между "Ливерпулем" и "Брайтоном" касательно трансфера. Впрочем, на момент написания текста борьба за Кайседо все еще идет.

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Содержание

Новости "Челси"

Под руководством Маурисио Почеттино "Челси" провел очень насыщенную подготовку к сезону-2023/24. Команда ни разу не уступила своим соперникам и даже взяла сразу два предсезонных турнира. В рамках Summer Series "синие" одолели "Брайтон" (4:3), "Фулхэм" (2:0) и сыграли вничью с "Ньюкаслом (1:1). Также лондонцы не заметили распиаренный "Рексэм" в финале Кубка Флориды (5:0). Напомним, клубом из Лиги 2 владеет исполнитель роли Дэдпула Райан Рейнольдс.

Предсезонка завершилась ничьей в товарняке с дортмундской "Боруссией (1:1). За этот спарринг "Челси" "трофей" не получил – и так двух символических чашек должно хватить для обретения уверенности.

На сборах Почеттино наигрывал схему 4-2-3-1. Нкунку часто выходил на левом фланге, смещался в центр и оставлял весь край Чилвеллу. Как известно, Кристофер получил травму и вернется лишь в середине зимы. Наверняка Маурисио будет вынужден отойти от своих наработок и больше бросать в бой Стерлинга и Мудрика. Хорошая новость для украинских болельщиков.

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Летом "Челси" и отпустил ряд игроков, и приобрел множество новых футболистов. Обамеянг, Пулишич, Аспиликуэта, Маунт, Закария, Феликс, Менди, Канте, Кулибали, Лофтус-Чик, Хавертц, Ковачич – все они перешли в другие клубы. Давид Датро Фофана отправился в аренду. Также за полноценную потерю можно посчитать его однофамильца, Уэсли. Колено Фофана-защитника не выдержало нагрузок Почеттино, камбэк француза стоит ожидать только в середине второй половины сезона. Наверняка в ближайшие дни Лондон покинет и Кепа (на правах аренды?), ведь Мадриду в связи с аналогичной травмой у Куртуа теперь необходимо усиление позиции голкипера.

"Челси" заблаговременно приобрел вратаря "Брайтона" Роберта Санчеса и вернул из команды Де Дзерби своего воспитанника Леви Колвилла. Также защиту усилил Аксель Дисаси из "Монако". Еще в клуб пришли Лесли Угочукву ("Ренн"), Николас Джексон ("Вильярреал"). Обо всех остальных подписаниях было известно еще давно (Нкунку, Гюсто, Сантос).

Новости "Ливерпуля"

Подопечные немца Юргена Клоппа летом провели 5 спаррингов, 4 из которых – против команд из Германии. С "Лестером" проблем не возникло (4:0), как и с "Дармштадтом 98" (3:1), а вот с "Карлсруэ" (2:4), "Гройтером" (4:4) и "Баварией" (3:4) "Ливерпуль" оформил зрелищные и результативные, но в целом не особо успешные перестрелки.

У "бело-синих" победу удалось вырвать лишь в конце матча, как и ничью с представителем второй Бундеслиги. Мюнхенцам "красные" проиграли в компенсированное время. Серьезно оценивать результаты предсезонки в любом случае не стоит, однако проблемы с концентрацией у "Ливерпуля" по ходу спаррингов действительно возникали, в перечисленных матчах англичане играли очень волнообразно, допуская много ошибок в обороне.

Летом "Ливерпуль" приобрел в полузащиту двух хавбеков, Доминика Собослаи из "РБ Лейпциг" и Алексиса Макаллистера из "Брайтона". При этом Джеймс Милнер, Джордан Хендерсон, Фабиньо, Наби Кейта и Фабиу Карвалью клуб покинули. Хорошо хоть, что травматичный Алькантара, юный Стефан Байчетич и Кертис Джонс, которого Клопп ставил на разные позиции, на месте. То есть, с точки зрения качества средняя линия "Ливерпуля" апгрейднулась, тем не менее, количественно – однозначно потеряла. В полузащите у "красных" вообще нет той глубины, которая присутствует у них в атаке и даже в обороне. Конечно, можно задвинуть туда Трента, но даже этот шаг, уже опробованный Юргеном, вряд ли нивелирует травмы по ходу длинной кампании.

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Поэтому мерсисайдцы и вклинились в погоню за тем же Кайседо, теперь Клоппа и американских боссов "Ливерпуля" абсолютно не смущают сумасшедшие устоявшиеся суммы за переходы футболистов. 50, 70, 100 и больше миллионов за конкретного игрока для консервативного немецкого работяги наконец-то стали нормой.

Турнирная таблица

Битва поклонников таланта Кайседо. Челси – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча 1-го тура АПЛ на 13.08.2023 - изображение 1

Личные встречи

04.04.23 АПЛ "Челси" – "Ливерпуль" 0:0

21.01.23 АПЛ "Ливерпуль" – "Челси" 0:0

14.05.22 FA Cup "Челси" – "Ливерпуль" 0:0 (5:6 в серии пенальти)

27.02.22 EFL "Челси" – "Ливерпуль" 0:0 (10:11 в серии пенальти)

02.01.22 АПЛ "Челси" – "Ливерпуль" 2:2

Цифры и факты

– "Челси" сыграл вничью 6 последних матчей с "Ливерпулем" во всех соревнованиях;

– В последних 4 матчах с "красными" во всех турнирах "синие" не пропустили ни одного мяча.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "Ливерпуля" не готовы Байчетич и Тьяго Алькантара. Почеттино не рассчитывает на Нкунку и Фофана, завершают свое восстановление Бадьяшиль, Чалоба, Броя, Мадуэке и Беттинелли.

"Челси", 4-2-3-1: Санчес – Джеймс, Тьяго Силва, Колвилл, Чилвелл – Галлахер, Фернандес – Стерлинг, Чуквуэмека, Мудрик – Джексон

"Ливерпуль", 4-3-3: Алиссон – Александер-Арнольд, Конате, Ван Дейк, Робертсон – Джонс, Мак Аллистер, Собослаи – Салах, Гакпо, Жота

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Ставки и коэффициенты на матч

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3.80
2.44
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3.85
2.41
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Прогноз на матч между "Челси" и "Ливерпулем" от UA-Футбол

ТБ 2.5 – 2:2. Эксперты делают разные прогнозы на центральный поединок тура. Можно сколько угодно анализировать результаты команд в товарищеских матчах на летней предсезонке, сравнивать рейтинги новичков и сопоставлять по размеру лазареты. Наверняка понятно лишь одно – по-настоящему оттолкнуться в анализе амбиций "Челси" и "Ливерпуля" можно будет лишь после их очной встречи. Ставим на то, что она будет результативной, а непрочность основы "синих" нивелирует поддержка "Стэмфорд Бридж".

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.

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В статье: Юрген Клопп Английская Премьер-лига Чемпионат Англии букмекеры Маурисио Почеттино Челси (Лондон) АПЛ Ливерпуль прогноз UA-Футбол ставки Прогнозы Прогноз Мойсес Кайседо анонс
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